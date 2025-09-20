https://sarabic.ae/20250920/هذه-قصتي-صرخة-فلسطينية-توثق-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1105072714.html

"هذه قصتي".. "صرخة" فلسطينية توثق جرائم إسرائيل في غزة.. فيديو

"هذه قصتي".. "صرخة" فلسطينية توثق جرائم إسرائيل في غزة.. فيديو

سبوتنيك عربي

في غزة، حيث تتراقص أشباح الحرب فوق كل حلم، ويرتسم الألم على وجوه الأبرياء والأطفال، وُلدت "هذه قصتي".. أنا براء عماد، مذيعة فلسطينية، وقلبي ينزف على كل روح... 20.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-20T16:23+0000

2025-09-20T16:23+0000

2025-09-20T16:24+0000

حصري

قطاع غزة

أخبار فلسطين اليوم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/11/1103843971_0:13:1000:576_1920x0_80_0_0_b06b93388bbb5f4a4b8b166f19ebdbf9.jpg

مبادرة "هذه قصتي" ليست مجرد مشروع، تقول براء لـ "سبوتنيك"، بل هي صرخة من القلب، ومحاولة يائسة لتوثيق الجرائم التي تُرتكب بحق شعب فلسطيني أعزل، في ظل صمت عالمي مطبق.وتابعت: "كل قصة هنا هي جرح نازف، وشهادة حية على وحشية وإجرام لا يُصدق، ونستلهم هذه القصص من الواقع المرير في قطاع غزة، من صرخات الأطفال الجائعين، وآلام الأمهات الثكلى، ومن أحلام الشباب التي تتبدد قبل أن تُزهر".وبحسب براء، تسعى مبادرة "هذه قصتي"، لتقديم هذه القصص في مقاطع فيديو لا تتجاوز الدقيقة الواحدة، حيث يُستخدم فيها السرد الإنساني المؤثر، ونجمع بين الصوت الإذاعي المعبر وأدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مؤثر، كما أضفنا خاصية الترجمة المكتوبة للغة الإنجليزية، إيمانًا منا بأن هذه القصص يجب أن تصل إلى كل بقعة على وجه الأرض، وأن يكسر حاجز اللغة صمت العالم.اخترنا نمط الرسوم المتحركة، رغبة منا أن تصل هذه القصص إلى قلوب الأطفال، ليعرفوا حقيقة القضية الفلسطينية، وما يحدث لشعب فلسطين.وتحكي المذيعة الفلسطينية عن القصص التي تناولتها المبادرة: "أنجزنا 15 قصة مؤثرة، كانت أولها عن الطفلة مريم التي تواجه خطر المجاعة في خيمتها، وثانيها عن أحمد، الطفل الذي حُرم من حلم أن يصبح لاعب كرة قدم، بعد أن بترت قدمه اليسرى جراء قصف إسرائيلي، وقصة أخرى حكت عن الشهيد الصحفي أنس الشريف، الذي دفع حياته ثمنًا لمهنته.أما القصة الرابعة، فكانت عن أم مكلومة من غزة، فقدت جميع أطفالها إلا رضيعًا، لتفقده هي الأخرى خلال النزوح، ولا تعرف عنه شيئًا، والقصة الخامسة كانت رسالة مؤثرة من أطفال غزة إلى منظمة اليونيسف، يناشدونها التدخل لحماية طفولتهم المسلوبة، وقصة سادسة روت وصية الشهيدة مريم أبو دقة لابنها غيث، وصية اختصرت كل الألم والأمل.وتستطرد براء: "هناك الكثير والكثير من القصص التي تروي معاناة النساء والأطفال الذين يموتون جوعًا، في ظل سياسة تجويع ممنهجة وقاسية، لقد اعتدنا أن نقول لا أحد يموت جوعًا، ولكن اليوم نرى أبناء غزة وهم يموتون جوعًا، وشاهدنا فيديو لطفل يصرخ "أنا جوعان" قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، ولم يحرك أحد ساكنًا"."ضمن القصص تناولنا كذلك قصة عن المسعف خالد، حيث نصف فيها الظروف الاستثنائية لعمل المسعفين في غزة، وقصة أخرى عن الدكتور حسام أبو صفية، الطبيب البطل الذي تعرض للاعتقال، هذه 15 قصة مجرد بداية. ندعو كل من يتقن لغات أخرى غير الإنجليزية للمساهمة معنا في ترجمة هذه القصص، لنوصل صوت شعبنا إلى أقصى بقاع الأرض".وعن القصص المستقبلية، تقول براء إنهم بصدد التحضير لنشر 5 قصص أخرى، تتناول قصة امرأة حامل قتلت مع طفلها بسبب صاروخ، وقصص عن أناس يموتون تحت الأنقاض.وتنهي حديثها قائلة: "سنستمر في هذا العمل، وسنوصل صوت شعبنا المكلوم، فدورنا كبير ومكثف، ونتشرف بهذه المسؤولية تجاه شعبنا، وهو أقل ما يمكن أن نقدمه لهم، كما أتقدم بالشكر لفريقنا والمجهود الذي يبذلونه في إنتاج هذه القصص، التي هي صرخة حق في وجه الظلم".

https://sarabic.ae/20250920/حماس-جرائم-الحرب-بحق-المنظومة-الطبية-في-غزة-تستدعي-تحركا-دوليا-عاجلا-1105066964.html

https://sarabic.ae/20250917/ماذا-يعني-دخول-اسرائيل-بريا-مدينة-غزة-وما-موقف-المجتمع-الدولي-الرافض-لعملية-التهجير-1104966295.html

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار