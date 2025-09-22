الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتبعه فرض عقوبات على إسرائيل

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطين يجب أن يتبعه فرض عقوبات على إسرائيل
سبوتنيك عربي
تناول الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي المنعقد في نيويورك لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل...
وأشار إلى أن "الغضب الأمريكي والإسرائيلي يثبت أن هذه الخطوات ليست استعراضية أو شكلية، بل تشكّل بداية تحول كبير شبيه بما حدث عند إسقاط نظام الفصل العنصري الإجرامي في جنوب أفريقيا".وأوضح أن "عدد الدول المعترفة بفلسطين سيصبح 82% من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أكثر بكثير من عدد الدول التي تعترف بإسرائيل".وشدد على أن "المطلوب الآن ليس الاكتفاء بالاعترافات، بل فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب الهمجية والإبادة الجماعية في غزة، والاستيطان الاستعماري المنفلت في الضفة الغربية"، ودعا إلى "خطوات عملية تبدأ بمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء العربية".واعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن "قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين هو رد فعل مباشر على السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية"، معتبرا أن "نتنياهو أتى إلى الحكم منذ عام 1996 بهدف القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية وضم الأراضي المحتلة إلى إسرائيل" وأن "المعارضة الإسرائيلية لا تختلف عنه كثيرا".وختم البرغوثي بالتأكيد على "ضرورة أن تتجه السلطة الفلسطينية نحو توحيد الصف الوطني، وتنفيذ اتفاق بكين الذي يضمن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية، ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في فلسطين، وهو ما يطالب به الشعب الفلسطيني".
تناول الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي المنعقد في نيويورك لتسوية سلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين بقيادة المملكة العربية السعودية وفرنسا، ودوره المرتقب في المرحلة المقبلة مع تزايد الاعترافات الدولية.
وأشار إلى أن "الغضب الأمريكي والإسرائيلي يثبت أن هذه الخطوات ليست استعراضية أو شكلية، بل تشكّل بداية تحول كبير شبيه بما حدث عند إسقاط نظام الفصل العنصري الإجرامي في جنوب أفريقيا".
وأكد البرغوثي في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "التغيير يبدأ من الشعوب، وقد بدأ بالفعل، بما في ذلك داخل أمريكا نفسها، ليتحول لاحقا إلى تغييرات في البرلمانات تضغط على الحكومات وتدفعها إلى اتخاذ خطوات عملية".
وأوضح أن "عدد الدول المعترفة بفلسطين سيصبح 82% من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، أي أكثر بكثير من عدد الدول التي تعترف بإسرائيل".
وشدد على أن "المطلوب الآن ليس الاكتفاء بالاعترافات، بل فرض عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف الحرب الهمجية والإبادة الجماعية في غزة، والاستيطان الاستعماري المنفلت في الضفة الغربية"، ودعا إلى "خطوات عملية تبدأ بمنع الطائرات الإسرائيلية من استخدام الأجواء العربية".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أن "رفض إسرائيل للدولة الفلسطينية وردّها على الاعترافات عبر السعي لضم الضفة الغربية، يعني فعليا إنهاء فكرة حل الدولتين والعودة إلى الطرح الفلسطيني الأساسي، أي دولة واحدة على كامل التراب الفلسطيني"، مؤكدا أن "ما سيحسم المستقبل هو نضال الشعب الفلسطيني وواقع الوجود الفلسطيني على الأرض".
واعتبر الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن "قرار فرنسا وبريطانيا الاعتراف بدولة فلسطين هو رد فعل مباشر على السياسات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية"، معتبرا أن "نتنياهو أتى إلى الحكم منذ عام 1996 بهدف القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية وضم الأراضي المحتلة إلى إسرائيل" وأن "المعارضة الإسرائيلية لا تختلف عنه كثيرا".
وختم البرغوثي بالتأكيد على "ضرورة أن تتجه السلطة الفلسطينية نحو توحيد الصف الوطني، وتنفيذ اتفاق بكين الذي يضمن تشكيل حكومة وفاق وطني فلسطينية، ويمهّد الطريق لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية في فلسطين، وهو ما يطالب به الشعب الفلسطيني".
