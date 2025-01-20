https://sarabic.ae/20250120/تحلق-في-القطب-الشمالي-روسيا-ترفد-أسطول-طيرانها-بمروحيات-المهام-المستحيلة-صور-1096965624.html
تحلق في القطب الشمالي... روسيا ترفد أسطول طيرانها بمروحيات "المهام المستحيلة"... صور
تحلق في القطب الشمالي... روسيا ترفد أسطول طيرانها بمروحيات "المهام المستحيلة"... صور
سبوتنيك عربي
قامت شركة "فيرتوليتي روسيا" القابضة، التابعة لمؤسسة "روستيخ"، بتسليم 14 طائرة مروحية من طراز "مي 8 إم تي في -1" الجديدة، لشركات الطيران المحلية. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T11:34+0000
2025-01-20T11:34+0000
2025-01-20T11:34+0000
روسيا
سلاح روسيا
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وتم تسليم 10 مروحيات من هذا الطراز لشركة "يوتير" للخدمات المروحية، وستقوم المروحيات من طراز "مي 8 إم تي في - 1" بنقل الركاب والبضائع لصالح شركات النفط والغاز، وأداء المهام الصحية وأعمال الطيران الأخرى، حسبما ذكرته الخدمة الصحفية لـ"روستيخ"، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام".وستنضم الطائرات المروحية الأربع المتبقية إلى أساطيل شركات الطيران "كونفيرس أفيا" و"كومي أفياترانس" و"ليدر" و"سرب أرخانغيلسك الجوي المتحد الثاني".ويمكن تجهيز محركات "في 8" الجديدة بخزانات وقود إضافية بسعة 915 لترًا، ويتيح ذلك قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود، حتى 1050 كم، وتعد المروحية قادرة على نقل البضائع التي يصل وزنها إلى 4 أطنان، وهي مجهزة أيضًا بوحدات طبية إذا لزم الأمر.في المجموع، في عام 2024، قامت شركة "مروحيات روسيا" القابضة، بتسليم 40 طائرة متعددة الأغراض من طراز "مي 8 إم تي في -1" بموجب عقد مع شركة تأجير النقل الحكومية.قدرات خارقة للسفينة الروسية "هاسكا-10""قاهر الدروع"... روسيا تطلق نسخة جديدة من صاروخ "فيخر-1" بقدرات قتالية متطورة
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روسيا, سلاح روسيا
تحلق في القطب الشمالي... روسيا ترفد أسطول طيرانها بمروحيات "المهام المستحيلة"... صور
قامت شركة "فيرتوليتي روسيا" القابضة، التابعة لمؤسسة "روستيخ"، بتسليم 14 طائرة مروحية من طراز "مي 8 إم تي في -1" الجديدة، لشركات الطيران المحلية.
وتم تسليم 10 مروحيات من هذا الطراز لشركة "يوتير" للخدمات المروحية، وستقوم المروحيات من طراز "مي 8 إم تي في - 1" بنقل الركاب والبضائع لصالح شركات النفط والغاز، وأداء المهام الصحية وأعمال الطيران الأخرى، حسبما ذكرته الخدمة الصحفية لـ"روستيخ"، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام".
وستنضم الطائرات المروحية الأربع المتبقية إلى أساطيل شركات الطيران "كونفيرس أفيا" و"كومي أفياترانس" و"ليدر" و"سرب أرخانغيلسك الجوي المتحد الثاني".
ويمكن تجهيز محركات "في 8" الجديدة بخزانات وقود إضافية بسعة 915 لترًا، ويتيح ذلك قطع مسافات طويلة دون التزود بالوقود، حتى 1050 كم، وتعد المروحية قادرة على نقل البضائع التي يصل وزنها إلى 4 أطنان، وهي مجهزة أيضًا بوحدات طبية إذا لزم الأمر.
ويسمح تصميم وتجهيزات "مي 8 إم تي في-1"، بتشغيلها في الظروف القاسية، مع نشرها بشكل مستقل في مواقع غير مجهزة، هذه الصفات مطلوبة بشكل خاص في المناطق التي يصعب الوصول إليها في القطب الشمالي والشرق الأقصى.
في المجموع، في عام 2024، قامت شركة "مروحيات روسيا" القابضة، بتسليم 40 طائرة متعددة الأغراض من طراز "مي 8 إم تي في -1" بموجب عقد مع شركة تأجير النقل الحكومية.