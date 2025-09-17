https://sarabic.ae/20250917/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-تفكيك-الهياكل-العسكرية-للفصائل-في-غزة-1104929786.html
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T07:55+0000
2025-09-17T07:55+0000
2025-09-17T07:55+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
حركة حماس
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92e0a3206f2e659b9c5ee543bf6f1ed9.jpg
جاء ذلك في بيان نشره الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تلغرام"، قال فيه إن طائراته الحربية استهدفت، يوم الاثنين، منشأة لتصنيع الأسلحة تابعة لما وصفه بـ"مقر إنتاج حماس"، حيث كان عدد من المسلحين يعملون على تصنيع متفجرات، ما أدى إلى انفجارات ثانوية أكدت وجود ذخائر في الموقع.وأضاف أن سلاح الجو والمدفعية نفذا خلال اليومين الماضيين أكثر من 150 غارة على أهداف مسلحة في مدينة غزة، دعمًا للقوات البرية المتقدمة في المنطقة.يذكر أن خطة احتلال إسرائيل لمدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250916/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعرض-على-نتنياهو-التداعيات-الأمنية-والمخاطر-من-اجتياح-مدينة-غزة-1104925092.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176733_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_693f327e813b5b8d89085c4f02a163b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حركة حماس
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حركة حماس
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.
جاء ذلك في بيان نشره الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تلغرام"، قال فيه إن طائراته الحربية استهدفت، يوم الاثنين، منشأة لتصنيع الأسلحة تابعة لما وصفه بـ"مقر إنتاج حماس
"، حيث كان عدد من المسلحين يعملون على تصنيع متفجرات، ما أدى إلى انفجارات ثانوية أكدت وجود ذخائر في الموقع.
وأضاف أن سلاح الجو والمدفعية نفذا خلال اليومين الماضيين أكثر من 150 غارة على أهداف مسلحة في مدينة غزة، دعمًا للقوات البرية المتقدمة في المنطقة.
يذكر أن خطة احتلال إسرائيل
لمدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة
في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.