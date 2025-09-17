عربي
الخارجية السعودية تحذر من استمرار "النهج الدموي" في غزة
أكدت وزارة الخارجية السعودية، إدانة المملكة بأشد العبارات لعمليات القوات الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى أن "المجتمع الدولي يتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعلية تضع حدا... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T11:32+0000
2025-09-17T11:32+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
غزة
السعودية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/10/1104889846_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2363aa7784e684c3b6c63ce6223275f8.jpg
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن "إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "هذه الأفعال تمثل نهجًا إجراميًا وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".يذكر أن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب بانتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 65 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
إسرائيل
غزة
السعودية
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
أكدت وزارة الخارجية السعودية، إدانة المملكة بأشد العبارات لعمليات القوات الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى أن "المجتمع الدولي يتقاعس عن اتخاذ إجراءات فعلية تضع حدا لما تقوم به إسرائيل في القطاع".
جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الأربعاء، قالت فيه إن "إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني"، مؤكدة أن "هذه الأفعال تمثل نهجًا إجراميًا وانتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
يذكر أن خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرًا إلى جنوبي القطاع، وهو الأمر الذي تسبب بانتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة، بمقتل نحو 65 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 165 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.
