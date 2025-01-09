https://sarabic.ae/20250109/سلوفاكيا-تهدد-كييف-برد-صارم-إذا-لم-يتم-حل-مشكلة-نقل-الغاز-1096627063.html
سلوفاكيا تهدد كييف برد "صارم" إذا لم يتم حل مشكلة نقل الغاز
سلوفاكيا تهدد كييف برد "صارم" إذا لم يتم حل مشكلة نقل الغاز
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد أوكرانيا إذا لم يتم حل مشاكل نقل الغاز. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T13:13+0000
2025-01-09T13:13+0000
2025-01-09T13:13+0000
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ونقلت وكالة صحفية بريطانية تصريحات فيكو جاء فيها: يمكن أن تشمل الإجراءات وقف المساعدات الإنسانية، وكذلك إنهاء أو تقليل الدعم للاجئين.ونقلت الوكالة عن فيكو، قوله: "يمكننا استخدام حق النقض (الفيتو) الذي لدينا في الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بأوكرانيا".وأفاد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، يوم أمس الأربعاء، بأنه لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز (الروسي) عبر أراضيها، فإيقافه يضر بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي، ويساعد الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة إمدادات هذا الوقود إلى المنطقة.وقال فيكو: "قرار زيلينسكي الأحادي الجانب بوقف عبور أي غاز عبر أوكرانيا يضر بشكل كبير بسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي من وجهة نظر مالية، ويساعد بشكل كبير الولايات المتحدة، التي يمكنها زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا".وتابع: "يتعمد زيلينسكي الإضرار بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تنص بوضوح في رسالتها الرسمية، وأن لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة العبور، لا القانون الأوروبي ولا العقوبات".وأشار فيكو إلى أنه خلال المفاوضات في بروكسل بشأن الوضع مع أوكرانيا التي أوقفت نقل الغاز، سيبذل قصارى جهده لإيقاظ المفوضية الأوروبية "من سباتها العميق".
https://sarabic.ae/20250109/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك----1096621681.html
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سلوفاكيا تهدد كييف برد "صارم" إذا لم يتم حل مشكلة نقل الغاز
ذكر وزير الخارجية السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد أوكرانيا إذا لم يتم حل مشاكل نقل الغاز.
ونقلت وكالة صحفية بريطانية تصريحات فيكو جاء فيها: يمكن أن تشمل الإجراءات وقف المساعدات الإنسانية، وكذلك إنهاء أو تقليل الدعم للاجئين.
كما أضاف فيكو أنه قد توقف سلوفاكيا إمدادات الطوارئ من الكهرباء إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت الوكالة.
ونقلت الوكالة عن فيكو، قوله: "يمكننا استخدام حق النقض (الفيتو) الذي لدينا في الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بأوكرانيا".
وأفاد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، يوم أمس الأربعاء، بأنه لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز (الروسي) عبر أراضيها، فإيقافه يضر بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي، ويساعد الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة إمدادات هذا الوقود إلى المنطقة.
وقال فيكو: "قرار زيلينسكي الأحادي الجانب بوقف عبور أي غاز عبر أوكرانيا يضر بشكل كبير بسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي من وجهة نظر مالية، ويساعد بشكل كبير الولايات المتحدة، التي يمكنها زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا".
وتابع: "يتعمد زيلينسكي الإضرار بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تنص بوضوح في رسالتها الرسمية، وأن لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة العبور، لا القانون الأوروبي ولا العقوبات".
وذكرت السلطات السلوفاكية مراراً أنها تريد الحفاظ على فرصة نقل الغاز عبر أراضيها إلى الغرب، حيث تتلقى الجمهورية نحو 500 مليون يورو سنوياً كرسوم عبور مقابل ذلك.
وأشار فيكو إلى أنه خلال المفاوضات في بروكسل بشأن الوضع مع أوكرانيا التي أوقفت نقل الغاز، سيبذل قصارى جهده لإيقاظ المفوضية الأوروبية "من سباتها العميق".