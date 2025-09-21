الجيش الإسرائيلي: القضاء على قناص من "حماس" كان يخطط لاستهداف قواتنا
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaفلسطينيون يراقبون مقاتلي حماس وهم يقفون في تشكيل استعدادًا لإطلاق سراح الرهائن في دير البلح
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تحييد "قناص" من حركة حماس الفلسطينية، كان يخطط لاستهداف قواته العسكرية في قطاع غزة، على حد قوله.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، صباح اليوم الأحد، أن القوات العسكرية الإسرائيلية "هاجمت وقضت على أحد عناصر "حماس"، خطط لتنفيذ عملية ضد قوات الجيش على المدى الزمني الوشيك".
צה"ל תקף וחיסל מחבל בארגון הטרור חמאס שהתכוון להוציא לפועל מתווה טרור נגד כוחות צה"ל בטווח הזמן המיידי— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) September 21, 2025
אתמול, במרחב העיר עזה, מטוס קרב של חיל האוויר בהכוונת אוגדה 98, תקף וחיסל את מאגד אבו סלמיה, מחבל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס.
במסגרת תפקידו שימש כצלף בארגון הטרור…
وأكد أدرعي، تحييد ماجد أبو سلمية، "أحد عناصر "حماس" في قطاع غزة، وأن مهمته الرئيسة تركزت في العمل كقناص ضد قوات الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة"، على حد قوله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، أنه بدأ التقدم نحو مدينة غزة، للـ"قضاء" على مقاتلي حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولتحرير المحتجزين الإسرائيليين، على حد قوله.
ويحظى الهجوم البري الإسرائيلي بدعم مدفعي وجوي وقصف متواصل. وصرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بعد الغارات الليلية على قطاع غزة، ليلة الاثنين الماضي، بأن المدينة "تحترق".
وشهدت مدينة غزة، ليلة الاثنين الماضي، أعنف الهجمات الإسرائيلية، حيث شنّت إسرائيل هجوما مكثفا على المدينة، تمهيدا للعملية البرية في المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة.