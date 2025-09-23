https://sarabic.ae/20250923/موسكو-على-الأمم-المتحدة-التخلي-عن-ازدواجية-المعايير--1105178693.html
موسكو: على الأمم المتحدة التخلي عن ازدواجية المعايير
صرح ممثل روسيا في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تتخلى عن المعايير المزدوجة وتبدأ في الرد بشكل... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال ممثل روسيا: "ندعو إلى إنهاء "المعايير المزدوجة" وأن تبدأ الاستجابة الموضوعية للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك رهاب روسيا، في أوكرانيا ومولدافيا، وكذلك في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى في "الغرب الجماعي".وأكد أن نظام كييف يواصل انتهاج سلوك لاإنساني تجاه أرواح المدنيين وتجاهل القانون الدولي، نتيجةً للامبالاة الصارخة من جانب المنظمات الدولية.وفي وقت سابق من اليوم، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة، خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا لها في نيويورك.
صرح ممثل روسيا في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تتخلى عن المعايير المزدوجة وتبدأ في الرد بشكل موضوعي على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك كراهية روسيا، في أوكرانيا ومولدافيا والاتحاد الأوروبي.
وقال ممثل روسيا: "ندعو إلى إنهاء "المعايير المزدوجة" وأن تبدأ الاستجابة الموضوعية للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك رهاب روسيا، في أوكرانيا ومولدافيا، وكذلك في بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى في "الغرب الجماعي".
وأوضح أنه "في دول البلطيق، وصل مستوى رهاب روسيا والتمييز المسعور ضد السكان الروس والناطقين بالروسية إلى مستويات غير مسبوقة، مع تطبيق سياسة هجرة "قمعية" بشكل متواصل، تهدف في الأساس إلى طرد جميع الروس".
وأكد أن نظام كييف يواصل انتهاج سلوك لاإنساني تجاه أرواح المدنيين وتجاهل القانون الدولي، نتيجةً للامبالاة الصارخة من جانب المنظمات الدولية.
وقال: "لقد تحدثنا مرارا عن التدهور السريع في وضع حماية وتعزيز حقوق الإنسان في أوكرانيا، ونتيجة لهذه اللامبالاة الصارخة من جانب المنظمات الدولية، يواصل نظام كييف انتهاج سلوك لاإنساني تجاه أرواح المدنيين وتجاهلا صريحا للقانون الدولي، ويواصل قصف المدن والبلدات بأسلحة غربية".
وفي وقت سابق من اليوم، شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على الأمم المتحدة،
خلال كلمته أمام الجمعية العامة، اليوم الثلاثاء، واصفا إياها بأنها "لا تسهم في بناء السلام"، كما سخر من المبنى الذي تتخذه مقرا لها في نيويورك.