الصحة في غزة: إسرائيل قصفت الطوابق العلوية لمستشفى الرنتيسي 3 مرات

الصحة في غزة: إسرائيل قصفت الطوابق العلوية لمستشفى الرنتيسي 3 مرات

قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت مستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطوابق العلوية للمستشفى تم... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القصف يعكس "سياسة ممنهجة لضرب وإخراج المنظومة الصحية في القطاع عن الخدمة بشكل كامل"، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، الذي أوضح أن المستشفى هو المنشأة الصحيفة الوحيدة في غزة المتخصصة في علاج الأورام وغسيل الكلى وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.ووفق البيان، يضم المستشفى 80 مريضًا، بينهم 4 حالات عناية أطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة، بينما اضطر 40 مريضا لمغادرته مع ذويهم بحثا عن أماكن آمنة، في حين بقي 40 مريضا آخرين و12 حالة عناية مركزة إضافة إلى 30 من الطاقم الطبي.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.وأضاف أن سلاح الجو والمدفعية نفذا خلال اليومين الماضيين، أكثر من 150 غارة على أهداف مسلحة في مدينة غزة، دعما للقوات البرية المتقدمة في المنطقة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

