الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.
جاء ذلك في بيان نشره الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تلغرام"، قال فيه إن طائراته الحربية استهدفت، يوم الاثنين، منشأة لتصنيع الأسلحة تابعة لما وصفه بـ"مقر إنتاج حماس"، حيث كان عدد من المسلحين يعملون على تصنيع متفجرات، ما أدى إلى انفجارات ثانوية أكدت وجود ذخائر في الموقع.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي يعرض على نتنياهو "التداعيات الأمنية والمخاطر" من اجتياح مدينة غزة
أمس, 22:29 GMT
وأضاف أن سلاح الجو والمدفعية نفذا خلال اليومين الماضيين أكثر من 150 غارة على أهداف مسلحة في مدينة غزة، دعمًا للقوات البرية المتقدمة في المنطقة.
يذكر أن خطة احتلال إسرائيل لمدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
