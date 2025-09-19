https://sarabic.ae/20250919/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-اغتيال-قائد-بارز-في-كتيبة-البريج-التابعة-لـحماس-1105035671.html
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد بارز في "كتيبة البريج" التابعة لـ"حماس"
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نجح في تصفية القيادي في حركة حماس، محمود يوسف أبو الخير، الذي شغل منصب نائب رئيس الاستخبارات العسكرية في "كتيبة البريج". 19.09.2025, سبوتنيك عربي
وأوضح الجيش في بيان نشره على "تلغرام"، اليوم الجمعة، أن العملية تمت عبر غارة جوية نفذتها طائرة حربية إسرائيلية، بناء على معلومات استخبارية مشتركة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".وزعم البيان أن أبو الخير كان ضالعا في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية وتنفيذها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في شمال وجنوب القطاع.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة احتلال غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
وأوضح الجيش في بيان نشره على "تلغرام"، اليوم الجمعة، أن العملية تمت عبر غارة جوية نفذتها طائرة حربية إسرائيلية، بناء على معلومات استخبارية مشتركة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".
وزعم البيان أن أبو الخير كان ضالعا في التخطيط لهجمات
ضد القوات الإسرائيلية وتنفيذها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في شمال وجنوب القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب
على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
يذكر أن خطة احتلال غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل
، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.