إعلام: شركة أمريكية تنسحب من عقد مع إسرائيل للترويج لحرب غزة
ويُعد هذا القرار خطوة مفاجئة، إذ كانت هذه المرة الأولى التي تُمثل فيها الشركة الحكومة الإسرائيلية مباشرة، بعد سنوات من دعمها لأنشطة مؤيدة لإسرائيل.وتتخذ "SKDK"، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة وتمتلك فروعاً في نيويورك ولوس أنجلوس وألباني، منهجاً يركز على تعزيز السرديات الإعلامية. وكانت الشركة قد تعاونت مع وكالة "هافاس" الأوروبية للإعلانات نيابة عن وكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية "لابام"، التي تتبع لوزارة الخارجية الإسرائيلية. وبحسب بيان صادر عن الشركة، أُنهي العقد في 31 أغسطس 2025، دون الكشف عن أسباب واضحة، مكتفية بالقول إن العمل "قد استنفد غرضه".وكان من المقرر أن يمتد العقد من أبريل 2025 إلى مارس 2026، وشمل مهاماً مثل إدارة برنامج آلي لتضخيم الروايات المؤيدة لإسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك"، "إنستغرام"(محظور في روسيا لأنشطته المتطرفة)، "لينكد إن"، و"يوتيوب"، وفقاً لتقرير نشره موقع "سلادج" الاستقصائي.وركزت "SKDK" في البداية على تسليط الضوء على قضية عائلة بيباس الإسرائيلية، التي فقدت ثلاثة من أفرادها خلال أسرهم في غزة. لاحقاً، تحول تركيز الشركة إلى استقطاب ضيوف للبرامج الإخبارية لمناقشة وجهة نظر إسرائيل حول الصراع.ووفقاً لموقع "سلادج"، استندت هذه الجهود إلى إيداع بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في 29 أغسطس 2025، والذي كشف عن استخدام أدوات آلية لتعزيز الظهور الرقمي للمحتوى المؤيد لإسرائيل. ويُشير التقرير إلى أن هذه الروبوتات تتميز بسرعة استجابتها وقدرتها على العمل على مدار الساعة، مستفيدة من نماذج لغوية متقدمة تجعل تمييزها عن المستخدمين الحقيقيين أمراً صعباً.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما
إعلام: شركة أمريكية تنسحب من عقد مع إسرائيل للترويج لحرب غزة

© AP Photo / Yousef Al Zanounتصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة،
أعلنت شركة "SKDK" الأمريكية المتخصصة في الاتصالات الاستراتيجية والعلاقات العامة، إنهاء عقد بقيمة 600 ألف دولار مع الحكومة الإسرائيلية، كان يهدف إلى الترويج لرواية إسرائيل بشأن حربها على غزة، وفقا لما نشرته مجلة أمريكية.
ويُعد هذا القرار خطوة مفاجئة، إذ كانت هذه المرة الأولى التي تُمثل فيها الشركة الحكومة الإسرائيلية مباشرة، بعد سنوات من دعمها لأنشطة مؤيدة لإسرائيل.
وتتخذ "SKDK"، التي يقع مقرها الرئيسي في واشنطن العاصمة وتمتلك فروعاً في نيويورك ولوس أنجلوس وألباني، منهجاً يركز على تعزيز السرديات الإعلامية.
وكانت الشركة قد تعاونت مع وكالة "هافاس" الأوروبية للإعلانات نيابة عن وكالة الإعلان الحكومية الإسرائيلية "لابام"، التي تتبع لوزارة الخارجية الإسرائيلية.
وبحسب بيان صادر عن الشركة، أُنهي العقد في 31 أغسطس 2025، دون الكشف عن أسباب واضحة، مكتفية بالقول إن العمل "قد استنفد غرضه".
وكان من المقرر أن يمتد العقد من أبريل 2025 إلى مارس 2026، وشمل مهاماً مثل إدارة برنامج آلي لتضخيم الروايات المؤيدة لإسرائيل على منصات التواصل الاجتماعي، مثل "تيك توك"، "إنستغرام"(محظور في روسيا لأنشطته المتطرفة)، "لينكد إن"، و"يوتيوب"، وفقاً لتقرير نشره موقع "سلادج" الاستقصائي.

وتضمنت الاستراتيجية استخدام روبوتات لنشر محتوى يدعم وجهة نظر إسرائيل، مع التركيز على "إغراق" الفضاء الرقمي برسائل موجهة.
وركزت "SKDK" في البداية على تسليط الضوء على قضية عائلة بيباس الإسرائيلية، التي فقدت ثلاثة من أفرادها خلال أسرهم في غزة.
لاحقاً، تحول تركيز الشركة إلى استقطاب ضيوف للبرامج الإخبارية لمناقشة وجهة نظر إسرائيل حول الصراع.
كما شمل العقد تدريب متحدثين من المجتمع المدني الإسرائيلي على الظهور الإعلامي، واختبار فعالية المؤثرين على وسائل التواصل، بالإضافة إلى التواصل مع وسائل إعلام غربية لضمان تغطية إيجابية.

ووفقاً لموقع "سلادج"، استندت هذه الجهود إلى إيداع بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في 29 أغسطس 2025، والذي كشف عن استخدام أدوات آلية لتعزيز الظهور الرقمي للمحتوى المؤيد لإسرائيل.
ويُشير التقرير إلى أن هذه الروبوتات تتميز بسرعة استجابتها وقدرتها على العمل على مدار الساعة، مستفيدة من نماذج لغوية متقدمة تجعل تمييزها عن المستخدمين الحقيقيين أمراً صعباً.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما
