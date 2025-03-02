https://sarabic.ae/20250302/إعلام-طرح-خطة-لإعادة-تشغيل-التيار-الشمالي-2-بدعم-أمريكي-1098326269.html

إعلام: طرح خطة لإعادة تشغيل "التيار الشمالي-2" بدعم أمريكي

إعلام: طرح خطة لإعادة تشغيل "التيار الشمالي-2" بدعم أمريكي

سبوتنيك عربي

ذكرت صحيفة بريطانية، اليوم الأحد، أن الرئيس التنفيذي لشركة "نورد ستريم إيه جي"، ماتياس فارنيغ، يريد إعادة تشغيل خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي-2"، بمساعدة... 02.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-02T18:16+0000

2025-03-02T18:16+0000

2025-03-02T18:16+0000

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصادر مطلعة على المناقشات، إن خطة فارنيغ تضمنت التواصل مع فريق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال رجال أعمال أمريكيين.وأضافت أن كبار المسؤولين في إدارة ترامب على دراية بتلك الخطط، ويعتبرونها جزءًا من الجهود المبذولة لإعادة بناء العلاقات مع روسيا. وقال المسؤولون إن بعض القادة الأوروبيين قلقون بشأن هذه الخطط.وصرح فارنيغ، الخاضع لعقوبات أمريكية، بأنه لم يشارك في أي محادثات مع سياسيين أو رجال أعمال أمريكيين، لأنه يلتزم بالقيود المفروضة عليه.من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحيفة أنه ليس لديه معلومات عن أي محادثات بشأن خط الأنابيب.ووصفت الشركة المشغلة "نورد ستريم إيه جي" التدمير، الذي تعرضت له أنابيب "التيار الشمالي"، بأنه غير مسبوق، ومن المستحيل تقدير الإطار الزمني للإصلاحات اللازمة. وأعلن مكتب المدعي العام الروسي عن البدء بالتحقيق في قضية تتعلق بعمل إرهابي دولي.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن روسيا طلبت مرارا بيانات حول الانفجارات في خطي "التيار الشمالي"، غير أنها لم تتلق أي جواب.

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