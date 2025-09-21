الجيش الإسرائيلي: القضاء على قناص من "حماس" كان يخطط لاستهداف قواتنا

عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحييد "قناص" من حركة حماس الفلسطينية، كان يخطط لاستهداف قواته العسكرية في قطاع غزة، على حد قوله. 21.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، أن القوات العسكرية الإسرائيلية "هاجمت وقضت على أحد عناصر "حماس"، خطط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش على المدى الزمني الوشيك".وأكد أدرعي، تحييد ماجد أبو سلمية، "أحد عناصر "حماس" في قطاع غزة، وأن مهمته الرئيسة تركزت في العمل كقناص ضد قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة"، على حد قوله.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للـ"قضاء" على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين الماضي، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحييد "قناص" من حركة حماس الفلسطينية، كان يخطط لاستهداف قواته العسكرية في قطاع غزة، على حد قوله.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، أن القوات العسكرية الإسرائيلية "هاجمت وقضت على أحد عناصر "حماس"، خطط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش على المدى الزمني الوشيك".
وأكد أدرعي، تحييد ماجد أبو سلمية، "أحد عناصر "حماس" في قطاع غزة، وأن مهمته الرئيسة تركزت في العمل كقناص ضد قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة"، على حد قوله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للـ"قضاء" على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.

ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة الاثنين الماضي، بأن المدينة "تحترق".

وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين الماضي، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.
