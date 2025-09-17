https://sarabic.ae/20250917/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-تفكيك-الهياكل-العسكرية-للفصائل-في-غزة-1104929786.html

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء تفكيك الهياكل العسكرية للفصائل في غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T07:55+0000

2025-09-17T07:55+0000

2025-09-17T07:55+0000

أخبار العالم الآن

العالم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

حركة حماس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104176733_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_92e0a3206f2e659b9c5ee543bf6f1ed9.jpg

جاء ذلك في بيان نشره الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على صفحته الرسمية على "تلغرام"، قال فيه إن طائراته الحربية استهدفت، يوم الاثنين، منشأة لتصنيع الأسلحة تابعة لما وصفه بـ"مقر إنتاج حماس"، حيث كان عدد من المسلحين يعملون على تصنيع متفجرات، ما أدى إلى انفجارات ثانوية أكدت وجود ذخائر في الموقع.وأضاف أن سلاح الجو والمدفعية نفذا خلال اليومين الماضيين أكثر من 150 غارة على أهداف مسلحة في مدينة غزة، دعمًا للقوات البرية المتقدمة في المنطقة.يذكر أن خطة احتلال إسرائيل لمدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250916/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يعرض-على-نتنياهو-التداعيات-الأمنية-والمخاطر-من-اجتياح-مدينة-غزة-1104925092.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, حركة حماس