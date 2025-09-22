خلافات وانقسامات داخلية إسرائيلية.. هل تطيح بحكومة نتنياهو وتدفعها للتفكك والانهيار؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/خلافات-وانقسامات-داخلية-إسرائيلية-هل-تطيح-بحكومة-نتنياهو-وتدفعها-للتفكك-والانهيار-1105136892.html
خلافات وانقسامات داخلية إسرائيلية.. هل تطيح بحكومة نتنياهو وتدفعها للتفكك والانهيار؟
خلافات وانقسامات داخلية إسرائيلية.. هل تطيح بحكومة نتنياهو وتدفعها للتفكك والانهيار؟
سبوتنيك عربي
تشكل عملية الاعترافات الدولية الأوروبية بالدولة الفلسطينية صداعا كبيرًا لحكومة نتنياهو، التي باتت تفقد حلفاءها يوما بعد يوم، في ظل الحرب على غزة. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T16:28+0000
2025-09-22T16:28+0000
فلسطين المحتلة
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e51c3a97244a0f8336d16890ee911ef7.jpg
نتنياهو الذي يهاجم دائما خطوة الاعتراف بفلسطين، ويصف الدول التي تقوم بها بـ "النفاق والعنصرية"، بات في مأزق داخلي، إذ تؤكد وسائل الإعلام وجود انقسام شديد داخل الأوساط الداخلية الإسرائيلية، وخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو بسبب هذه الاعترافات.ونقلت وسائل إعلام عن القناة "12" الإسرائيلية، قولها إن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تتصاعد في أعقاب استبعاد وزراء من جلسات نقاش حساسة تتعلق بالرد على اعتراف دول غربية بدولة فلسطين، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.ويطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن تسهم هذه الانقسامات الداخلية في إسرائيل، إلى انهيار حكومة بنيامين نتنياهو وتفككها، لا سيما وأنها شُكلت على تحالف هش من الأحزاب اليمينية المتطرفة.عزلة دوليةأكد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن اعتراف عدد كبير من الدول، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، الحليفين الأولين لأمريكا وإسرائيل، قد أربك صناع السياسة الإسرائيلية والخارجية، إذ لم يتوقعوا هذا التطور.وأشار إلى أن المعارضة والشارع الإسرائيلي يوجهون أصابع الاتهام إلى نتنياهو، الذي أوصل إسرائيل إلى عزلة دولية، وإلى اعتراف المزيد والمزيد من الدول الأوروبية بفلسطين، مما يؤكد أن العالم يريد دولتين لشعبين، بموجب قرارات الشرعية الدولية، مثل القرارين 242 و338، وغيرها من القرارات التي اتخذت في مجلس الأمن الدولي.وقال كنعان إن هذا الأمر يحدث بلبلة، لكن في تقديره أن مستقبل هذه الحكومة سيحدد بعد زيارة نتنياهو لواشنطن، ولقائه مع الرئيس ترامب، حيث ستكون على الطاولة قضية غزة، والحرب المستمرة، وكذلك الاعتراف الدولي بفلسطين، وكيفية التصرف في المستقبل القريب، خاصة أن اليوم في العالم العربي والإسلامي، هناك تحرك بطيء لكنه موجود وقد يزداد، مما سيؤثر على صانعي السياسة الأمريكية والأوروبية.اشتباك إسرائيلي داخليأكد الأكاديمي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، أن الداخل الإسرائيلي وصل لحالة من التوتر والعدوان الداخلي غير المسبوق، في ظل سياسة الحكومة التي قادت دول أوروبا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحقوقها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك اشتباك حول مصير إسرائيل، وأن الأمر قد يتخطى دولة فلسطينية على حدود عام 1967 في ظل هذه السياسات، مؤكدًا أن سياسات التعالي على العالم التي تتبعها حكومة نتنياهو، تؤدي بإسرائيل إلى اعتبارها امتدادا للاستعمار الذي ولى زمنه، ولسياسات الدول العنصرية.كما حذر أنور من أن موجة الرفض الدولي لسياسات نتنياهو تجعل الداخل الإسرائيلي يحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى رئيس أمريكي قادم معادٍ لإسرائيل، أو على الأقل محايد لا يساند إسرائيل هذه المساندة غير المسبوقة وغير المجدية، وإلا فإن ذلك سيكون دفنًا للرأس في الرمال وانفصالًا عن الواقع.وفيما يخص بريطانيا، قال أنور، إن "بريطانيا لها خصوصية، حيث سبق وقامت بوعد بلفور لليهود، هذا الخطأ التاريخي الذي يتم تصحيحه الآن، بعد المشاركة في عدوان 1956، والقتال ضد قطاع غزة في أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن الداخل الإسرائيلي يدرك جيدًا أن زمن التهجير ولى، لأن الاعتراف بدولة يعني أرضًا وشعبًا وحكومة، بالتالي لا يمكن قبول تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعودة مصطلح الأرض مقابل السلام لطمة كبيرة للنظريات التوسعية الإسرائيلية".وأوضح الخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية، أن هذه الخسائر قد تعجل من سقوط نتنياهو لأنه تسبب في خسارة الحلفاء التاريخيين والأصدقاء، ولم يعد الأمر يقتصر على محاربة حماس، أو قطاع غزة بالكامل، أو العرب، بل طالت الاشتباكات كندا وأيرلندا وأستراليا، وغيرها من الدول التي كانت حليفة لإسرائيل.ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعترافات الدول بدولة فلسطين، واعتبرها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.ورأت الوزارة أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي "اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا".وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.وتؤكد روسيا أن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط مستحيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية قائم على تنفيذ حل الدولتين، وضمان الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20250921/كندا-وأستراليا-تعلنان-الاعتراف-رسميا-بدولة-فلسطين--عاجل--1105099964.html
https://sarabic.ae/20250921/بعد-اعتراف-3-دول-غربية-جديدة-ماذا-يعني-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1105104210.html
https://sarabic.ae/20250919/فرنسا-10-دول-ستعترف-بدولة-فلسطين-الإثنين-المقبل-1105046073.html
فلسطين المحتلة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/03/1092342048_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0ea16b052ba8b9e92a43d0f39974c9a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
فلسطين المحتلة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك
فلسطين المحتلة, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة, حصري, تقارير سبوتنيك

