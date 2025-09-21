الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:46 GMT
13 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
09:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
12:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
16:03 GMT
26 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
بوتين مستعد لتسوية الوضع في أوكرانيا و برنامج باكستان النووي سيكون متاحا للرياض في حال الضرورة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250921/للمرة-الأولى-منذ-أبريل-الماضي-إطلاق-صواريخ-من-شمال-قطاع-غزة-نحو-إسرائيل-1105087672.html
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل.. فيديو
الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-21T07:44+0000
2025-09-21T08:04+0000
إسرائيل
غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104087/02/1040870238_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_030924224f3ff90df394ff5ffb590e72.jpg
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اعترض صاروخا، بينما سقط الثاني في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.وأوضح الجيش أن صفارات الإنذار أطلقت في مدينتي أشدود ونيتسان، شمال قطاع غزة، إثر إطلاق صاروخين من شمالي القطاع.وأفادت "نجمة داوود الحمراء" الطبية، بأنه "بعد صفارات الإنذار التي سُمعت في الدقائق الأخيرة في قطاع أشدود، لم ترد أي بلاغات عن سقوط أو إصابات".ويخدم الجنود المصابون في لواء "كفير"، المشارك في الآونة الاخيرة، بالمناورات البرية بالقطاع، وتم إخطار عائلاتهم.ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمال غزة، ومقتل 4 جنود يوم الخميس الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب القطاع، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة و"القضاء" على حركة حماس.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.
https://sarabic.ae/20250921/الجيش-الإسرائيلي-القضاء-على-قناص-من-حماس-كان-يخطط-لاستهداف-قواتنا-1105086166.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104087/02/1040870238_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_e8db9d32c8db6f5c28cf81bc951e80d9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صواريخ من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل.. فيديو

07:44 GMT 21.09.2025 (تم التحديث: 08:04 GMT 21.09.2025)
© Ronen Zvulunضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة
ضباط شرطة إسرائيليين يتفقدون موقع سقط فيه صاروخ أطلق من غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
© Ronen Zvulun
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراض صاروخين أطلقا من شمال قطاع غزة.
وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي اعترض صاروخا، بينما سقط الثاني في منطقة مفتوحة، دون وقوع إصابات.
وأوضح الجيش أن صفارات الإنذار أطلقت في مدينتي أشدود ونيتسان، شمال قطاع غزة، إثر إطلاق صاروخين من شمالي القطاع.
فلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
الجيش الإسرائيلي: القضاء على قناص من "حماس" كان يخطط لاستهداف قواتنا
06:20 GMT
وأفادت "نجمة داوود الحمراء" الطبية، بأنه "بعد صفارات الإنذار التي سُمعت في الدقائق الأخيرة في قطاع أشدود، لم ترد أي بلاغات عن سقوط أو إصابات".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح متوسطة و6 آخرين بجروح طفيفة، نتيجة انقلاب سيارة "همفي" عسكرية بهم على مشارف غزة، حيث تلقى المصابون العلاج، قبل نقلهم إلى مركز "برزيلاي" الطبي في عسقلان.
ويخدم الجنود المصابون في لواء "كفير"، المشارك في الآونة الاخيرة، بالمناورات البرية بالقطاع، وتم إخطار عائلاتهم.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمال غزة، ومقتل 4 جنود يوم الخميس الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب القطاع، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة و"القضاء" على حركة حماس.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".
وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала