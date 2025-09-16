https://sarabic.ae/20250916/إسبانيا-تهدد-بالانسحاب-من-يوروفيجن-2026-في-حال-مشاركة-إسرائيل-1104919184.html

إسبانيا تهدد بالانسحاب من "يوروفيجن 2026" في حال مشاركة إسرائيل

أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإسبانية (RTVE)، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس إدارتها بالانسحاب من مسابقة "يوروفيجن 2026"، المقرر عقدها في مايو بفيينا، في حال... 16.09.2025, سبوتنيك عربي

وبهذا القرار، تصبح إسبانيا الدولة الخامسة التي تعلن موقفا مماثلا بعد هولندا وسلوفينيا وآيسلندا وأيرلندا، وأول دولة من مجموعة "الخمس الكبرى"، التي تضم إلى جانبها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، والتي تتأهل تلقائيا إلى الجولة النهائية للمسابقة، وفقا لوسائل إعلام غربية. يأتي هذا القرار وسط جدل مستمر حول مشاركة إسرائيل في "يوروفيجن"، على خلفية الحرب في غزة، حيث طالبت عدة دول الاتحاد الأوروبي للإذاعات (EBU)، المنظم للمسابقة، باستبعاد إسرائيل من نسخة 2025.وكانت الحكومة الإسبانية قد أعلنت إلغاء عقد ضخم بقيمة 700 مليون يورو مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتوريد أنظمة مدفعية متقدمة من طراز "PULS".ويأتي هذا القرار كثاني صفقة يتم إلغاؤها هذا الشهر مع شركات إسرائيلية، بعد إلغاء عقد لشراء صواريخ "سبايك" من شركة "رافائيل" بقيمة 270 مليون يورو، ليصل إجمالي قيمة الصفقات الملغاة إلى نحو مليار يورو، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.تم توقيع الصفقة في أكتوبر 2023 ضمن برنامج "SILAM" الإسباني، الذي يهدف إلى تصنيع قاذفات صواريخ متطورة محليا.وكان من المقرر أن تبدأ عمليات تسليم منصات الإطلاق والصواريخ التدريبية في 2024، على أن تتبعها الأسلحة الحية في 2025.يُعد هذا النظام من الأنظمة الرائدة في السوق العالمية، إلا أن إلغاء الصفقة يمثل ضربة كبيرة للتعاون العسكري بين إسبانيا وإسرائيل، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للأوضاع في المنطقة.وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وهي الحرب التي راح ضحيتها نحو 64 ألف فلسطيني ونحو 163 ألف مصاب، كما تشن غارات جوية متكررة على عدة دول في المنطقة أبرزها لبنان واليمن وسوريا وقطر إضافة إلى حربها على إيران التي استمرت 12 يوما.

