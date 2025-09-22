رفع علم فلسطين على سفارتها في لندن بعد الاعتراف البريطاني.. فيديو

عربي
بوتين: روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود وفقا لمعاهدة نيو ستارت لمدة عام واحد بعد 5 فبراير 2026
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/رفع-علم-فلسطين-على-سفارتها-في-لندن-بعد-الاعتراف-البريطاني-فيديو-1105123107.html
رفع علم فلسطين على سفارتها في لندن بعد الاعتراف البريطاني.. فيديو
رفع علم فلسطين على سفارتها في لندن بعد الاعتراف البريطاني.. فيديو
سبوتنيك عربي
تم، اليوم الاثنين، رفع علم دولة فلسطين فوق مبنى سفارتها في لندن، بحضور سفراء وممثلين عن الأحزاب. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T11:25+0000
2025-09-22T11:25+0000
أخبار فلسطين اليوم
بريطانيا
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_0:0:1009:568_1920x0_80_0_0_e15884a93429be531961de79edc17513.jpg
وتعليقا على هذا، قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط، إن "رفع العلم يمثل خطوة جديدة نحو الحرية بعد قرن من الإنكار"، مؤكدا أن "الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين يشكل لحظة تاريخية وتحديا للحق الفلسطيني ضد الاحتلال ومحاولات محو الهوية".وأضاف زملط أن "الاعتراف الدولي يتجاوز البعد الدبلوماسي، فهو اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وصموده"، مشيرا إلى وصول 34 طالبا من غزة لإكمال دراستهم في لندن كرمز لروح الشعب الفلسطيني وإصراره على بناء مستقبل واعد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أعلن، مساء أمس الأحد، الاعتراف الرسمي للمملكة المتحدة بدولة فلسطين، بالتزامن مع الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أعلنت أستراليا والبرتغال وكندا اعترافها كذلك، ليصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 153 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، مع انضمام دول أخرى لاحقًا مثل لوكسمبورغ وسان مارينو وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا، بحسب "وفا".وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد كتب على منصة "إكس"، في وقت سابق من أمس الأحد، "من أجل استعادة الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل".جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20250922/بعد-قرن-من-وعد-بلفور-كم-عدد-الدول-التي-اعترفت-بدولة-فلسطين-وماذا-يعني-ذلك؟-1105115280.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/16/1105122892_113:0:1009:672_1920x0_80_0_0_32fd8677ca1bfe53df96149480a4b2eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, بريطانيا, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

رفع علم فلسطين على سفارتها في لندن بعد الاعتراف البريطاني.. فيديو

11:25 GMT 22.09.2025
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowakالعاصمة البريطانية لندن
العاصمة البريطانية لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Photo / Unsplash/ Marcin Nowak
تابعنا عبر
تم، اليوم الاثنين، رفع علم دولة فلسطين فوق مبنى سفارتها في لندن، بحضور سفراء وممثلين عن الأحزاب.
وتعليقا على هذا، قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط، إن "رفع العلم يمثل خطوة جديدة نحو الحرية بعد قرن من الإنكار"، مؤكدا أن "الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين يشكل لحظة تاريخية وتحديا للحق الفلسطيني ضد الاحتلال ومحاولات محو الهوية".
وأضاف زملط أن "الاعتراف الدولي يتجاوز البعد الدبلوماسي، فهو اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وصموده"، مشيرا إلى وصول 34 طالبا من غزة لإكمال دراستهم في لندن كرمز لروح الشعب الفلسطيني وإصراره على بناء مستقبل واعد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أعلن، مساء أمس الأحد، الاعتراف الرسمي للمملكة المتحدة بدولة فلسطين، بالتزامن مع الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أعلنت أستراليا والبرتغال وكندا اعترافها كذلك، ليصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 153 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، مع انضمام دول أخرى لاحقًا مثل لوكسمبورغ وسان مارينو وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا، بحسب "وفا".
وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد كتب على منصة "إكس"، في وقت سابق من أمس الأحد، "من أجل استعادة الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".
ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟
07:32 GMT
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل".

جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала