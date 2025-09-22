https://sarabic.ae/20250922/الأمين-العام-للمبادرة-الوطنية-الفلسطينية-الاعتراف-بدولة-فلسطين-يجب-أن-يتبعه-فرض-عقوبات-على-إسرائيل-1105121348.html

الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتبعه فرض عقوبات على إسرائيل

تناول الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي المنعقد في نيويورك لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل...

وأشار إلى أن "الغضب الأمريكي والإسرائيلي يثبت أن هذه الخطوات ليست استعراضية أو شكلية، بل تشكّل بداية تحول كبير شبيه بما حدث عند إسقاط نظام الفصل العنصري الإجرامي في جنوب أفريقيا".وأوضح أن "عدد الدول المعترفة بفلسطين سيصبح 82% من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أكثر بكثير من عدد الدول التي تعترف بإسرائيل".وشدد على أن "المطلوب الآن ليس الاكتفاء بالاعترافات، بل فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب الهمجية والإبادة الجماعية في غزة، والاستيطان الاستعماري المنفلت في الضفة الغربية"، ودعا إلى "خطوات عملية تبدأ بمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء العربية".واعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن "قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين هو رد فعل مباشر على السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية"، معتبرا أن "نتنياهو أتى إلى الحكم منذ عام 1996 بهدف القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية وضم الأراضي المحتلة إلى إسرائيل" وأن "المعارضة الإسرائيلية لا تختلف عنه كثيرا".وختم البرغوثي بالتأكيد على "ضرورة أن تتجه السلطة الفلسطينية نحو توحيد الصف الوطني، وتنفيذ اتفاق بكين الذي يضمن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية، ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في فلسطين، وهو ما يطالب به الشعب الفلسطيني".

