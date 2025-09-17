ماذا يعني دخول اسرائيل بريا مدينة غزة.. وما موقف المجتمع الدولي الرافض لعملية التهجير
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة،
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
حصري
على الرغم من التحذيرات والتنديدات العربية والدولية، بدأت إسرائيل تنفيذ عملية برية في مدينة غزة، وسط تحذيرات من كارثية هذه الخطوة على حياة مليون مواطن فلسطيني.
التحركات الإسرائيلية التي جاءت تحديا لكافة المواقف الدولية والعربية، تنذر بحسب مراقبين بـ "كارثة"، حيث تعني السيطرة العسكرية على قطاع غزة، وتهجير المواطنين إلى الجنوب، استعدادا لطردهم خارج القطاع، سواء للدول العربية المجاورة، أو لدول أخرى أجنبية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن فتح ممر مؤقت لخروج سكان مدينة غزة نحو الجنوب، بالتزامن مع توسيع عملياته البرية وتصعيد القصف على أكبر مدن القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس": "إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها، يعلن جيش الدفاع أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة".
وخلال الأسابيع الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي إنذاراته لسكان مدينة غزة بضرورة الإخلاء باتجاه منطقة أُطلق عليها اسم "منطقة إنسانية" في جنوب القطاع، تمهيداً لشنّ هجوم يهدف للسيطرة على المدينة.
حكم عسكري إسرائيلي
أكد الدكتور خليل أبو كرش، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن الحرب على غزة عادت وكأنها في أيامها الأولى، مشيرًا إلى أن الشهادات الميدانية من القطاع تتحدث عن كثافة قصف ونيران غير مسبوقة، موضحا أن هذا يشير إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين ستكون عالية وكبيرة، خاصة وأن المدينة مكتظة بالمدنيين، حيث يقطنها مليون فلسطيني، ووتيرة إخلائهم بطيئة. واستنتج أن الخسائر قد تكون عالية جدًا نتيجة لقوة وكثافة النيران من قبل الجيش الإسرائيلي.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، دخول المدينة بريًا يعني سيطرة إسرائيلية كاملة على كل قطاع غزة، من بيت حانون شمالًا إلى رفح جنوبًا، ولفت إلى أن هذا يعني إخضاع إسرائيل للقطاع لحكومة عسكرية، قد تتشكل في اليوم التالي، وربما يكون ذلك جزءًا من تصور إسرائيل للمشهد.
وأشار إلى تحفظات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث يرى الجنرالات أن الجنود للقتال وليس لتقديم خدمات مدنية للسكان. ومع ذلك، ذكر أن المستوى السياسي لديه رؤية مختلفة ولا يستمع إلى الكثير من النصائح التي يقدمها ضباط الجيش والجنرالات.
وأوضح أبو كرش أن هذا يفتح الباب أمام استمرار الضغط باتجاه الطرد والتهجير، خاصة وأن إسرائيل تدفع باتجاه نقل السكان إلى منطقة المواصي، التي تُصنف نظريًا آمنة، ولكنها عمليًا غير آمنة، وهذا يسهل على إسرائيل نقل السكان، ليس بالضرورة إلى دول الجوار، بل قد يكون طردهم إلى دول أخرى، لافتا إلى أن بيئة غزة وطبيعتها قد تهدمت وتدمرت، وأصبحت الآن بيئة غير صالحة للحياة نتيجة للعمليات العسكرية والحرب.
وفيما يتعلق بالموقف الدولي، أكد أبو كرش أن المجتمع الدولي يرفض كل مخططات الطرد والتهجير، وأن المواقف الدولية والإقليمية واضحة وصريحة بوجود خط أحمر لهذا الموضوع، ورغم ذلك، نبه إلى أن هذا لا يوقف إسرائيل عن التفكير في تنفيذ هذا المخطط، ولكنه يقلل من فرص نجاحه.
مشروع التهجير
وذكر أن الموضوع مطروح على الطاولة ويناقش بقوة في إسرائيل، وأن فرص النجاح مرتبطة ليس فقط بما تريده إسرائيل، بل أيضًا بالموقف الإقليمي القوي كحائط صد أمام هذا المخطط، والموقف الدولي الذي يرفض كل عمليات الطرد والتهجير وما يبنى عليها.
وأفاد أن الذهنية السياسية المسيطرة في إسرائيل مسكونة بقضية الطرد والتهجير، وتؤمن بأن الجغرافيا الواقعة بين البحر والنهر يجب أن تكون يهودية خالصة، ولا مكان للفلسطيني فيها. لذلك، لن تتوقف إسرائيل عن البحث ومحاولة تحقيق نوع من التهجير والطرد استنادًا إلى مخططات معدة مسبقًا.
