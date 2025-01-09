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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250109/سلوفاكيا-تهدد-كييف-برد-صارم-إذا-لم-يتم-حل-مشكلة-نقل-الغاز-1096627063.html
سلوفاكيا تهدد كييف برد "صارم" إذا لم يتم حل مشكلة نقل الغاز
سلوفاكيا تهدد كييف برد "صارم" إذا لم يتم حل مشكلة نقل الغاز
سبوتنيك عربي
ذكر وزير الخارجية السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد أوكرانيا إذا لم يتم حل مشاكل نقل الغاز. 09.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-09T13:13+0000
2025-01-09T13:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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ونقلت وكالة صحفية بريطانية تصريحات فيكو جاء فيها: يمكن أن تشمل الإجراءات وقف المساعدات الإنسانية، وكذلك إنهاء أو تقليل الدعم للاجئين.ونقلت الوكالة عن فيكو، قوله: "يمكننا استخدام حق النقض (الفيتو) الذي لدينا في الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بأوكرانيا".وأفاد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، يوم أمس الأربعاء، بأنه لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز (الروسي) عبر أراضيها، فإيقافه يضر بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي، ويساعد الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة إمدادات هذا الوقود إلى المنطقة.وقال فيكو: "قرار زيلينسكي الأحادي الجانب بوقف عبور أي غاز عبر أوكرانيا يضر بشكل كبير بسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي من وجهة نظر مالية، ويساعد بشكل كبير الولايات المتحدة، التي يمكنها زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا".وتابع: "يتعمد زيلينسكي الإضرار بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تنص بوضوح في رسالتها الرسمية، وأن لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة العبور، لا القانون الأوروبي ولا العقوبات".وأشار فيكو إلى أنه خلال المفاوضات في بروكسل بشأن الوضع مع أوكرانيا التي أوقفت نقل الغاز، سيبذل قصارى جهده لإيقاظ المفوضية الأوروبية "من سباتها العميق".
https://sarabic.ae/20250109/الدفاع-الروسية-تكشف-عن-خسائر-جسيمة-لنظام-كييف-على-محور-كورسك----1096621681.html
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روسيا, العالم

سلوفاكيا تهدد كييف برد "صارم" إذا لم يتم حل مشكلة نقل الغاز

13:13 GMT 09.01.2025
© AP Photo / Petr David Josekرئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو
رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
© AP Photo / Petr David Josek
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ذكر وزير الخارجية السلوفاكي روبرت فيكو، أن سلوفاكيا ستتخذ إجراءات صارمة ضد أوكرانيا إذا لم يتم حل مشاكل نقل الغاز.
ونقلت وكالة صحفية بريطانية تصريحات فيكو جاء فيها: يمكن أن تشمل الإجراءات وقف المساعدات الإنسانية، وكذلك إنهاء أو تقليل الدعم للاجئين.

كما أضاف فيكو أنه قد توقف سلوفاكيا إمدادات الطوارئ من الكهرباء إلى أوكرانيا، حسبما ذكرت الوكالة.

ونقلت الوكالة عن فيكو، قوله: "يمكننا استخدام حق النقض (الفيتو) الذي لدينا في الاتحاد الأوروبي في القضايا المتعلقة بأوكرانيا".
وأفاد رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، يوم أمس الأربعاء، بأنه لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة عبور الغاز (الروسي) عبر أراضيها، فإيقافه يضر بشكل كبير بالاتحاد الأوروبي، ويساعد الولايات المتحدة الأمريكية على زيادة إمدادات هذا الوقود إلى المنطقة.
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية تكشف عن خسائر جسيمة لنظام كييف على محور كورسك
11:24 GMT
وقال فيكو: "قرار زيلينسكي الأحادي الجانب بوقف عبور أي غاز عبر أوكرانيا يضر بشكل كبير بسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي من وجهة نظر مالية، ويساعد بشكل كبير الولايات المتحدة، التي يمكنها زيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا".
وتابع: "يتعمد زيلينسكي الإضرار بالمصالح المالية لسلوفاكيا والاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن المفوضية الأوروبية تنص بوضوح في رسالتها الرسمية، وأن لا شيء يمنع أوكرانيا من مواصلة العبور، لا القانون الأوروبي ولا العقوبات".
وذكرت السلطات السلوفاكية مراراً أنها تريد الحفاظ على فرصة نقل الغاز عبر أراضيها إلى الغرب، حيث تتلقى الجمهورية نحو 500 مليون يورو سنوياً كرسوم عبور مقابل ذلك.
وأشار فيكو إلى أنه خلال المفاوضات في بروكسل بشأن الوضع مع أوكرانيا التي أوقفت نقل الغاز، سيبذل قصارى جهده لإيقاظ المفوضية الأوروبية "من سباتها العميق".
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:36 GMT
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