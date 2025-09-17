https://sarabic.ae/20250917/اليابان-تدين-العمليات-البرية-الإسرائيلية-في-قطاع-غزة-وتطالب-بوقف-فوري-لإطلاق-النار-1104962206.html
اليابان تدين العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار
اليابان تدين العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار
أعربت اليابان، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لتوسع العمليات البرية الإسرائيلية في مدينة غزة، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية...
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية، وصف وزير الخارجية إيوايا تاكيشي العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، مشيراً إلى أن استمرارها يهدد بتقويض أسس حل الدولتين. وحثت طوكيو إسرائيل على وقف "جميع الإجراءات الأحادية" التي تعيق تحقيق هذا الحل، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن.وأكدت طوكيو دعمها الثابت لحل الدولتين، الذي يضمن التعايش السلمي بين إسرائيل ودولة فلسطينية مستقلة.يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
اليابان تدين العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار
أعربت اليابان، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لتوسع العمليات البرية الإسرائيلية في مدينة غزة، محذرة من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية المتردية في القطاع، بما في ذلك تفشي المجاعة.
ووفقا لبيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية، وصف وزير الخارجية إيوايا تاكيشي العمليات العسكرية الإسرائيلية بأنها "غير مقبولة على الإطلاق"، مشيراً إلى أن استمرارها يهدد بتقويض أسس حل الدولتين.
وحثت طوكيو
إسرائيل على وقف "جميع الإجراءات الأحادية" التي تعيق تحقيق هذا الحل، داعية جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وتأمين إطلاق سراح الرهائن.
وطالبت اليابان إسرائيل باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي.
وأكدت طوكيو دعمها الثابت لحل الدولتين، الذي يضمن التعايش السلمي بين إسرائيل
ودولة فلسطينية مستقلة.
وأكدت اليابان أنها ستواصل التعاون مع الدول المعنية والمنظمات الدولية لتعزيز جهود تحقيق السلام والأمن في المنطقة.
يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة
، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 16 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.