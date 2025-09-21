https://sarabic.ae/20250921/إصابة-8-جنود-إسرائيليين-بانقلاب-آلية-عسكرية-على-مشارف-مدينة-غزة-1105086297.html

إصابة 8 جنود إسرائيليين بانقلاب آلية عسكرية على مشارف مدينة غزة

إصابة 8 جنود إسرائيليين بانقلاب آلية عسكرية على مشارف مدينة غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين بجروح متوسطة و6 آخرين بجروح طفيفة، اليوم الأحد، نتيجة انقلاب سيارة "همفي" عسكرية بهم على مشارف غزة، حيث تلقى المصابون...

ويخدم الجنود المصابون في لواء "كفير"، المشارك في الآونة الاخيرة، بالمناورات البرية بالقطاع، وتم إخطار عائلاتهم.ويأتي هذا الحادث بعد يوم من إصابة جندي إسرائيلي بنيران قناص شمال غزة، ومقتل 4 جنود يوم الخميس الماضي، إثر انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوب القطاع، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وفي سياق العمليات، واصلت الفرقة 98 التابعة للجيش الإسرائيلي، هجومها على غزة ضمن عملية "عربات جدعون 2"، إذ طوّقت المدينة، وأنشأت ممرات لإجلاء المدنيين جنوبا، وعثرت على أسلحة وذخائر وأنفاق وممرات تحت الأرض وكاميرات مراقبة تابعة لحركة حماس الفلسطينية.كما قصفت وحدات الجيش الإسرائيلي، بالتعاون مع سلاح الجو والاستخبارات، أكثر من 120 هدفا، شملت مجمعات عسكرية ونقاط مراقبة، وعناصر من "حماس"، بحسب الإعلام الإسرائيلي.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.

