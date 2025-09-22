https://sarabic.ae/20250922/رفع-علم-فلسطين-على-سفارتها-في-لندن-بعد-الاعتراف-البريطاني-فيديو-1105123107.html

رفع علم فلسطين على سفارتها في لندن بعد الاعتراف البريطاني.. فيديو

تم، اليوم الاثنين، رفع علم دولة فلسطين فوق مبنى سفارتها في لندن، بحضور سفراء وممثلين عن الأحزاب. 22.09.2025, سبوتنيك عربي

وتعليقا على هذا، قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا، حسام زملط، إن "رفع العلم يمثل خطوة جديدة نحو الحرية بعد قرن من الإنكار"، مؤكدا أن "الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين يشكل لحظة تاريخية وتحديا للحق الفلسطيني ضد الاحتلال ومحاولات محو الهوية".وأضاف زملط أن "الاعتراف الدولي يتجاوز البعد الدبلوماسي، فهو اعتراف بحق الشعب الفلسطيني في أرضه وصموده"، مشيرا إلى وصول 34 طالبا من غزة لإكمال دراستهم في لندن كرمز لروح الشعب الفلسطيني وإصراره على بناء مستقبل واعد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".يشار إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أعلن، مساء أمس الأحد، الاعتراف الرسمي للمملكة المتحدة بدولة فلسطين، بالتزامن مع الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أعلنت أستراليا والبرتغال وكندا اعترافها كذلك، ليصل عدد الدول المعترفة بفلسطين إلى 153 دولة من أصل 193 عضوا في الأمم المتحدة، مع انضمام دول أخرى لاحقًا مثل لوكسمبورغ وسان مارينو وبلجيكا وأندورا وفرنسا ومالطا، بحسب "وفا".وكان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، قد كتب على منصة "إكس"، في وقت سابق من أمس الأحد، "من أجل استعادة الأمل في السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وحل الدولتين، تعترف المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين".من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي ببنيامين نتنياهو، أمس الأحد، أن إسرائيل ستتصدى وستحارب دعوات إقامة دولة فلسطينية، مشيرأ إلى أنها "تهدد وجود إسرائيل".جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

