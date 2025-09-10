https://sarabic.ae/20250910/اليونيسف-السمنة-تتجاوز-النحافة-كأبرز-أشكال-سوء-التغذية-بين-الشباب-1104721178.html
اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة كأبرز أشكال سوء التغذية بين الشباب
اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة كأبرز أشكال سوء التغذية بين الشباب
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن السمنة تفوقت على النحافة لتصبح الشكل الأكثر شيوعًا لسوء التغذية بين الأطفال والمراهقين على... 10.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-10T20:42+0000
2025-09-10T20:42+0000
2025-09-10T20:42+0000
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
أفريقيا
منوعات
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086601873_0:0:1760:991_1920x0_80_0_0_854289411089d0bea8e25376e27d31c2.jpg
ويكشف التقرير، الذي نشرته المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، عن تحولات مقلقة في أنماط التغذية، حيث باتت الأطعمة المصنعة بشكل مفرط تهيمن على النظام الغذائي للشباب، ما يفاقم المشكلة. وباستثناء أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، أصبحت السمنة أكثر انتشارًا من النحافة في معظم مناطق العالم.واستندت هذه النتائج إلى بيانات شاملة من أكثر من 190 دولة، تشمل مسوحا أسرية، تقديرات، ونماذج إسقاطية. وتبرز الدول مرتفعة الدخل بمعدلات سمنة مرتفعة بشكل لافت، حيث سجلت تشيلي 27%، والولايات المتحدة 21% بين الشباب.وفي ألمانيا، يعاني واحد من كل 4 أشخاص من هذه الفئة العمرية من زيادة في الوزن، بنسبة ارتفعت قليلا من 24% عام 2000 إلى 25% عام 2022، مع استقرار نسبة السمنة عند 8%. وأشارت إلى أن استبدال الفواكه والخضروات والبروتينات بالأطعمة المصنعة والوجبات السريعة يؤثر سلبا على النمو الجسدي والمعرفي والصحة النفسية للأطفال. كما أن السمنة قد تؤدي إلى انخفاض الأداء المدرسي وتراجع الثقة بالنفس، وصعوبات في الاندماج الاجتماعي، مع تحديات علاجية كبيرة إذا ترسخت منذ سن مبكرة.
https://sarabic.ae/20241121/حنين-إلى-السمنة-الدهون-التي-في-جسمك-لديها-ذكريات-من-الماضي-1095030508.html
https://sarabic.ae/20241206/علماء-يكتشفون-خلايا-دماغية-جديدة-تتحكم-في-الشهية-وقد-تساعد-في-علاج-السمنة-1095552535.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أفريقيا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/02/1086601873_196:0:1760:1173_1920x0_80_0_0_3a699a807c2552a4923992c2e6de473a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, منوعات, أخبار ألمانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أفريقيا, منوعات, أخبار ألمانيا
اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة كأبرز أشكال سوء التغذية بين الشباب
أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أن السمنة تفوقت على النحافة لتصبح الشكل الأكثر شيوعًا لسوء التغذية بين الأطفال والمراهقين على مستوى العالم للمرة الأولى.
ويكشف التقرير، الذي نشرته المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس"، عن تحولات مقلقة في أنماط التغذية، حيث باتت الأطعمة المصنعة بشكل مفرط تهيمن على النظام الغذائي
للشباب، ما يفاقم المشكلة.
ووفقا للتقرير، تراجعت نسبة النحافة بين الفئة العمرية من 5 إلى 19 عاما، من 13% عام 2000 إلى 9.2%، بينما قفزت معدلات السمنة من 3% إلى 9.4% خلال الفترة ذاتها.
وباستثناء أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، أصبحت السمنة أكثر انتشارًا من النحافة في معظم مناطق العالم.
21 نوفمبر 2024, 09:29 GMT
واستندت هذه النتائج إلى بيانات شاملة من أكثر من 190 دولة، تشمل مسوحا أسرية، تقديرات، ونماذج إسقاطية.
وتبرز الدول مرتفعة الدخل بمعدلات سمنة مرتفعة بشكل لافت، حيث سجلت تشيلي 27%، والولايات المتحدة 21% بين الشباب.
وفي ألمانيا، يعاني واحد من كل 4 أشخاص من هذه الفئة العمرية من زيادة في الوزن، بنسبة ارتفعت قليلا من 24% عام 2000 إلى 25% عام 2022، مع استقرار نسبة السمنة عند 8%.
وحذرت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، من أن "سوء التغذية لم يعد يقتصر على النحافة، بل أصبحت السمنة تحديا متزايدا يهدد صحة الأطفال ونموهم".
وأشارت إلى أن استبدال الفواكه والخضروات والبروتينات بالأطعمة المصنعة والوجبات السريعة يؤثر سلبا على النمو الجسدي والمعرفي والصحة النفسية للأطفال.
وينبه التقرير إلى أن انتشار الأطعمة الرخيصة والمصنعة بشكل مفرط، إلى جانب التسويق المكثف للوجبات السريعة
، يلعب دورا رئيسيا في ارتفاع معدلات السمنة.
كما أن السمنة قد تؤدي إلى انخفاض الأداء المدرسي وتراجع الثقة بالنفس، وصعوبات في الاندماج الاجتماعي، مع تحديات علاجية كبيرة إذا ترسخت منذ سن مبكرة.