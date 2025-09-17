https://sarabic.ae/20250917/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لـحماس-الإفراج-عن-الرهائن-أو-تدمير-غزة-بالكامل-1104959912.html
وزير الدفاع الإسرائيلي لـ"حماس": الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، حركة "حماس"، بإما الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل إذا لم تستجب لشروط إسرائيل. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أنه "مع بداية المناورة البرية ونقل مسؤولية القيادة إلى قادة الفرق الميدانية، جرى تدمير 25 برجا في غزة، وهو عدد ضخم ومهم".وتابع: "لإزالة أي تهديد قنص فوق القوات المناورة، تم إحباط مخربين وتدمير بنى تحتية. كما طُلب من سكان غزة الانتقال جنوبا من أجل حمايتهم".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "إذا لم تفرج حماس عن المختطفين وتتجرد من سلاحها، فإن غزة ستُدمر وتتحول إلى نصب تذكاري لمرتكبي الاغتصاب والقتل من حماس".وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن فتح ممر مؤقت لخروج سكان مدينة غزة نحو الجنوب، بالتزامن مع توسيع عملياته البرية وتصعيد القصف على أكبر مدن القطاع.وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس" : "إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها، يعلن جيش الدفاع أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة".يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
