"حماس": جرائم الحرب بحق المنظومة الطبية في غزة تستدعي تحركا دوليا عاجلا

"حماس": جرائم الحرب بحق المنظومة الطبية في غزة تستدعي تحركا دوليا عاجلا

أكدت حركة "حماس" أن جرائم الحرب الإسرائيلية بحق المنظومة والطواقم الطبية في قطاع غزة تستدعي تحركا دوليا عاجلا. 20.09.2025

وقالت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي يواصل تدمير ما تبقى من المنشآت الطبية في قطاع غزة، واستهداف الطواقم الطبية وعائلاتهم، وكان آخرها الاستهداف المتعمّد صباح اليوم لعائلة الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة.وأوضحت في بيانها ونقله الموقع الإلكتروني "قدس برس"، أن الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة دموية إرهابية للأطباء لدفعهم قسرا إلى ترك المدينة، في إطار سياسة الإبادة الجماعية، التي يشكل تدمير مقومات القطاع الطبي أحد أركانها.وأضافت الحركة الفلسطينية، أن "استشهاد أكثر من 1,700 من الكوادر الطبية في غزة، واستمرار اعتقال نحو 400 آخرين في ظروف بالغة القسوة منذ بدء الإبادة في أكتوبر 2023، يمثّل جريمة حرب مكتملة الأركان، وجريمة ضد الإنسانية، تُرتكب في ظل صمت دولي وعجز غير مبرر عن حماية المدنيين والعاملين الإنسانيين من القتل والاستهداف المتعمّد". وجددت "حماس" مطالبتها المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف القطاع الطبي والشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وضمان ملاحقة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية على جرائمهم الوحشية، خاصة تلك المرتكبة بحق الطواقم الطبية والمنشآت الصحية.وأطلقت إسرائيل، فجر الثلاثاء، عملية عسكرية مكثفة في مدينة غزة تشمل توغلاً برياً وقصفاً عنيفاً، قائلة إن الهدف من العملية هو السيطرة على غزة والقضاء على حركة "حماس".وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عبر منصة "إكس" في وقت سابق، إن "غزة تحترق"، مضيفًا أن الجيش الإسرائيلي "يضرب البنى التحتية للإرهاب بقبضة من حديد، وجنوده يقاتلون بشجاعة لتهيئة الظروف لإطلاق سراح الرهائن وهزيمة حماس. لن نلين ولن نتراجع - حتى تكتمل المهمة".وجاء الهجوم الإسرائيلي المكثف على غزة غداة زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل، أكد خلالها دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، كما حذّر حركة "حماس" أن أمامها "أيام قليلة فقط" للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وأصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرات بإخلاء مدينة غزة، في ظل تحذيرات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بأنه لا يوجد ملاذ آمن للنازحين من المدينة.

