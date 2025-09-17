https://sarabic.ae/20250917/سموتريتش-نجري-محادثات-مع-أمريكا-لتقسيم-غزة-عقاريا-1104959310.html
سموتريتش: نجري محادثات مع أمريكا لتقسيم غزة "عقاريا"
وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قطاع غزة بأنه "ثروة عقارية هائلة"، كاشفا عن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لمناقشة "تقسيم" أراضي القطاع بعد... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال سموتريتش، خلال كلمته في مؤتمر عقاري عُقد في تل أبيب اليوم الأربعاء: "هناك ثروة عقارية هائلة في غزة تغطي تكاليفها بنفسها. بدأت بالفعل مفاوضات مع الأمريكيين"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر ودول عربية أخرى، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أنه أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.وأضاف روبيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن هذه الدول لم توافق على الخطة المقترحة، معربًا عن أمله في أن يقدم الشركاء العرب خطة أفضل لإعادة إعمار غزة وإدارتها.
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, غزة, أخبار إسرائيل اليوم
وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قطاع غزة بأنه "ثروة عقارية هائلة"، كاشفا عن إجراء محادثات مع الولايات المتحدة لمناقشة "تقسيم" أراضي القطاع بعد الحرب.
وقال سموتريتش، خلال كلمته في مؤتمر عقاري عُقد في تل أبيب
اليوم الأربعاء: "هناك ثروة عقارية هائلة في غزة تغطي تكاليفها بنفسها. بدأت بالفعل مفاوضات مع الأمريكيين"،
وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأضاف وزير المالية الإسرائيلي: "أنفقنا أموالا طائلة على هذه الحرب، وعلينا الآن أن نرى كيف نُقسم الأرض بالنسب المئوية. لقد أكملنا الهدم، وهو المرحلة الأولى من تجديد المدينة، والآن يتعين علينا البناء".
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، دعا إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر ودول عربية أخرى، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
، أنه أجرى مشاورات مع شركاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك مصر والأردن والسعودية والإمارات، حول خطة الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة.
وأضاف روبيو في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية أن هذه الدول لم توافق على الخطة المقترحة، معربًا عن أمله في أن يقدم الشركاء العرب خطة أفضل لإعادة إعمار غزة وإدارتها.