صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة.. الضغط يتزايد على إسرائيل ومعضلة الرهائن تزيد المشكلة

صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة.. الضغط يتزايد على إسرائيل ومعضلة الرهائن تزيد المشكلة

أصبحت المفاوضات المغلقة في القاهرة، والتي تقودها مصر وقطر بمشاركة تركية محتملة، حديث الإعلام المحلي والعالمي، حيث تهدف إلى التوصل لصفقة شاملة لإنهاء الحرب بين... 12.08.2025

وتنطوي هذه الصفقة المرتقبة على حلول جذرية، تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار، لتشمل تبادل الأسرى وإعادة تشكيل الإدارة المدنية للقطاع ووضع آليات دولية لضمان الاستقرار.وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تصريحات عدة، على التزامه بإنهاء المعركة في غزة وهزيمة ما أسماه "بقايا المحور الإيراني" في المنطقة، إضافة إلى تحرير المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس"، وفي الوقت نفسه، أنكر نية الاحتلال الدائم للقطاع.ويتعرض نتنياهو لضغوط داخلية جسيمة، ولا سيما من اليمين المتطرف، الذي يدفع باتجاه سيطرة كاملة على القطاع، مقابل انتقادات لاذعة من المعارضة التي ترى أن استمرار العمليات العسكرية قد يؤدي إلى انهيار مكانة إسرائيل الدولية، ويزيد من معاناة الرهائن.ضغط على تل أبيبتضمنت جلسة مجلس الأمن الدولي الأخيرة جدلًا حادًا وانتقادات لاذعة لخطة تل أبيب للسيطرة على غزة، واعتبرها قادة دول غربية كفرنسا "كارثة قد تزيد من تعقيد الوضع الإنساني والأمني".وأعلنت دول عدة، من بينها أستراليا ونيوزيلندا، عن نواياها للاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده سبتمبر/ أيلول المقبل، في خطوة تضغط على إسرائيل لتعديل سياستها تجاه القطاع الفلسطيني.وضاعفت إسرائيل قصفها على قطاع غزة، بعد تعهد نتنياهو بتوسيع العملية العسكرية، ما أسفر خلال 24 ساعة، عن مقتل 61 فلسطينيا بحسب مصادر طبية محلية، إلى جانب ارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية والمجاعة، حيث بلغ عددهم 222 شخصًا بينهم 101 طفل.وبرزت هذه التطورات في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة تجري في العاصمة المصرية، حيث يتجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، خليل الحية، لإجراء مباحثات مع مسؤولين مصريين، ضمن جهد مشترك مع قطر وتركيا لوضع مبادرة جديدة ترمي إلى نزع الذرائع الإسرائيلية لإعادة احتلال غزة.دور مصري - تركيتصطف مصر والسلطة الفلسطينية وقطر وتركيا، على جانب واحد في التفاوض، حيث تسعى هذه الأطراف إلى ضمان توافق شامل على التهدئة، يحقق الحد الأدنى من متطلبات الأمن الإسرائيلي، ويضمن في الوقت نفسه حقوق السكان الفلسطينيين في غزة.توقف المفاوضاتتجدر الإشارة إلى أنه في 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت "حماس" عدم جدوى المفاوضات مع إسرائيل، في ظل استمرار حصار القطاع.وقبل ذلك، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باستدعاء وفد بلاده من الدوحة، حيث عقدت في 6 يونيو/ حزيران الماضي، جولات عدة من المفاوضات بهدف تسوية الصراع الدامي.الصفقة الشاملة التي يتم التفاوض عليها بين إسرائيل و"حماس" برعاية عربية ودولية، تمثل نقطة تحول محتملة في الصراع الدائر في غزة، فبينما يضغط المجتمع الدولي على تل أبيب لتخفيف العدوان وإنهاء الحصار، تحاول الأطراف الفلسطينية استثمار ورقة الرهائن لتحقيق مكاسب سياسية وإنسانية.وتعتبر إدارة ملف نزع السلاح وحماية المصالح الأمنية لكل الأطراف، التحدي الأكبر، وكذلك إلى ضمان استقرار إدارة القطاع في الفترة الانتقالية.إسرائيل تدرس إلغاء خطة احتلال غزة مقابل تنازلات من "حماس"

