إعلام: "حماس" ترسل رسالة إلى ترامب بخصوص الرهائن الإسرائيليين

أرسلت حركة حماس الفلسطينية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة تطالب فيها بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن، وبحسب وسائل إعلام... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وسائل إعلام أمريكية: "أعدت حماس رسالة شخصية للرئيس ترامب تطلب منه ضمان وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما مقابل الإفراج الفوري عن جزء من المحتجزين الإسرائيليين في غزة".وأشارت القناة إلى أن الرسالة التي لم يوقع عليها قادة "حماس" بعد، قد يتم توقيعها في الأيام المقبلة وتسليمها رسميا للرئيس ترامب عبر وسطاء من قطر.من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غداً، مع مجموعة من الزعماء العرب والمسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة، بحسب ما أفادت به القناة.أرسل البيت الأبيض دعواتٍ لحضور الاجتماع، المتوقع عقده يوم غد الثلاثاء، وفقًا لمصادر القناة الإسرائيلية، ودُعي قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وتركيا للمشاركة. ويطالب البيت الأبيض الدول العربية والإسلامية المدعوة بدعم المبادئ الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، والمشاركة في خطة ما بعد الحرب، بل وإرسال قواتٍ ضمن قوة استقرارٍ تحل محل الجيش الإسرائيلي، وفقًا للمصادر.وفي وقت سابق، اعتبرت "حماس" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتحذيرات الحركة من استخدام الرهائن المحتجزين لديها "كدروع بشرية"، انحيازا للدعاية الإسرائيلية، وتجسيدا صارخا لازدواجية المعايير، التي تتغاضى عن جريمة التطهير العرقي، واستشهاد نحو 65 ألفا من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال".وأضاف: "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا. هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل"."حماس" ترد على تصريحات ترامب بشأن المحتجزين الإسرائيليينترامب: قطر حليف كبير للولايات المتحدة
13:45 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 13:49 GMT 22.09.2025)
أرسلت حركة حماس الفلسطينية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسالة تطالب فيها بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا مقابل إطلاق سراح نصف الرهائن، وبحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقالت وسائل إعلام أمريكية: "أعدت حماس رسالة شخصية للرئيس ترامب تطلب منه ضمان وقف الأعمال العدائية لمدة 60 يوما مقابل الإفراج الفوري عن جزء من المحتجزين الإسرائيليين في غزة".
وبحسب القناة "12" الإسرائيلية، فإن "حماس" تطلب في الرسالة الحصول على ضمانة شخصية من رئيس الولايات المتحدة بأن وقف إطلاق النار سيستمر فعليا طوال الستين يوما المتفق عليها، وأنه طالما أن المفاوضات جارية لإنهاء الحرب وإطلاق سراح الأسرى المتبقين فإن وقف إطلاق النار سيتم تمديده.
وأشارت القناة إلى أن الرسالة التي لم يوقع عليها قادة "حماس" بعد، قد يتم توقيعها في الأيام المقبلة وتسليمها رسميا للرئيس ترامب عبر وسطاء من قطر.
من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غداً، مع مجموعة من الزعماء العرب والمسلمين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة، بحسب ما أفادت به القناة.
سيُعقد الاجتماع قبل أيام قليلة من استضافة ترامب لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في 29 سبتمبر/أيلول، وفي ظل الجمود الذي تشهده مفاوضات صفقة الرهائن. وحتى الآن، لم يُجب البيت الأبيض فورًا عن طلب التعليق.
أرسل البيت الأبيض دعواتٍ لحضور الاجتماع، المتوقع عقده يوم غد الثلاثاء، وفقًا لمصادر القناة الإسرائيلية، ودُعي قادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومصر والأردن وتركيا للمشاركة.
ويطالب البيت الأبيض الدول العربية والإسلامية المدعوة بدعم المبادئ الأمريكية لإنهاء الحرب في غزة، والمشاركة في خطة ما بعد الحرب، بل وإرسال قواتٍ ضمن قوة استقرارٍ تحل محل الجيش الإسرائيلي، وفقًا للمصادر.
وفي وقت سابق، اعتبرت "حماس" تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتحذيرات الحركة من استخدام الرهائن المحتجزين لديها "كدروع بشرية"، انحيازا للدعاية الإسرائيلية، وتجسيدا صارخا لازدواجية المعايير، التي تتغاضى عن جريمة التطهير العرقي، واستشهاد نحو 65 ألفا من المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال".
وكتب على منصة "تروث سوشيال": "قرأت للتو تقريرا إخباريا يفيد بأن حماس نقلت الرهائن إلى سطح الأرض لاستخدامهم كدروع بشرية ضد الهجوم البري الإسرائيلي".
وأضاف: "آمل أن يدرك قادة حماس ما سيواجهونه إذا أقدموا على فعل كهذا. هذه فظاعة إنسانية، قلّما شهدها أحد من قبل".