وأشار إلى حالة الثبات والصمود لدى الفلسطيني في أرضه وبقائه في جغرافية فلسطين، وهو ما يرى أنه مهم في كسر مشروع التهجير والطرد، مستشهدا بأرقام صادرة عن لجنة الإحصاء في إسرائيل، والتي تظهر أن عدد الإسرائيليين الذين يغادرون إسرائيل أعلى بكثير من عدد القادمين، وهذا يعكس حالة عدم الاستقرار والخوف التي أصابت المجتمع في إسرائيل نتيجة للحرب وتداعياتها السياسية والاقتصادية.
مصير مجهول
من جانبه أكد ثائر نوفل أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، أن بدء العملية العسكرية الإسرائيلية التصعيدية والتوسعية على مدينة غزة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 800 ألف نسمة، قد أدى إلى نزوح ما يقارب 350 ألف نسمة حتى الآن.
وأوضح أبو عطيوي لـ "سبوتنيك"، أن هذا التصعيد يأتي في ظل ظروف إنسانية مأساوية للغاية، بسبب استمرار الحرب والعدوان للعام الثاني على التوالي. وأشار إلى عدم توفر أماكن إيواء للنازحين الجدد والمتكررين في مدينة غزة، مما دفعهم إلى نصب خيامهم في الأماكن العامة وبجانب الطرقات، نظراً للاكتظاظ الشديد في مراكز الإيواء التي تستضيف أصلاً مهجري شمال القطاع ومدينة رفح.
وأضاف أن الاجتياح البري الإسرائيلي لمدينة غزة، والذي يتوقع أن يستمر من شهرين إلى ثلاثة أشهر على أقل تقدير وفقاً لتصريحات وسائل الإعلام الإسرائيلية، يعني تحويل المدينة إلى ساحة ركام وحطام بشكل كامل وتغييب معالمها العمرانية والإنسانية. وحذر من أن مصير مدينة غزة سيصبح مشابهاً لمصير مناطق شمال قطاع غزة ومدينة رفح.
ولفت إلى أن ملامح هذه العملية العسكرية التوسعية بدأت تتحقق قبل عدة أيام، من خلال القصف الكلي لطائرات الاحتلال للتجمعات السكنية العمرانية والأبراج الكبيرة التي يسكنها مئات الأسر والعائلات، ليصبحوا مشردين ومهجرين بلا مأوى.
وشدد مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات على أن احتلال مدينة غزة برياً سيؤدي إلى تدمير كافة محافظات قطاع غزة اقتصادياً وتجارياً على أقل تقدير.
وبرر ذلك بأن مدينة غزة تعتبر العاصمة وقلب القطاع الذي يضم كافة المؤسسات والمراكز الحيوية، بما فيها التجارية والاقتصادية والصحية والتعليمية والخدماتية.
الخروج من دائرة التنديد
وفيما يتعلق بالموقف الدولي، قال أبو عطيوي إن موقف المجتمع الدولي الرافض لاحتلال مدينة غزة هو موقف مساند وداعم، ولكنه لا يرتقي حتى الآن إلى مستوى الحدث المطلوب، داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج من دائرة التنديد والشجب والاستنكار إلى دائرة تبني وإصدار مقترحات وقرارات أممية عاجلة وسريعة يتم تصديرها للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية الأممية. وذلك بهدف الضغط بشكل مكثف على حكومة الاحتلال لإيقاف الحرب على غزة بشكل نهائي ودائم، وفتح مسارات وخيارات تفاوضية سلمية جديدة للبدء في مشروع عربي عالمي جديد للسلام يضمن فكرة حل الدولتين.
وحذر من أن استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية على مدينة غزة، وعدم العمل عالمياً على إيقافها من خلال المجتمع الدولي، سوف يجعل الأوضاع والمعطيات القادمة على قطاع غزة عنوانها التصعيد والتهجير القسري. وأكد أن مخطط التهجير هو ما تسعى حكومة الاحتلال لتنفيذه منذ الأشهر الأولى لاندلاع الحرب، وأنه أحد أهم أجندات خطة الحرب الإسرائيلية الرامية إلى تهجير سكان القطاع وشطب آخر المعالم والعناوين الإنسانية والسياسية للقطاع بأكمله.
مليون فلسطيني
وكانت منظمات دولية قدّرت في أغسطس/آب الماضي، أن نحو مليون نسمة يقيمون في مدينة غزة ومحيطها. وتشهد المدينة منذ أيام حركة نزوح واسعة، سيراً على الأقدام أو باستخدام مركبات ووسائل بدائية.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.