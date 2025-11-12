https://sarabic.ae/20251112/نيبينزيا-روسيا-تريد-أن-تبقى-الأمم-المتحدة-منصة-عالمية-للتعاون-1106996937.html
نيبينزيا: روسيا تريد أن تبقى الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون
صرّح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا نجحت في توحيد أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال رئاستها في أكتوبر لتعزيز دور... 12.11.2025
الأمم المتحدة-سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "أعلنا البيان الرئاسي لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، ونحن سعداء للغاية بهذا، لأن الدول أكدت اهتمامنا المشترك بضمان بقاء الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون الدولي".وفي حديثه في نادي فالداي للنقاش في أكتوبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأمم المتحدة تواجه العديد من المشاكل، ولكن لا يوجد أفضل منها.وأضاف بوتين أن المنظمة العالمية تواجه تحديات وتحتاج إلى التكيف مع الواقع، ومن المهم عدم تحريف الهدف الأصلي للمنظمة خلال عملية التكيف مع الواقع المعاصر.
صرّح السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن روسيا نجحت في توحيد أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال رئاستها في أكتوبر لتعزيز دور الأمم المتحدة كمنتدى دبلوماسي رئيسي.
الأمم المتحدة-سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "أعلنا البيان الرئاسي لمجلس الأمن بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، ونحن سعداء للغاية بهذا، لأن الدول أكدت اهتمامنا المشترك بضمان بقاء الأمم المتحدة منصة عالمية للتعاون الدولي
".
وفي حديثه في نادي فالداي للنقاش في أكتوبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الأمم المتحدة تواجه العديد من المشاكل، ولكن لا يوجد أفضل منها.
وأضاف بوتين أن المنظمة العالمية تواجه تحديات وتحتاج إلى التكيف مع الواقع، ومن المهم عدم تحريف الهدف الأصلي للمنظمة خلال عملية التكيف مع الواقع المعاصر.