نيبينزيا: روسيا تريد أن تبقى الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
10:30 GMT
25 د
الإنسان والثقافة
إيفان تورغينيف.. رائد الواقعية في الأدب الروسي... ومجسَد صراع الأجيال
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:29 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو للقاهرة استراتيجية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أول زواج روسي مغربي أشبه بقصص ألف ليلة وليلة
09:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:43 GMT
17 د
من الملعب
لبنان يطمح إلى التأهل لنهائيات كأس آسيا وكأس العرب.. والمنافسة تشتعل محليا
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الصفقة العسكرية بين السودان وباكستان هي رسالة لمن يدعم الميليشيا
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
نيجيريا تكثف العمليات العسكرية ضد المتشددين شمال شرق البلاد بعد تحذيرات ترامب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
لماذا لم يفز أديب عربي بجائزة نوبل سوى نجيب محفوظ؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
ما طبيعة الاستفزازات التي تقوم بها بريطانيا لتوريط أمريكا في مجابهة مباشرة مع روسيا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق... انطلاق التصويت في الانتخابات البرلمانية وسط مقاطعة التيار الصدري
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل يتم التوصل لحلول لمواجهة التغير المناخي خلال مؤتمر المناخ "كوب 30"
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
نيبينزيا: روسيا تريد أن تبقى الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون
نيبينزيا: روسيا تريد أن تبقى الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون
صرّح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا نجحت في توحيد أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال رئاستها في أكتوبر لتعزيز دور...
2025-11-12T01:07+0000
2025-11-12T01:07+0000
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
منظمة الأمم المتحدة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103157/09/1031570969_0:0:2800:1575_1920x0_80_0_0_c1638096fc2452780d871b4f28ba6f76.jpg
الأمم المتحدة-سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "أعلنا البيان الرئاسي لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، ونحن سعداء للغاية بهذا، لأن الدول أكدت اهتمامنا المشترك بضمان بقاء الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون الدولي".وفي حديثه في نادي فالداي للنقاش في أكتوبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأمم المتحدة تواجه العديد من المشاكل، ولكن لا يوجد أفضل منها.وأضاف بوتين أن المنظمة العالمية تواجه تحديات وتحتاج إلى التكيف مع الواقع، ومن المهم عدم تحريف الهدف الأصلي للمنظمة خلال عملية التكيف مع الواقع المعاصر.
01:07 GMT 12.11.2025
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا
 مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
صرّح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا نجحت في توحيد أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال رئاستها في أكتوبر لتعزيز دور الأمم المتحدة كمنتدى دبلوماسي رئيسي.
الأمم المتحدة-سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "أعلنا البيان الرئاسي لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، ونحن سعداء للغاية بهذا، لأن الدول أكدت اهتمامنا المشترك بضمان بقاء الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون الدولي".
وفي حديثه في نادي فالداي للنقاش في أكتوبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأمم المتحدة تواجه العديد من المشاكل، ولكن لا يوجد أفضل منها.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نيبينزيا: لا أرى أي دور للأمم المتحدة في تسوية الأزمة الأوكرانية
10 نوفمبر, 03:05 GMT
وأضاف بوتين أن المنظمة العالمية تواجه تحديات وتحتاج إلى التكيف مع الواقع، ومن المهم عدم تحريف الهدف الأصلي للمنظمة خلال عملية التكيف مع الواقع المعاصر.
