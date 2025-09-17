https://sarabic.ae/20250917/إسرائيل-تفتح-طريقا-جديدا-لمغادرة-مدينة-غزة-مع-توغل-الدبابات-1104953116.html

إسرائيل تفتح طريقا جديدا لمغادرة مدينة غزة مع توغل الدبابات

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن فتح ممر مؤقت لخروج سكان مدينة غزة نحو الجنوب، بالتزامن مع توسيع عملياته البرية وتصعيد القصف على أكبر مدن القطاع. 17.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس" : "إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها، يعلن جيش الدفاع أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة".وخلال الأسابيع الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي إنذاراته لسكان مدينة غزة بضرورة الإخلاء باتجاه منطقة أُطلق عليها اسم "منطقة إنسانية" في جنوب القطاع، تمهيداً لشنّ هجوم يهدف للسيطرة على المدينة.وكانت منظمات دولية قدّرت في أغسطس/آب الماضي، أن نحو مليون نسمة يقيمون في مدينة غزة ومحيطها. وتشهد المدينة منذ أيام حركة نزوح واسعة، سيراً على الأقدام أو باستخدام مركبات ووسائل بدائية.الهجوم الأخير أثار موجة تنديد دولي واسع، في وقت يعاني فيه القطاع من وضع إنساني متدهور، وصل إلى حد إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن "المجاعة" في غزة منذ أغسطس/آب الماضي.وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة في غزة إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت مستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء"، مشيرة إلى أن الطوابق العلوية للمستشفى تم استهدافها 3 مرات متتالية.ووفق البيان، يضم المستشفى 80 مريضًا، بينهم 4 حالات عناية أطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة، بينما اضطر 40 مريضا لمغادرته مع ذويهم بحثا عن أماكن آمنة، في حين بقي 40 مريضا آخرين و12 حالة عناية مركزة إضافة إلى 30 من الطاقم الطبي.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

