بث مباشر.. انطلاق أعمال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
روبيو: اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام لكن لا وجود لهذه الدولة
روبيو: اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام لكن لا وجود لهذه الدولة
سبوتنيك عربي
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إنه "لا وجود لدولة فلسطينية"، وأن دولا مثل المملكة المتحدة وفرنسا اعترفت بالدولة الفلسطينية نتيجة ضغوط... 23.09.2025
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العالم العربي
العالم
وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، وصف روبيو مبادرة الاعتراف الرسمي بفلسطين بأنها "غير ذات صلة"، وأنها قائمة بسبب "سياسات الهجرة".وقال: "لقد غمرت هذه الدول [بريطانيا وفرنسا] بأجانب نشطين سياسيا، ويصرّون على أن تقوم حكوماتهم بمثل هذه الأمور".وأضاف روبيو أن "اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام، لكن لا وجود لهذه الدولة".وزار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إسرائيل في الآونة الأخيرة، وصرح بأنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل أفضل لغزة "ما دامت حركة "حماس" الفلسطينية موجودة، و48 محتجزا".وشدد على ضرورة "التغلب على عرقلة "حماس" المستمرة للسلام في غزة" خلال محادثاته أمس مع وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند.ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
https://sarabic.ae/20250922/بعد-قرن-من-وعد-بلفور-كم-عدد-الدول-التي-اعترفت-بدولة-فلسطين-وماذا-يعني-ذلك؟-1105115280.html
https://sarabic.ae/20250922/ماكرون-يعلن-اعتراف-فرنسا-بدولة-فلسطين-1105143767.html
روبيو: اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام لكن لا وجود لهذه الدولة

14:21 GMT 23.09.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو
وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إنه "لا وجود لدولة فلسطينية"، وأن دولا مثل المملكة المتحدة وفرنسا اعترفت بالدولة الفلسطينية نتيجة ضغوط سياسية داخلية.
وفي حديثه لوسائل إعلام أمريكية، وصف روبيو مبادرة الاعتراف الرسمي بفلسطين بأنها "غير ذات صلة"، وأنها قائمة بسبب "سياسات الهجرة".
وقال: "لقد غمرت هذه الدول [بريطانيا وفرنسا] بأجانب نشطين سياسيا، ويصرّون على أن تقوم حكوماتهم بمثل هذه الأمور".
وأضاف روبيو أن "اعتراف دول غربية بدولة فلسطينية سيحظى ببعض الاهتمام، لكن لا وجود لهذه الدولة".
ممثل فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟
أمس, 07:32 GMT
وزار وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إسرائيل في الآونة الأخيرة، وصرح بأنه لا يمكن أن يكون هناك مستقبل أفضل لغزة "ما دامت حركة "حماس" الفلسطينية موجودة، و48 محتجزا".
وشدد على ضرورة "التغلب على عرقلة "حماس" المستمرة للسلام في غزة" خلال محادثاته أمس مع وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند.
وأعلنت حكومات بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، وفرنسا، اعترافها بدولة فلسطين، قبل يوم واحد من المؤتمر، الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر في البرامان الأوروبي، بروكسيل، بلجيكا 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
ماكرون يعلن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين
أمس, 19:28 GMT
واعتُمد "إعلان نيويورك" الأول من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 142 صوتا مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ويعد الإعلان، المؤيد لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ثمرة مؤتمر دولي استضافته الأمم المتحدة ونظمته السعودية وفرنسا، في يوليو/ تموز الماضي، لبحث مسار الصراع المستمر منذ عقود.
جدير بالذكر أن حل الدولتين هو مقترح سياسي يهدف إلى حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي من خلال إقامة دولتين مستقلتين: دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 إلى جانب دولة إسرائيل، وهو ما يتفق مع رؤية المجتمع الدولي.
