وزير الدفاع الإسرائيلي لـ"حماس": الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-لـحماس-الإفراج-عن-الرهائن-أو-تدمير-غزة-بالكامل-1104959912.html
وزير الدفاع الإسرائيلي لـ"حماس": الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل
وزير الدفاع الإسرائيلي لـ"حماس": الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل
سبوتنيك عربي
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، حركة "حماس"، بإما الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل إذا لم تستجب لشروط إسرائيل. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T18:14+0000
2025-09-17T18:14+0000
إسرائيل
غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097278077_0:66:1281:786_1920x0_80_0_0_b54f27d1aee1ac5951296350c0956bfc.jpg
ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أنه "مع بداية المناورة البرية ونقل مسؤولية القيادة إلى قادة الفرق الميدانية، جرى تدمير 25 برجا في غزة، وهو عدد ضخم ومهم".وتابع: "لإزالة أي تهديد قنص فوق القوات المناورة، تم إحباط مخربين وتدمير بنى تحتية. كما طُلب من سكان غزة الانتقال جنوبا من أجل حمايتهم".وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "إذا لم تفرج حماس عن المختطفين وتتجرد من سلاحها، فإن غزة ستُدمر وتتحول إلى نصب تذكاري لمرتكبي الاغتصاب والقتل من حماس".وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن فتح ممر مؤقت لخروج سكان مدينة غزة نحو الجنوب، بالتزامن مع توسيع عملياته البرية وتصعيد القصف على أكبر مدن القطاع.وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس" : "إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها، يعلن جيش الدفاع أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة".يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250917/إعلام-شركة-أمريكية-تنسحب-من-عقد-مع-إسرائيل-للترويج-لحرب-غزة-1104951128.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1d/1097278077_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_4f8411b982ffb3fcbc6098cc64073501.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار

وزير الدفاع الإسرائيلي لـ"حماس": الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل

18:14 GMT 17.09.2025
© Photoوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Photo
تابعنا عبر
هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، حركة "حماس"، بإما الإفراج عن الرهائن أو تدمير غزة بالكامل إذا لم تستجب لشروط إسرائيل.
ونشر كاتس تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أوضح من خلالها أنه "مع بداية المناورة البرية ونقل مسؤولية القيادة إلى قادة الفرق الميدانية، جرى تدمير 25 برجا في غزة، وهو عدد ضخم ومهم".
وتابع: "لإزالة أي تهديد قنص فوق القوات المناورة، تم إحباط مخربين وتدمير بنى تحتية. كما طُلب من سكان غزة الانتقال جنوبا من أجل حمايتهم".
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
إعلام: شركة أمريكية تنسحب من عقد مع إسرائيل للترويج لحرب غزة
15:04 GMT
وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي على أنه "إذا لم تفرج حماس عن المختطفين وتتجرد من سلاحها، فإن غزة ستُدمر وتتحول إلى نصب تذكاري لمرتكبي الاغتصاب والقتل من حماس".
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن فتح ممر مؤقت لخروج سكان مدينة غزة نحو الجنوب، بالتزامن مع توسيع عملياته البرية وتصعيد القصف على أكبر مدن القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس" : "إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها، يعلن جيش الدفاع أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة".
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала