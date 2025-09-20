https://sarabic.ae/20250920/حماس-تنشر-صورة-وداعية-للمحتجزين-الإسرائيليين-وتحمل-نتنياهو-مسؤوليتهم-1105062948.html
بعد اجتياح غزة... "حماس" تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين وتحمل نتنياهو مسؤوليتهم
بعد اجتياح غزة... "حماس" تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين وتحمل نتنياهو مسؤوليتهم
نشرت "كتائب القسام"، الجناح المسلّح لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم السبت، "صورة وداعية" للمحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة، مع مواصلة الجيش الإسرائيلي عملية... 20.09.2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/12/1085137410_0:163:3062:1885_1920x0_80_0_0_dc498d46ab048a2dc0160bd503d27cba.jpg
وظهر في الصورة التي نشرتها "كتائب القسام" 47 محتجزا تحتفظ بهم الحركة حتى اللحظة، من بين 250 رهينة تم احتجازهم بعد الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وعلقت "القسام" عبر قناتها في "تلغرام" على الصورة بالقول: "بعد تعنّت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وخضوع رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير.. صورة وداعية مع بدء العملية في مدينة غزة".وقال الجناح المسلّح لـ"حماس" في بيان، الخميس الماضي، إن "المحتجزين الإسرائيليين موزعون داخل أحياء مدينة غزة"، مضيفا: "لن نكون حريصين على حياتهم طالما أن نتنياهو قرر قتلهم".وأضاف البيان: "بدء عملية اجتياح غزة وتوسيعها يعني أنكم لن تحصلوا على أي أسير لا حي ولا ميت، وسيكون مصيرهم جميعا كمصير (رون أراد)".وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.
بعد اجتياح غزة... "حماس" تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين وتحمل نتنياهو مسؤوليتهم
11:24 GMT 20.09.2025 (تم التحديث: 11:28 GMT 20.09.2025)
