https://sarabic.ae/20250920/قيادي-في-فتح-لـ-سبوتنيك-الفيتو-الأمريكي-ضد-غزة-دليل-على-هشاشة-المنظومة-الدولية-البالية-1105078199.html

قيادي في فتح لـ "سبوتنيك": الفيتو الأمريكي ضد غزة دليل على هشاشة المنظومة الدولية البالية

قيادي في فتح لـ "سبوتنيك": الفيتو الأمريكي ضد غزة دليل على هشاشة المنظومة الدولية البالية

سبوتنيك عربي

حمل تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن كل قطرة دم تسقط من أي جسد فلسطيني. 20.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-20T19:53+0000

2025-09-20T19:53+0000

2025-09-20T19:53+0000

حصري

غزة

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/02/1096414528_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_c50e10a79e976821086b8c4bbac2b077.jpg

جاء ذلك في تصريحات نصر الله لـ "سبوتنيك"، تعقيبًا على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، لإحباط مشروع قرار يدعو لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أنها المرة السادسة التي تقوم فيها واشنطن بهذا الإجراء منذ السابع من أكتوبر 2023. وأوضح نصر الله أن هذا الموقف الأمريكي المتكرر يؤكد الانحياز المطلق للاحتلال الإسرائيلي، ويفضح هشاشة المنظومة الدولية التي وصفها بالبالية.وأشار إلى أن هذه المنظومة، بقوانينها التي تعود للحرب العالمية الثانية، أثبتت عقمها وعدم قدرتها على تحقيق العدالة، مؤكدًا على ضرورة إحداث تغيير جذري فيها بما يضمن عدم السماح لدولة واحدة بتعطيل إرادة المجتمع الدولي. وشدد نصر الله على أن إصرار الولايات المتحدة على استخدام الفيتو في وجه الإرادة الدولية لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يجعل الإدارة الأمريكية شريكة مباشرة في المعاناة والدماء التي تسفك.وعرقلت الولايات المتحدة مجددا مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن المتبقين. وصوت أعضاء مجلس الأمن الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، أول أمس الخميس، بينما استخدمت واشنطن حق النقض "الفيتو" ضده.وطالب القرار، الذي صاغه الأعضاء العشرة غير الدائمين في المجلس، من بين أمور أخرى، بـ"وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم في غزة"، وأكد مجددا الدعوات للإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين لا تزال حركة حماس الفلسطينية تحتجزهم.بالإضافة إلى ذلك، حث القرار إسرائيل على رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وضمان توزيعها دون عوائق على المدنيين. يذكر أن خطة سيطرة إسرائيل على مدينة غزة، والمعروفة باسم "عربات جدعون 2"، تتضمن تهجير نحو مليون فلسطيني قسرا إلى جنوب القطاع، وهو الأمر الذي تسبب في انتقادات دولية واسعة لإسرائيل، التي واصلت استعدادها لتنفيذ الخطة رغم كل التحذيرات.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 18 سبتمبر/ أيلول الجاري، تسببت الحرب على غزة في مقتل نحو 65 ألف فلسطيني إضافة إلى نحو 166 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

https://sarabic.ae/20250920/هذه-قصتي-صرخة-فلسطينية-توثق-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1105072714.html

https://sarabic.ae/20250920/حماس-جرائم-الحرب-بحق-المنظومة-الطبية-في-غزة-تستدعي-تحركا-دوليا-عاجلا-1105066964.html

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار