نتنياهو يأمر الجيش بالسيطرة على المعاقل الأخيرة لـ"حماس" وعلى رأسها مدينة غزة

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه "عازم على إنهاء الحرب سريعا"، مشيرا إلى أنه "من أجل ذلك أمر الجيش بتقليص الجدول الزمني للسيطرة... 10.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال نتنياهو، إن "القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر حاسم في القضاء على حماس"، مضيفا أن "شروط حماس من أجل التوصل إلى اتفاق هي شروط استسلام ولن نقبل بها".وأمر الجيش بالسيطرة على المعاقل الأخيرة لحماس وعلى رأسها مدينة غزة وتقليص الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة"، مشيرا إلى أنه ينوي "القضاء على حركة حماس وليس تخليدها".وأكد نتنياهو أن "إسرائيل ستفرض السيطرة الأمنية على قطاع غزة وتقيم حكما مدنيا بديلا لا يشمل حماس ولا السلطة الفلسطينية"، لافتا إلى أنه بلاده سوف تفاجئ حماس بطرق شتى ولديها قدرة القضاء عليها.وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية قد وافق، الجمعة الماضية، على خطة اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تقضي بـ"السيطرة" على مدينة غزة.وأوضح بيان صادر عن مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي "يستعد، بموجب هذه الخطة، لفرض السيطرة على مدينة غزة، بالتوازي مع تقديم مساعدات إنسانية للمدنيين في مناطق تقع خارج نطاق القتال".وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

