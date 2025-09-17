عربي
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل تفتح طريقا جديدا لمغادرة مدينة غزة مع توغل الدبابات
إسرائيل تفتح طريقا جديدا لمغادرة مدينة غزة مع توغل الدبابات
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن فتح ممر مؤقت لخروج سكان مدينة غزة نحو الجنوب، بالتزامن مع توسيع عملياته البرية وتصعيد القصف على أكبر مدن القطاع. 17.09.2025, سبوتنيك عربي
غزة
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
العالم العربي
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس" : "إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها، يعلن جيش الدفاع أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة".وخلال الأسابيع الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي إنذاراته لسكان مدينة غزة بضرورة الإخلاء باتجاه منطقة أُطلق عليها اسم "منطقة إنسانية" في جنوب القطاع، تمهيداً لشنّ هجوم يهدف للسيطرة على المدينة.وكانت منظمات دولية قدّرت في أغسطس/آب الماضي، أن نحو مليون نسمة يقيمون في مدينة غزة ومحيطها. وتشهد المدينة منذ أيام حركة نزوح واسعة، سيراً على الأقدام أو باستخدام مركبات ووسائل بدائية.الهجوم الأخير أثار موجة تنديد دولي واسع، في وقت يعاني فيه القطاع من وضع إنساني متدهور، وصل إلى حد إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن "المجاعة" في غزة منذ أغسطس/آب الماضي.وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة في غزة إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت مستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء"، مشيرة إلى أن الطوابق العلوية للمستشفى تم استهدافها 3 مرات متتالية.ووفق البيان، يضم المستشفى 80 مريضًا، بينهم 4 حالات عناية أطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة، بينما اضطر 40 مريضا لمغادرته مع ذويهم بحثا عن أماكن آمنة، في حين بقي 40 مريضا آخرين و12 حالة عناية مركزة إضافة إلى 30 من الطاقم الطبي.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250917/الصحة-في-غزة-إسرائيل-قصفت-الطوابق-العلوية-لمستشفى-الرنتيسي-3-مرات-1104930606.html
https://sarabic.ae/20250916/غزة-تشهد-أعنف-هجوما-وموافقة-أمريكية-للعملية-البرية-1104890012.html
https://sarabic.ae/20250916/محتجون-ينصبون-خياما-قرب-منزل-نتنياهو-في-القدس-1104888825.html
غزة
قطاع غزة
الأخبار
© AP Photo / Yousef Al Zanounغارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن فتح ممر مؤقت لخروج سكان مدينة غزة نحو الجنوب، بالتزامن مع توسيع عملياته البرية وتصعيد القصف على أكبر مدن القطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس" : "إعلان هام إلى سكان مدينة غزة وأحيائها، يعلن جيش الدفاع أنه ومن أجل تسهيل الانتقال جنوباً يتم فتح مسار انتقال مؤقت عبر شارع صلاح الدين، سيُتاح لكم الانتقال عبر شارع صلاح الدين وثم مواصلة التحرك جنوباً من وادي غزة".

وأضاف أدرعي: "في هذه المرحلة، سيتاح الانتقال عبر هذا المسار لمدة 48 ساعة، ابتداءً من اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 12:00 وحتى يوم الجمعة الساعة 12:00". مشيرا إلى أنه "يجب الانتقال فقط عبر الشوارع المحددة باللون الأصفر على الخريطة كمسار للانتقال جنوباً. التزموا تعليمات قوات الأمن وإشارات المرور".

آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الصحة في غزة: إسرائيل قصفت الطوابق العلوية لمستشفى الرنتيسي 3 مرات
08:26 GMT
وخلال الأسابيع الماضية، كثف الجيش الإسرائيلي إنذاراته لسكان مدينة غزة بضرورة الإخلاء باتجاه منطقة أُطلق عليها اسم "منطقة إنسانية" في جنوب القطاع، تمهيداً لشنّ هجوم يهدف للسيطرة على المدينة.
وكانت منظمات دولية قدّرت في أغسطس/آب الماضي، أن نحو مليون نسمة يقيمون في مدينة غزة ومحيطها. وتشهد المدينة منذ أيام حركة نزوح واسعة، سيراً على الأقدام أو باستخدام مركبات ووسائل بدائية.
وبحسب مصادر طبية فلسطينية، أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ فجر الثلاثاء عن مقتل 108 أشخاص، بينهم 93 في شمال القطاع، و9 في وسطه، و6 في جنوبه. كما أفاد الدفاع المدني في غزة بسقوط 12 قتيلاً آخرين بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء، بينهم أم وطفلها في مخيم الشاطئ.
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
غزة تشهد أعنف هجوم.. وموافقة أمريكية للعملية البرية
أمس, 04:21 GMT
الهجوم الأخير أثار موجة تنديد دولي واسع، في وقت يعاني فيه القطاع من وضع إنساني متدهور، وصل إلى حد إعلان الأمم المتحدة رسمياً عن "المجاعة" في غزة منذ أغسطس/آب الماضي.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الصحة في غزة إن "قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت مستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء"، مشيرة إلى أن الطوابق العلوية للمستشفى تم استهدافها 3 مرات متتالية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القصف يعكس "سياسة ممنهجة لضرب وإخراج المنظومة الصحية في القطاع عن الخدمة بشكل كامل"، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، الذي أوضح أن المستشفى هو المنشأة الصحيفة الوحيدة في غزة المتخصصة في علاج الأورام وغسيل الكلى وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.
احتجاجات مناهضة للحكومة في القدس ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
محتجون إسرائيليون ينصبون خياما قرب منزل نتنياهو في القدس
أمس, 02:10 GMT
ووفق البيان، يضم المستشفى 80 مريضًا، بينهم 4 حالات عناية أطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة، بينما اضطر 40 مريضا لمغادرته مع ذويهم بحثا عن أماكن آمنة، في حين بقي 40 مريضا آخرين و12 حالة عناية مركزة إضافة إلى 30 من الطاقم الطبي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.

وأضاف أن سلاح الجو والمدفعية نفذا خلال اليومين الماضيين، أكثر من 150 غارة على أهداف مسلحة في مدينة غزة، دعما للقوات البرية المتقدمة في المنطقة.

يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