خلافات وانقسامات داخلية إسرائيلية.. هل تطيح بحكومة نتنياهو وتدفعها للتفكك والانهيار؟

16:28 GMT 22.09.2025
© AP Photoفلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
حصري
تشكل عملية الاعترافات الدولية الأوروبية بالدولة الفلسطينية صداعا كبيرًا لحكومة نتنياهو، التي باتت تفقد حلفاءها يوما بعد يوم، في ظل الحرب على غزة.
نتنياهو الذي يهاجم دائما خطوة الاعتراف بفلسطين، ويصف الدول التي تقوم بها بـ "النفاق والعنصرية"، بات في مأزق داخلي، إذ تؤكد وسائل الإعلام وجود انقسام شديد داخل الأوساط الداخلية الإسرائيلية، وخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية التي يتزعمها نتنياهو بسبب هذه الاعترافات.
ونقلت وسائل إعلام عن القناة "12" الإسرائيلية، قولها إن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تتصاعد في أعقاب استبعاد وزراء من جلسات نقاش حساسة تتعلق بالرد على اعتراف دول غربية بدولة فلسطين، بينهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
ويطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية أن تسهم هذه الانقسامات الداخلية في إسرائيل، إلى انهيار حكومة بنيامين نتنياهو وتفككها، لا سيما وأنها شُكلت على تحالف هش من الأحزاب اليمينية المتطرفة.

عزلة دولية

مواجهات في الضفة الغربية منددة بالاستيطان وبسياسة الجيش الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين، الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن الاعتراف رسميا بدولة فلسطين
أمس, 13:13 GMT
أكد محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن اعتراف عدد كبير من الدول، وفي مقدمتها فرنسا وبريطانيا، الحليفين الأولين لأمريكا وإسرائيل، قد أربك صناع السياسة الإسرائيلية والخارجية، إذ لم يتوقعوا هذا التطور.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن هذا الأمر سيؤدي إلى اعتراف دول أخرى، من ضمنها ألمانيا وربما اليابان، حيث أصبح عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين يشكل الأغلبية الساحقة من أعضاء الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن المعارضة والشارع الإسرائيلي يوجهون أصابع الاتهام إلى نتنياهو، الذي أوصل إسرائيل إلى عزلة دولية، وإلى اعتراف المزيد والمزيد من الدول الأوروبية بفلسطين، مما يؤكد أن العالم يريد دولتين لشعبين، بموجب قرارات الشرعية الدولية، مثل القرارين 242 و338، وغيرها من القرارات التي اتخذت في مجلس الأمن الدولي.
وقال كنعان إن هذا الأمر يحدث بلبلة، لكن في تقديره أن مستقبل هذه الحكومة سيحدد بعد زيارة نتنياهو لواشنطن، ولقائه مع الرئيس ترامب، حيث ستكون على الطاولة قضية غزة، والحرب المستمرة، وكذلك الاعتراف الدولي بفلسطين، وكيفية التصرف في المستقبل القريب، خاصة أن اليوم في العالم العربي والإسلامي، هناك تحرك بطيء لكنه موجود وقد يزداد، مما سيؤثر على صانعي السياسة الأمريكية والأوروبية.

