إعلام: "حماس" ترسل رسالة إلى ترامب بخصوص الرهائن الإسرائيليين

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
https://sarabic.ae/20250922/حماس-ترسل-رسالة-إلى-ترامب-بخصوص-الرهائن-الإسرائيليين-إعلام-1105129337.html
إعلام: "حماس" ترسل رسالة إلى ترامب بخصوص الرهائن الإسرائيليين
سبوتنيك عربي
أرسلت حركة حماس الفلسطينية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة تطالب فيها بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن، وبحسب وسائل إعلام... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وسائل إعلام أمريكية: "أعدت حماس رسالة شخصية للرئيس ترامب تطلب منه ضمان وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما مقابل الإفراج الفوري عن جزء من المحتجزين الإسرائيليين في غزة".وأشارت القناة إلى أن الرسالة التي لم يوقع عليها قادة "حماس" بعد، قد يتم توقيعها في الأيام المقبلة وتسليمها رسميا للرئيس ترامب عبر وسطاء من قطر.من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غداً، مع مجموعة من الزعماء العرب والمسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة، بحسب ما أفادت به القناة.أرسل البيت الأبيض دعواتٍ لحضور الاجتماع، المتوقع عقده يوم غد الثلاثاء، وفقًا لمصادر القناة الإسرائيلية، ودُعي قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وتركيا للمشاركة. ويطالب البيت الأبيض الدول العربية والإسلامية المدعوة بدعم المبادئ الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، والمشاركة في خطة ما بعد الحرب، بل وإرسال قواتٍ ضمن قوة استقرارٍ تحل محل الجيش الإسرائيلي، وفقًا للمصادر.وفي وقت سابق، اعتبرت "حماس" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتحذيرات الحركة من استخدام الرهائن المحتجزين لديها "كدروع بشرية"، انحيازا للدعاية الإسرائيلية، وتجسيدا صارخا لازدواجية المعايير، التي تتغاضى عن جريمة التطهير العرقي، واستشهاد نحو 65 ألفا من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال".وأضاف: "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا. هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل"."حماس" ترد على تصريحات ترامب بشأن المحتجزين الإسرائيليينترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة
https://sarabic.ae/20250920/حماس-تنشر-صورة-وداعية-للمحتجزين-الإسرائيليين-وتحمل-نتنياهو-مسؤوليتهم-1105062948.html
https://sarabic.ae/20250921/نتنياهو-سنتصدى-لدعوات-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1105100052.html
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: "حماس" ترسل رسالة إلى ترامب بخصوص الرهائن الإسرائيليين

13:45 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 13:49 GMT 22.09.2025)
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
أرسلت حركة حماس الفلسطينية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة تطالب فيها بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن، وبحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية: "أعدت حماس رسالة شخصية للرئيس ترامب تطلب منه ضمان وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما مقابل الإفراج الفوري عن جزء من المحتجزين الإسرائيليين في غزة".

وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، فإن "حماس" تطلب في الرسالة الحصول على ضمانة شخصية من رئيس الولايات المتحدة بأن وقف إطلاق النار سيستمر فعليا طوال الستين يوما المتفق عليها، وأنه طالما أن المفاوضات جارية لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى المتبقين فإن وقف إطلاق النار سيتم تمديده.

وأشارت القناة إلى أن الرسالة التي لم يوقع عليها قادة "حماس" بعد، قد يتم توقيعها في الأيام المقبلة وتسليمها رسميا للرئيس ترامب عبر وسطاء من قطر.
عناصر من كتائب القسام في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
بعد اجتياح غزة... "حماس" تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين وتحمل نتنياهو مسؤوليتهم
20 سبتمبر, 11:24 GMT
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غداً، مع مجموعة من الزعماء العرب والمسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة، بحسب ما أفادت به القناة.

سيُعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من استضافة ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في 29 سبتمبر/أيلول، وفي ظل الجمود الذي تشهده مفاوضات صفقة الرهائن. وحتى الآن، لم يُجب البيت الأبيض فورًا عن طلب التعليق.

أرسل البيت الأبيض دعواتٍ لحضور الاجتماع، المتوقع عقده يوم غد الثلاثاء، وفقًا لمصادر القناة الإسرائيلية، ودُعي قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وتركيا للمشاركة.
ويطالب البيت الأبيض الدول العربية والإسلامية المدعوة بدعم المبادئ الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، والمشاركة في خطة ما بعد الحرب، بل وإرسال قواتٍ ضمن قوة استقرارٍ تحل محل الجيش الإسرائيلي، وفقًا للمصادر.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
نتنياهو: سنتصدى لدعوات الاعتراف بدولة فلسطين
أمس, 13:21 GMT
وفي وقت سابق، اعتبرت "حماس" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتحذيرات الحركة من استخدام الرهائن المحتجزين لديها "كدروع بشرية"، انحيازا للدعاية الإسرائيلية، وتجسيدا صارخا لازدواجية المعايير، التي تتغاضى عن جريمة التطهير العرقي، واستشهاد نحو 65 ألفا من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال".

وكتب على منصة "تروث سوشيال": "قرأت للتو تقريرا إخباريا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى سطح الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي".

وأضاف: "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا. هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل".
"حماس" ترد على تصريحات ترامب بشأن المحتجزين الإسرائيليين
ترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة
