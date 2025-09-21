https://sarabic.ae/20250921/ماكرون-يشترط-الإفراج-عن-الرهائن-في-غزة-لإقامة-سفارة-لدى-فلسطين-1105109511.html

ماكرون يشترط الإفراج عن الرهائن في غزة لإقامة سفارة لدى فلسطين

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، بالإفراج عن الرهائن لدى حركة حماس كشرط لفتح سفارة فرنسية في الدولة الفلسطينية. 21.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ماكرون، في كلمة له، إن "إعلان فرنسا المرتقب غدا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية هو خارطة الطريق نحو السلام، أن تعترف إسرائيل بفلسطين والعكس صحيح"، مشيرا إلى معاناة عائلات الرهائن ومعاناة المواطنين في غزة.وأضاف أيضًا أن "الدولة الجديدة يجب أن تكون منزوعة السلاح وغير تابعة لحماس".وقال ‏وزير الخارجية البرتغالي، باولو رانجل، في وقت سابق اليوم، أن "حل الدولتين السبيل الوحيد لإحلال سلام دائم"، مؤكدا اعتراف بلاده بدولة فلسطينية، وذلك بعد ساعات من إلاعلان الدول الثلاث، بريطانيا وكندا وأستراليا، الاعتراف بدولة فلسطينية.وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "لن تكون هناك دولة فلسطينية"، وذلك في رسالة موجهة إلى قادة بريطانيا وأستراليا وكندا بعد اعترافهم بدولة فلسطين.وأوضح نتنياهو، في تسجيل فيديو نشره مكتبه: "لدي رسالة واضحة للقادة الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد المجزرة المروعة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023: أنتم تمنحون مكافأة كبيرة للإرهاب".وأكد أن حكومته ستوسّع نطاق الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، قائلا: "لقد ضاعفنا عدد المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) وسنستمر في هذا المسار".ورحب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بإعلان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة وذات السيادة.وأشاد عباس: "باعتراف المملكة المتحدة بدولة فلسطين المستقلة"، مؤكدا أنها تشكل خطوة هامة وضرورية على طريق تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الشرعية الدولية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.كما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعترافات الدول بدولة فلسطين، وهي المملكة المتحدة وكندا واستراليا، وتعتبرها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن امن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

