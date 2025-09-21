عربي
إصابة 8 جنود إسرائيليين بانقلاب آلية عسكرية على مشارف مدينة غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح متوسطة و6 آخرين بجروح طفيفة، اليوم الأحد، نتيجة انقلاب سيارة "همفي" عسكرية بهم على مشارف غزة، حيث تلقى المصابون...
ويخدم الجنود المصابون في لواء "كفير"، المشارك في الآونة الاخيرة، بالمناورات البرية بالقطاع، وتم إخطار عائلاتهم.ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمال غزة، ومقتل 4 جنود يوم الخميس الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب القطاع، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وفي سياق العمليات، واصلت الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي، هجومها على غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2"، إذ طوّقت المدينة، وأنشأت ممرات لإجلاء المدنيين جنوبا، وعثرت على أسلحة وذخائر وأنفاق وممرات تحت الأرض وكاميرات مراقبة تابعة لحركة حماس الفلسطينية.كما قصفت وحدات الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع سلاح الجو والاستخبارات، أكثر من 120 هدفا، شملت مجمعات عسكرية ونقاط مراقبة، وعناصر من "حماس"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.
إصابة 8 جنود إسرائيليين بانقلاب آلية عسكرية على مشارف مدينة غزة

06:25 GMT 21.09.2025
أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح متوسطة و6 آخرين بجروح طفيفة، اليوم الأحد، نتيجة انقلاب سيارة "همفي" عسكرية بهم على مشارف غزة، حيث تلقى المصابون العلاج، قبل نقلهم إلى مركز "برزيلاي" الطبي في عسقلان.
ويخدم الجنود المصابون في لواء "كفير"، المشارك في الآونة الاخيرة، بالمناورات البرية بالقطاع، وتم إخطار عائلاتهم.
ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمال غزة، ومقتل 4 جنود يوم الخميس الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب القطاع، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وفي سياق العمليات، واصلت الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي، هجومها على غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2"، إذ طوّقت المدينة، وأنشأت ممرات لإجلاء المدنيين جنوبا، وعثرت على أسلحة وذخائر وأنفاق وممرات تحت الأرض وكاميرات مراقبة تابعة لحركة حماس الفلسطينية.
كما قصفت وحدات الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع سلاح الجو والاستخبارات، أكثر من 120 هدفا، شملت مجمعات عسكرية ونقاط مراقبة، وعناصر من "حماس"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء الماضي، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة و"القضاء" على حركة حماس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".
وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة، غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس"، أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.
