الجيش الإسرائيلي: معظم وفيات الجوع في غزة كانت لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة

وصف الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، التقارير عن وفيات الجوع في قطاع غزة بأنها "حملة لتشويه إسرائيل"، على حد تعبيره. 12.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "أرقام وفيات الجوع جرى تضخيمها لخدمة أهداف "حماس"، مضيفًا أن "معظم وفيات الجوع كانوا يعانون من أمراض مزمنة"، على حد قوله.وأوضح البيان أن "التحقيقات، التي أجرتها المؤسسة الأمنية بمشاركة جهات مهنية في مجال الطب، أظهرت أنه لا توجد مؤشرات تدل على ظاهرة واسعة النطاق من سوء التغذية لدى سكان قطاع غزة".ويعاني سكان قطاع غزة من مستويات غير مسبوقة من الجوع، حيث تحذر منظمات أممية من تفشي المجاعة وارتفاع أعداد الوفيات الناتجة عن سوء التغذية، خاصة بين الأطفال والمرضى وذوي الإعاقة.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى 5 أغسطس/ آب الجاري، تسببت الحرب على غزة بمقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، إضافة إلى نحو 153 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة.

