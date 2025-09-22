https://sarabic.ae/20250922/الأمين-العام-للمبادرة-الوطنية-الفلسطينية-الاعتراف-بدولة-فلسطين-يجب-أن-يتبعه-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-1105121348.html
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتبعه فرض عقوبات على إسرائيل
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتبعه فرض عقوبات على إسرائيل
سبوتنيك عربي
تناول الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي المنعقد في نيويورك لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T10:48+0000
2025-09-22T10:48+0000
2025-09-22T10:48+0000
أخبار فلسطين اليوم
حصري
العالم العربي
إسرائيل
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101647/22/1016472239_0:118:1239:814_1920x0_80_0_0_31b7ede1bfaca38e9b62c4959d640752.jpg
وأشار إلى أن "الغضب الأمريكي والإسرائيلي يثبت أن هذه الخطوات ليست استعراضية أو شكلية، بل تشكّل بداية تحول كبير شبيه بما حدث عند إسقاط نظام الفصل العنصري الإجرامي في جنوب أفريقيا".وأوضح أن "عدد الدول المعترفة بفلسطين سيصبح 82% من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أكثر بكثير من عدد الدول التي تعترف بإسرائيل".وشدد على أن "المطلوب الآن ليس الاكتفاء بالاعترافات، بل فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب الهمجية والإبادة الجماعية في غزة، والاستيطان الاستعماري المنفلت في الضفة الغربية"، ودعا إلى "خطوات عملية تبدأ بمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء العربية".واعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن "قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين هو رد فعل مباشر على السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية"، معتبرا أن "نتنياهو أتى إلى الحكم منذ عام 1996 بهدف القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية وضم الأراضي المحتلة إلى إسرائيل" وأن "المعارضة الإسرائيلية لا تختلف عنه كثيرا".وختم البرغوثي بالتأكيد على "ضرورة أن تتجه السلطة الفلسطينية نحو توحيد الصف الوطني، وتنفيذ اتفاق بكين الذي يضمن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية، ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في فلسطين، وهو ما يطالب به الشعب الفلسطيني".
https://sarabic.ae/20250922/بعد-قرن-من-وعد-بلفور-كم-عدد-الدول-التي-اعترفت-بدولة-فلسطين-وماذا-يعني-ذلك؟-1105115280.html
https://sarabic.ae/20250922/قطر-اعتراف-4-دول-غربية-بفلسطين-انتصار-لحقوق-شعبها-1105112846.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101647/22/1016472239_0:2:1239:931_1920x0_80_0_0_9f62041812680e733ed74cc12c3e63d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, حصري, العالم العربي, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة
أخبار فلسطين اليوم, حصري, العالم العربي, إسرائيل, منظمة الأمم المتحدة
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتبعه فرض عقوبات على إسرائيل
حصري
تناول الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي المنعقد في نيويورك لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، ودوره المرتقب في المرحلة المقبلة مع تزايد الاعترافات الدولية.
وأشار إلى أن "الغضب الأمريكي والإسرائيلي يثبت أن هذه الخطوات ليست استعراضية أو شكلية، بل تشكّل بداية تحول كبير شبيه بما حدث عند إسقاط نظام الفصل العنصري الإجرامي في جنوب أفريقيا".
وأكد البرغوثي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "التغيير يبدأ من الشعوب، وقد بدأ بالفعل، بما في ذلك داخل أمريكا نفسها، ليتحول لاحقا إلى تغييرات في البرلمانات تضغط على الحكومات وتدفعها إلى اتخاذ خطوات عملية".
وأوضح أن "عدد الدول المعترفة بفلسطين سيصبح 82% من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أكثر بكثير من عدد الدول التي تعترف بإسرائيل".
وشدد على أن "المطلوب الآن ليس الاكتفاء بالاعترافات، بل فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب الهمجية والإبادة الجماعية في غزة، والاستيطان الاستعماري المنفلت في الضفة الغربية"، ودعا إلى "خطوات عملية تبدأ بمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء العربية".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "رفض إسرائيل للدولة الفلسطينية وردّها على الاعترافات عبر السعي لضم الضفة الغربية، يعني فعليا إنهاء فكرة حل الدولتين والعودة إلى الطرح الفلسطيني الأساسي، أي دولة واحدة على كامل التراب الفلسطيني"، مؤكدا أن "ما سيحسم المستقبل هو نضال الشعب الفلسطيني وواقع الوجود الفلسطيني على الأرض".
واعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن "قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين هو رد فعل مباشر على السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية"، معتبرا أن "نتنياهو أتى إلى الحكم منذ عام 1996 بهدف القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية وضم الأراضي المحتلة إلى إسرائيل" وأن "المعارضة الإسرائيلية لا تختلف عنه كثيرا".
وختم البرغوثي بالتأكيد على "ضرورة أن تتجه السلطة الفلسطينية نحو توحيد الصف الوطني، وتنفيذ اتفاق بكين الذي يضمن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية، ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في فلسطين، وهو ما يطالب به الشعب الفلسطيني".