غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف مناطق متعددة في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

شهد قطاع غزة، اليوم الاثنين، تصعيدا في العمليات العسكرية الإسرائيلية، حيث نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق سكنية ومدنية... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-22T14:46+0000

2025-09-22T14:46+0000

2025-09-22T14:46+0000

وأفادت وكالة "صفا" بأن غارة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة شرقي مدينة دير البلح، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية في المنازل المجاورة. وأكدت الوكالة وقوع سلسلة غارات جوية إسرائيلية في محيط جامعة القدس المفتوحة بحي النصر شمال غربي مدينة غزة. كما سجلت متابعة للوكالة إطلاق نار كثيف من آليات الجيش الإسرائيلي قرب المستشفي الأردني بحي تل الهوا غربي مدينة غزة. وفي تطور آخر، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي عمارة أبو رمضان في حي الرمال بمدينة غزة. وأكدت الوكالة وقوع غارات جوية إضافية في محيط منطقة الجامعات ومقر الأمم المتحدة الرئيسي، غربي مدينة غزة. وخلال اجتماعه مع قادة الجيش بحضور وزير الدفاع يسرائيل كاتس، وعد نتنياهو بالقضاء على حركة "حماس"، مضيفا: "نحن داخل صراع ننتصر فيه على أعدائنا ويجب علينا تدمير المحور الإيراني وهذا الأمر في متناول أيدينا، هذا ما ينتظرنا في العام المقبل". وتابع: "أود أن أؤكد مجدداً أننا مصممون على تحقيق جميع أهداف حربنا، ليس فقط في غزة، وليس فقط للقضاء على حماس بالكامل، وإطلاق سراح أسرانا، وضمان ألا تشكل غزة أي تهديد لإسرائيل، بل أيضاً على جبهات أخرى، لفتح آفاق الأمان والانتصار والسلام"،وفق تعبيره. وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تعزيز جميع جبهات القتال، استعدادًا لعطلة رأس السنة العبرية، وذلك بناء على تقييم الوضع على جبهات عدة. وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيانه، إلى أنه سيعزز قواته البرية والبحرية والجوية، بالإضافة إلى جميع الأنظمة القتالية، في مختلف أنحاء البلاد لضمان الجاهزية الكاملة خلال الفترة المقبلة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما شنت غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