اشتباك إسرائيلي داخلي

مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
بعد اعتراف 3 دول غربية جديدة... ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟
أمس, 17:07 GMT
أكد الأكاديمي المصري وخبير الشؤون الإسرائيلية، أحمد فؤاد أنور، أن الداخل الإسرائيلي وصل لحالة من التوتر والعدوان الداخلي غير المسبوق، في ظل سياسة الحكومة التي قادت دول أوروبا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وحقوقها.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هناك اشتباك حول مصير إسرائيل، وأن الأمر قد يتخطى دولة فلسطينية على حدود عام 1967 في ظل هذه السياسات، مؤكدًا أن سياسات التعالي على العالم التي تتبعها حكومة نتنياهو، تؤدي بإسرائيل إلى اعتبارها امتدادا للاستعمار الذي ولى زمنه، ولسياسات الدول العنصرية.

وأشار أنور إلى أن "هذا الأمر جعل البعض يوجه إصبع الاتهام إلى الصهيونية الدينية التي هددت بضرب غزة بقنبلة ذرية"، لافتًا إلى أن هذا الوضع أصبح محل سخط شديد، خاصة مع الاشتباكات مع كندا، والتهديد باشتباك مع أيرلندا ووصفها بالنفاق والعنصرية.

كما حذر أنور من أن موجة الرفض الدولي لسياسات نتنياهو تجعل الداخل الإسرائيلي يحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى رئيس أمريكي قادم معادٍ لإسرائيل، أو على الأقل محايد لا يساند إسرائيل هذه المساندة غير المسبوقة وغير المجدية، وإلا فإن ذلك سيكون دفنًا للرأس في الرمال وانفصالًا عن الواقع.
وفيما يخص بريطانيا، قال أنور، إن "بريطانيا لها خصوصية، حيث سبق وقامت بوعد بلفور لليهود، هذا الخطأ التاريخي الذي يتم تصحيحه الآن، بعد المشاركة في عدوان 1956، والقتال ضد قطاع غزة في أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن الداخل الإسرائيلي يدرك جيدًا أن زمن التهجير ولى، لأن الاعتراف بدولة يعني أرضًا وشعبًا وحكومة، بالتالي لا يمكن قبول تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعودة مصطلح الأرض مقابل السلام لطمة كبيرة للنظريات التوسعية الإسرائيلية".
وأوضح الخبير المصري في الشؤون الإسرائيلية، أن هذه الخسائر قد تعجل من سقوط نتنياهو لأنه تسبب في خسارة الحلفاء التاريخيين والأصدقاء، ولم يعد الأمر يقتصر على محاربة حماس، أو قطاع غزة بالكامل، أو العرب، بل طالت الاشتباكات كندا وأيرلندا وأستراليا، وغيرها من الدول التي كانت حليفة لإسرائيل.
مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
فرنسا: 10 دول ستعترف بدولة فلسطين الإثنين المقبل
19 سبتمبر, 18:17 GMT
واعترفت كندا وأستراليا وبريطانيا رسميا، أمس الأحد، بدولة فلسطين، في خطوة أثارت استنفار إسرائيل، في حين وصفت السلطة الفلسطينية هذا الحدث باليوم التاريخي، شاكرة هذه الدول.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعترافات الدول بدولة فلسطين، واعتبرها قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.
ورأت الوزارة أن اعترافات الدول بدولة فلسطين هي "اعترافات بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني بما يضمن حماية حل الدولتين من المخاطر التي تهدده بفعل استمرار جرائم الإبادة والتجويع والتهجير والضم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد شعبنا".
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، بعدم السماح بقيام دولة فلسطينية، على خلفية إعلان كل من أستراليا وكندا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين.
وتحظى دولة فلسطين باعتراف 147 دولة من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة، بينما لم تعترف الولايات المتحدة بدولة فلسطين، واستخدمت في عام 2024، حق النقض (الفيتو) ضد عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وتؤكد روسيا أن تحقيق سلام حقيقي في الشرق الأوسط مستحيل دون حل عادل للقضية الفلسطينية قائم على تنفيذ حل الدولتين، وضمان الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала