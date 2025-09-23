https://sarabic.ae/20250923/روبيو-اعتراف-دول-غربية-بدولة-فلسطينية-سيحظى-ببعض-الاهتمام-لكن-لا-وجود-لهذه-الدولة-1105167856.html

روبيو: اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام لكن لا وجود لهذه الدولة

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إنه "لا وجود لدولة فلسطينية"، وأن دولا مثل المملكة المتحدة وفرنسا اعترفت بالدولة الفلسطينية نتيجة ضغوط... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، وصف روبيو مبادرة الاعتراف الرسمي بفلسطين بأنها "غير ذات صلة"، وأنها قائمة بسبب "سياسات الهجرة".وقال: "لقد غمرت هذه الدول [بريطانيا وفرنسا] بأجانب نشطين سياسيا، ويصرّون على أن تقوم حكوماتهم بمثل هذه الأمور".وأضاف روبيو أن "اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام، لكن لا وجود لهذه الدولة".وزار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إسرائيل في الآونة الأخيرة، وصرح بأنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل أفضل لغزة "ما دامت حركة "حماس" الفلسطينية موجودة، و48 محتجزا".وشدد على ضرورة "التغلب على عرقلة "حماس" المستمرة للسلام في غزة" خلال محادثاته أمس مع وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.

