https://sarabic.ae/20250920/السيسي-لماكرون-نرحب-بالاعتراف-الفرنسي-بفلسطين-وندعو-العالم-لاتخاذ-خطوات-مماثلة-1105075041.html

السيسي لماكرون: نرحب بالاعتراف الفرنسي بفلسطين وندعو العالم لاتخاذ خطوات مماثلة

السيسي لماكرون: نرحب بالاعتراف الفرنسي بفلسطين وندعو العالم لاتخاذ خطوات مماثلة

سبوتنيك عربي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، رحب خلاله بالاعتراف الفرنسي بفلسطين. 20.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-20T17:55+0000

2025-09-20T17:55+0000

2025-09-20T17:55+0000

أخبار فلسطين اليوم

الرئيس عبدالفتاح السيسي

إيمانويل ماكرون

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/05/1099245398_0:0:1366:768_1920x0_80_0_0_d417a7ccf6bebf91f649532759d5edde.jpg

وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، مساء اليوم السبت، في بيان له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الاتصال تناول متابعة مخرجات القمة الافتراضية التي عُقدت 15 أيلول/سبتمبر الجاري بدعوة من ماكرون" لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية. وأوضح أن تلك المستجدات تمثلت في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على دولة قطر، حيث أعرب السيسي عن تقديره لمبادرة نظيره الفرنسي بالدعوة لعقد هذه القمة، التي هدفت إلى بحث سبل خفض التصعيد في المنطقة.وذكر السفير محمد الشناوي، أن الاتصال تناول التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر "حل الدولتين"، المقرر عقده الاثنين المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تم التأكيد على أهمية هذا المؤتمر باعتباره خطوة محورية نحو الاعتراف بدولة فلسطين، تنفيذا لمبدأ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.ودعا الرئيس المصري السيسي الدول التي لم تعترف بعد بفلسطين إلى اتخاذ خطوات مماثلة لاعتزام الرئيس الفرنسي الاعتراف بدولة فلسطين، دعما للمسار الدولي نحو إنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابًا يعلن فيه رسميًا الاعتراف بدولة فلسطين، وسيشاركه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عبر الفيديو، في رئاسة المؤتمر الدولي من أجل التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.وقد اعتُمد "إعلان نيويورك" من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتًا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا في تموز/يوليو الماضي لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

https://sarabic.ae/20250920/السيسي-ينتقد-ممارسات-إسرائيل-الغاشمة-في-غزة-ويؤكد-التمسك-برفض-التهجير-1105067898.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, إيمانويل ماكرون, العالم العربي, الأخبار