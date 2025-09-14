ضربة دقيقة... صاروخ "تسيركون" الروسي يصيب هدفه مباشرة في مناورات "الغرب–2025".. فيديو
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image) قارب صواريخ صغير "مولنيا" (البرق) من طراز "تارانتول" من المشروع 1241 (تارانتول بحسب تصنيف الناتو)
CC BY 4.0 / Ministry of Defence of the Russian Federation / (cropped image)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن فرقاطة "الأدميرال غولوڤكو" التابعة لأسطول الشمال، دمرت هدفًا بحريًا افتراضيًا للعدو بصاروخ "تسيركون" خلال مناورات "الغرب -2025".
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قوات متنوعة من أسطول الشمال، نفذت ضربة صاروخية على عدو افتراضي في بحر بارنتس في إطار المناورات الاستراتيجية المشتركة "الغرب -2025".
وأضافت: "نفذ طاقم الفرقاطة "الأميرال غولوفكو" إطلاقًا عمليًا للصاروخ الأسرع من الصوت "تسيركون" على هدف بحري، ووفقًا لبيانات التحكم الموضوعي التي تم تلقيها في الوقت الفعلي، تم تدمير الهدف بإصابة مباشرة".
وأضاف البيان أن تدريبات "الغرب–2025" تتضمن اختبار عناصر حماية المواقع الساحلية وحاميات أسطول الشمال، وإدارة تشكيلات مختلفة من القوات في مناطق المسؤولية، إضافة إلى الاستخدام المتكامل للأسلحة عالية الدقة، والأنظمة الحديثة والمتطورة من الأسلحة والتقنيات العسكرية.
📹ضربة دقيقة... صاروخ "تسيركون" الروسي يصيب هدفه مباشرة في مناورات "الغرب–2025"— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) September 14, 2025
وتجري المناورات الروسية البيلاروسية في بيلاروسيا في الفترة من 12 إلى 16 سبتمبر/أيلول، وهدفها المعلن هو اختبار قدرات البلدين على ضمان الأمن العسكري للدولة الاتحادية، واستعدادهما لصد أي عدوان محتمل.
11 سبتمبر, 21:59 GMT
وأكد المسؤولون الروس والبيلاروسيون مرارا وتكرارا أن مناورات "زاباد-2025" مخططة ولا تشكل أي تهديد لأحد.
بدوره صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين قبل يوم من بدء المناورات: "هذه مناورات مُخطط لها، وليست موجهة ضد أحد. نحن نتحدث عن استمرار التعاون العسكري وممارسة التفاعل بين حليفين استراتيجيين". وأكد أنها ليست موجهة ضد أي دولة ثالثة.
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، في وقت سابق، أن مناورات "الغرب–2025"، ستشمل تدريبات على تخطيط استخدام الأسلحة النووية وكذلك اختبار منظومة "أوريشنيك"، وفقا لوكالة "بيلتا".