عربي
الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250917/الصحة-في-غزة-إسرائيل-قصفت-الطوابق-العلوية-لمستشفى-الرنتيسي-3-مرات-1104930606.html
الصحة في غزة: إسرائيل قصفت الطوابق العلوية لمستشفى الرنتيسي 3 مرات
الصحة في غزة: إسرائيل قصفت الطوابق العلوية لمستشفى الرنتيسي 3 مرات
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت مستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطوابق العلوية للمستشفى تم... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T08:26+0000
2025-09-17T08:27+0000
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القصف يعكس "سياسة ممنهجة لضرب وإخراج المنظومة الصحية في القطاع عن الخدمة بشكل كامل"، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، الذي أوضح أن المستشفى هو المنشأة الصحيفة الوحيدة في غزة المتخصصة في علاج الأورام وغسيل الكلى وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.ووفق البيان، يضم المستشفى 80 مريضًا، بينهم 4 حالات عناية أطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة، بينما اضطر 40 مريضا لمغادرته مع ذويهم بحثا عن أماكن آمنة، في حين بقي 40 مريضا آخرين و12 حالة عناية مركزة إضافة إلى 30 من الطاقم الطبي.وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.وأضاف أن سلاح الجو والمدفعية نفذا خلال اليومين الماضيين، أكثر من 150 غارة على أهداف مسلحة في مدينة غزة، دعما للقوات البرية المتقدمة في المنطقة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
https://sarabic.ae/20250916/الصحة-الفلسطينية-حصيلة-ضحايا-الحرب-الإسرائيلية-على-غزة-نحو-65-ألف-قتيل-بينهم-59-خلال-اليوم-الأخير-1104912170.html
https://sarabic.ae/20250916/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يصف-الأحداث-في-غزة-بـالمروعة-1104918571.html
08:26 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 08:27 GMT 17.09.2025)
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
قالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلية قصفت مستشفى الرنتيسي للأطفال في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، مشيرة إلى أن الطوابق العلوية للمستشفى تم استهدافها 3 مرات متتالية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن القصف يعكس "سياسة ممنهجة لضرب وإخراج المنظومة الصحية في القطاع عن الخدمة بشكل كامل"، حسبما ذكر المركز الفلسطيني للإعلام، الذي أوضح أن المستشفى هو المنشأة الصحيفة الوحيدة في غزة المتخصصة في علاج الأورام وغسيل الكلى وأمراض الجهاز التنفسي والهضمي.
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الصحة الفلسطينية: حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة نحو 65 ألف قتيل بينهم 59 خلال اليوم الأخير
أمس, 15:04 GMT
ووفق البيان، يضم المستشفى 80 مريضًا، بينهم 4 حالات عناية أطفال و8 حالات عناية حديثي الولادة، بينما اضطر 40 مريضا لمغادرته مع ذويهم بحثا عن أماكن آمنة، في حين بقي 40 مريضا آخرين و12 حالة عناية مركزة إضافة إلى 30 من الطاقم الطبي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عمليات عسكرية في محيط مدينة غزة ضمن عملية "مركبات جدعون 2"، مشيرا إلى أنها تستهدف تفكيك البنى العسكرية للفصائل الفلسطينية في المدينة.
وأضاف أن سلاح الجو والمدفعية نفذا خلال اليومين الماضيين، أكثر من 150 غارة على أهداف مسلحة في مدينة غزة، دعما للقوات البرية المتقدمة في المنطقة.
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2025
الأمين العام للأمم المتحدة يصف الأحداث في غزة بـ"المروعة"
أمس, 17:05 GMT
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
