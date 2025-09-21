https://sarabic.ae/20250921/روبيو-يؤكد-التزام-واشنطن-بأمن-دول-الخليج-في-اتصال-مع-وزير-الخارجية-السعودي-1105109063.html
تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية
وخلال الاتصال، أكد روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية. وأشار البيان إلى أن المناقشات ركزت على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت، بيانا رسميا الثلاثاء قبل الماضي، أدانت فيه واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفة إياه بانتهاك سافر لسيادتها.وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع قطر، معلنة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العدوان الآثم، واتخاذ موقف حازم لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في بيان الثلاثاء قبل الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة "حماس" في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.
روبيو يؤكد التزام واشنطن بأمن دول الخليج في اتصال مع وزير الخارجية السعودي
تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأحد، لبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وخلال الاتصال، أكد روبيو التزام الولايات المتحدة
بدعم أمن دول مجلس التعاون الخليجي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
كما تناول الوزيران الأوضاع في سوريا والسودان، إلى جانب الجهود الرامية لتأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وضمان عدم تدخل حركة حماس في مستقبل القطاع.
وأشار البيان إلى أن المناقشات ركزت على تعزيز التعاون بين البلدين ودعم الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
وكانت المملكة العربية السعودية
قد أصدرت، بيانا رسميا الثلاثاء قبل الماضي، أدانت فيه واستنكرت بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، واصفة إياه بانتهاك سافر لسيادتها.
وأكدت المملكة تضامنها الكامل مع قطر، معلنة استعدادها لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وحذّرت المملكة من "التداعيات الخطيرة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الإجرامية، بالخروج الصارخ عن القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية".
كما دعت المملكة المجتمع الدولي إلى "إدانة هذا العدوان الآثم، واتخاذ موقف حازم لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".
وكان الجيش الإسرائيلي
قد قال، في بيان الثلاثاء قبل الماضي: "هاجم جيش الدفاع والـ"شاباك"، من خلال سلاح الجو قبل قليل، بشكل موجّه بالدقة، قيادة حركة حماس".
وأضاف: "القادة الذين تم استهدافهم قادوا أنشطة "حماس" الإرهابية على مدار سنوات ويتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب أعمال السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023)، وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وتابع الجيش الإسرائيلي، في بيانه: "الجيش والشاباك سيواصلان العمل بحزم حتى القضاء على تنظيم "حماس" المسؤول عن 7 أكتوبر".
وفي وقت سابق، هدّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة "حماس" في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة.