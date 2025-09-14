عربي
مدار الليل والنهار
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو العائق الوحيد أمام إعادة أبنائنا إلى منازلهم
أكدت عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو "العائق الوحيد" الذي يمنع عودتهم والتوصل إلى اتفاق سلام. 14.09.2025
وكتب منتدى الرهائن والعائلات على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعيدوهم إلى ديارهم الآن، الضربة الإسرائيلية على قطر الأسبوع الماضي تظهر في كل مرة تقترب فيها صفقة، يقوم نتنياهو بتخريبها". "وأشاروا إلى أنه "لقد حان الوقت لإنهاء الأعذار التي تهدف إلى شراء الوقت حتى يتمكن من التشبث بالسلطة". وأضافت المجموعة أن "مماطلة" نتنياهو أدت إلى "مقتل 42 رهينة وتهدد حياة رهائن إضافيين بالكاد تمكنوا من البقاء على قيد الحياة". وقال نتنياهو يوم أمس السبت إن التخلص من قادة حماس في قطر "سيزيل العقبة الرئيسية" أمام إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب.واتهم أيضا حركة حماس بعرقلة كل محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب في غزة. وقبل مغادرته، قال روبيو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس سعيدا بالضربة على قطر، لكنه أكد أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية "قوية للغاية".وأضاف أن أولوية ترامب تبقى عودة جميع الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يعترف بسقوط 200 ألف ضحية في غزة50 ألف متظاهر في نيوزيلندا يطالبون بوقف حرب غزة وفرض عقوبات على إسرائيل
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو العائق الوحيد أمام إعادة أبنائنا إلى منازلهم

05:55 GMT 14.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaتسليم الأسرى لدى حماس
تسليم الأسرى لدى حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
أكدت عائلات الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو "العائق الوحيد" الذي يمنع عودتهم والتوصل إلى اتفاق سلام.
وكتب منتدى الرهائن والعائلات على وسائل التواصل الاجتماعي: "أعيدوهم إلى ديارهم الآن، الضربة الإسرائيلية على قطر الأسبوع الماضي تظهر في كل مرة تقترب فيها صفقة، يقوم نتنياهو بتخريبها".

وقالوا إن "العملية المستهدفة في قطر أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عقبة واحدة أمام إعادة الرهائن الـ48 وإنهاء الحرب: رئيس الوزراء نتنياهو".

"وأشاروا إلى أنه "لقد حان الوقت لإنهاء الأعذار التي تهدف إلى شراء الوقت حتى يتمكن من التشبث بالسلطة".
وأضافت المجموعة أن "مماطلة" نتنياهو أدت إلى "مقتل 42 رهينة وتهدد حياة رهائن إضافيين بالكاد تمكنوا من البقاء على قيد الحياة".
نتنياهو: القضاء على قادة "حماس" في قطر سيمهد الطريق لإنهاء حرب غزة
أمس, 18:35 GMT
وقال نتنياهو يوم أمس السبت إن التخلص من قادة حماس في قطر "سيزيل العقبة الرئيسية" أمام إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب.
واتهم أيضا حركة حماس بعرقلة كل محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب في غزة.

توجه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى إسرائيل يوم السبت ومن المقرر أن يلتقي نتنياهو في الوقت الذي تواجه فيه إسرائيل إدانة عالمية بسبب الهجوم.

وقبل مغادرته، قال روبيو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليس سعيدا بالضربة على قطر، لكنه أكد أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية "قوية للغاية".
وأضاف أن أولوية ترامب تبقى عودة جميع الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.
رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يعترف بسقوط 200 ألف ضحية في غزة
50 ألف متظاهر في نيوزيلندا يطالبون بوقف حرب غزة وفرض عقوبات على إسرائيل
