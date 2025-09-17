اليابان تدين العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد?
08:17 GMT
30 د
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي?
08:47 GMT
13 د
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
09:03 GMT
45 د
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد?
09:48 GMT
12 د
09:48 GMT
12 د
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
10:31 GMT
30 د
10:31 GMT
30 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
11:03 GMT
28 د
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
11:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
16:03 GMT
10 د
16:03 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
16:13 GMT
17 د
16:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره?
16:31 GMT
29 د
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
17:00 GMT
59 د
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
18:00 GMT
29 د
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
18:30 GMT
29 د
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية?
10:29 GMT
30 د
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر?
17:00 GMT
59 د
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
اليابان تدين العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار
252
60
2025
اليابان تدين العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار

19:11 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 19:30 GMT 17.09.2025)
© AP Photo / Yousef Al Zanounغارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
© AP Photo / Yousef Al Zanoun
تابعنا عبر
أعربت اليابان، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لتوسع العمليات البرية الإسرائيلية في مدينة غزة، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتردية في القطاع، بما في ذلك تفشي المجاعة.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية، وصف وزير الخارجية إيوايا تاكيشي العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، مشيراً إلى أن استمرارها يهدد بتقويض أسس حل الدولتين.
وحثت طوكيو إسرائيل على وقف "جميع الإجراءات الأحادية" التي تعيق تحقيق هذا الحل، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
غارات جوية إسرائيلية على مدينة غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
إسرائيل تفتح طريقا جديدا لمغادرة مدينة غزة مع توغل الدبابات
15:56 GMT
وطالبت اليابان إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأكدت طوكيو دعمها الثابت لحل الدولتين، الذي يضمن التعايش السلمي بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة.
تصاعد الدخان بعد غارة عسكرية إسرائيلية على مبنى في مدينة غزة، - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
الخارجية السعودية تحذر من استمرار "النهج الدموي" في غزة
11:32 GMT
وأكدت اليابان أنها ستواصل التعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية لتعزيز جهود تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
