عون يطالب غوتيريش بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية
عون يطالب غوتيريش بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية
عقد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبا إياه بالضغط على إسرائيل للانسحاب من... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
لبنان
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
الأخبار
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أن عون التقى غوتيريش على هامش اشتراكه في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.وأوضحت أن غوتيريش رحب بالرئيس عون وقال، "إن موقف الأمم المتحدة واضح لجهة دعم الجيش اللبناني في المسؤوليات التي يتولاها"، معربا عن تقديره لجهود الحكومة اللبنانية والعمل على تعزيز دورها على الصعيد الأمني وحصر السلاح بالقوات المسلحة اللبنانية.وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "المجتمع الدولي مدرك أن الرئيس عون يعمل لما فيه خير لبنان ولتأمين مستقبل آمن ومستقر له".فيما أعرب جوزيف عون عن شكره لغوتيريش بشأن اهتمامه بلبنان وحرصه على مساعدته في كل المناسبات، ومساعيه في التجديد لقوات "اليونيفيل" في الجنوب، وأهمية بقائها للمحافظة على الاستقرار والهدوء، بالتنسيق المتواصل مع الجيش اللبناني.واستعرض الرئيس اللبناني لغوتيريش "أجواء ما يشهده الجنوب اللبناني من اعتداءات إسرائيلية متواصلة وما ترتكبه من مجازر على غرار مجزرة بنت جبيل التي ذهب ضحيتها رب عائلة و3 أطفال".وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
https://sarabic.ae/20250923/الجيش-الإسرائيلي-يلقي-قنابل-حارقة-تشعل-النيران-في-عيتا-الشعب-جنوبي-لبنان-1105159828.html
https://sarabic.ae/20250611/نبيه-بري-لبنان-يرفض-مغادرة-الـيونيفيل-1101557046.html
لبنان
عون يطالب غوتيريش بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية

عقد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الثلاثاء، لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مطالبا إياه بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مساء اليوم الثلاثاء، أن عون التقى غوتيريش على هامش اشتراكه في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت أن غوتيريش رحب بالرئيس عون وقال، "إن موقف الأمم المتحدة واضح لجهة دعم الجيش اللبناني في المسؤوليات التي يتولاها"، معربا عن تقديره لجهود الحكومة اللبنانية والعمل على تعزيز دورها على الصعيد الأمني وحصر السلاح بالقوات المسلحة اللبنانية.
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن "المجتمع الدولي مدرك أن الرئيس عون يعمل لما فيه خير لبنان ولتأمين مستقبل آمن ومستقر له".
فيما أعرب جوزيف عون عن شكره لغوتيريش بشأن اهتمامه بلبنان وحرصه على مساعدته في كل المناسبات، ومساعيه في التجديد لقوات "اليونيفيل" في الجنوب، وأهمية بقائها للمحافظة على الاستقرار والهدوء، بالتنسيق المتواصل مع الجيش اللبناني.
واستعرض الرئيس اللبناني لغوتيريش "أجواء ما يشهده الجنوب اللبناني من اعتداءات إسرائيلية متواصلة وما ترتكبه من مجازر على غرار مجزرة بنت جبيل التي ذهب ضحيتها رب عائلة و3 أطفال".
وتؤكد السلطات اللبنانية أن إسرائيل تواصل خرق سيادة لبنان بشكل منهجي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/يناير الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقًا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي-لبناني حتى 18 شباط/فبراير الماضي.
وتقول بيروت إن الجيش الإسرائيلي لا يزال يتمركز في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، من بينها الجزء الشمالي من قرية الغجر، وهو ما تعتبره احتلالًا متواصلًا وانتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، أسفرت الضربات الإسرائيلية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عن مقتل أكثر من 235 شخصًا وإصابة أكثر من 500 آخرين.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان في خمس نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".
