الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد بارز في "كتيبة البريج" التابعة لـ"حماس"
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد بارز في "كتيبة البريج" التابعة لـ"حماس"
وأوضح الجيش في بيان نشره على "تلغرام"، اليوم الجمعة، أن العملية تمت عبر غارة جوية نفذتها طائرة حربية إسرائيلية، بناء على معلومات استخبارية مشتركة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".وزعم البيان أن أبو الخير كان ضالعا في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية وتنفيذها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في شمال وجنوب القطاع.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.يذكر أن خطة احتلال غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد بارز في "كتيبة البريج" التابعة لـ"حماس"

12:00 GMT 19.09.2025
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نجح في تصفية القيادي في حركة حماس، محمود يوسف أبو الخير، الذي شغل منصب نائب رئيس الاستخبارات العسكرية في "كتيبة البريج".
وأوضح الجيش في بيان نشره على "تلغرام"، اليوم الجمعة، أن العملية تمت عبر غارة جوية نفذتها طائرة حربية إسرائيلية، بناء على معلومات استخبارية مشتركة مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
مجلس الأمن الدولي يفشل في تبني مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
أمس, 19:25 GMT
وزعم البيان أن أبو الخير كان ضالعا في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية وتنفيذها، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في شمال وجنوب القطاع.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
يذكر أن خطة احتلال غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا من مدينة غزة إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
