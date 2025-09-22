https://sarabic.ae/20250922/خلافات-وانقسامات-داخلية-إسرائيلية-هل-تطيح-بحكومة-نتنياهو-وتدفعها-للتفكك-والانهيار-1105136892.html

خلافات وانقسامات داخلية إسرائيلية.. هل تطيح بحكومة نتنياهو وتدفعها للتفكك والانهيار؟

تشكل عملية الاعترافات الدولية الأوروبية بالدولة الفلسطينية صداعا كبيرًا لحكومة نتنياهو، التي باتت تفقد حلفاءها يوما بعد يوم، في ظل الحرب على غزة. 22.09.2025, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e51c3a97244a0f8336d16890ee911ef7.jpg

نتنياهو الذي يهاجم دائما خطوة الاعتراف بفلسطين، ويصف الدول التي تقوم بها بـ "النفاق والعنصرية"، بات في مأزق داخلي، إذ تؤكد وسائل الإعلام وجود انقسام شديد داخل الأوساط الداخلية الإسرائيلية، وخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو بسبب هذه الاعترافات.ونقلت وسائل إعلام عن القناة "12" الإسرائيلية، قولها إن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تتصاعد في أعقاب استبعاد وزراء من جلسات نقاش حساسة تتعلق بالرد على اعتراف دول غربية بدولة فلسطين، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.ويطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن تسهم هذه الانقسامات الداخلية في إسرائيل، إلى انهيار حكومة بنيامين نتنياهو وتفككها، لا سيما وأنها شُكلت على تحالف هش من الأحزاب اليمينية المتطرفة.عزلة دوليةأكد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن اعتراف عدد كبير من الدول، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، الحليفين الأولين لأمريكا وإسرائيل، قد أربك صناع السياسة الإسرائيلية والخارجية، إذ لم يتوقعوا هذا التطور.وأشار إلى أن المعارضة والشارع الإسرائيلي يوجهون أصابع الاتهام إلى نتنياهو، الذي أوصل إسرائيل إلى عزلة دولية، وإلى اعتراف المزيد والمزيد من الدول الأوروبية بفلسطين، مما يؤكد أن العالم يريد دولتين لشعبين، بموجب قرارات الشرعية الدولية، مثل القرارين 242 و338، وغيرها من القرارات التي اتخذت في مجلس الأمن الدولي.وقال كنعان إن هذا الأمر يحدث بلبلة، لكن في تقديره أن مستقبل هذه الحكومة سيحدد بعد زيارة نتنياهو لواشنطن، ولقائه مع الرئيس ترامب، حيث ستكون على الطاولة قضية غزة، والحرب المستمرة، وكذلك الاعتراف الدولي بفلسطين، وكيفية التصرف في المستقبل القريب، خاصة أن اليوم في العالم العربي والإسلامي، هناك تحرك بطيء لكنه موجود وقد يزداد، مما سيؤثر على صانعي السياسة الأمريكية والأوروبية.اشتباك إسرائيلي داخليأكد الأكاديمي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، أن الداخل الإسرائيلي وصل لحالة من التوتر والعدوان الداخلي غير المسبوق، في ظل سياسة الحكومة التي قادت دول أوروبا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحقوقها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك اشتباك حول مصير إسرائيل، وأن الأمر قد يتخطى دولة فلسطينية على حدود عام 1967 في ظل هذه السياسات، مؤكدًا أن سياسات التعالي على العالم التي تتبعها حكومة نتنياهو، تؤدي بإسرائيل إلى اعتبارها امتدادا للاستعمار الذي ولى زمنه، ولسياسات الدول العنصرية.كما حذر أنور من أن موجة الرفض الدولي لسياسات نتنياهو تجعل الداخل الإسرائيلي يحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى رئيس أمريكي قادم معادٍ لإسرائيل، أو على الأقل محايد لا يساند إسرائيل هذه المساندة غير المسبوقة وغير المجدية، وإلا فإن ذلك سيكون دفنًا للرأس في الرمال وانفصالًا عن الواقع.وفيما يخص بريطانيا، قال أنور، إن "بريطانيا لها خصوصية، حيث سبق وقامت بوعد بلفور لليهود، هذا الخطأ التاريخي الذي يتم تصحيحه الآن، بعد المشاركة في عدوان 1956، والقتال ضد قطاع غزة في أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن الداخل الإسرائيلي يدرك جيدًا أن زمن التهجير ولى، لأن الاعتراف بدولة يعني أرضًا وشعبًا وحكومة، بالتالي لا يمكن قبول تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعودة مصطلح الأرض مقابل السلام لطمة كبيرة للنظريات التوسعية الإسرائيلية".وأوضح الخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية، أن هذه الخسائر قد تعجل من سقوط نتنياهو لأنه تسبب في خسارة الحلفاء التاريخيين والأصدقاء، ولم يعد الأمر يقتصر على محاربة حماس، أو قطاع غزة بالكامل، أو العرب، بل طالت الاشتباكات كندا وأيرلندا وأستراليا، وغيرها من الدول التي كانت حليفة لإسرائيل.ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعترافات الدول بدولة فلسطين، واعتبرها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.ورأت الوزارة أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي "اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا".وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.وتؤكد روسيا أن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط مستحيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية قائم على تنفيذ حل الدولتين، وضمان الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

