عربي
انطلاق فعاليات اليوم الثاني من منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة بمشاركة واسعة
لافروف يتوسط الصورة الجماعية للمشاركين في منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" بالقاهرة... فيديو
لافروف يتوسط الصورة الجماعية للمشاركين في منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" بالقاهرة... فيديو
سبوتنيك عربي
تصدر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشهد في وسط الصورة التذكارية قبل انطلاق المؤتمر الوزاري لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة. 20.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-20T13:43+0000
2025-12-20T14:00+0000
روسيا
سيرغي لافروف
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108381345_0:209:3270:2048_1920x0_80_0_0_e9f057d8d7c9e018651d765684efd93d.jpg
وتوضح المشاهد وجود وزير الخارجية الروسي وسط الصورة التذكارية قبل انطلاق المؤتمر الوزاري لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة.ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يُعقد في أفريقيا.ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. تضمن قمتين، في مدينة سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.لافروف يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
لافروف يتوسط الصورة الجماعية للمشاركين في منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" بالقاهرة... فيديو

13:43 GMT 20.12.2025 (تم التحديث: 14:00 GMT 20.12.2025)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تصدر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، المشهد في وسط الصورة التذكارية قبل انطلاق المؤتمر الوزاري لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة.
وتوضح المشاهد وجود وزير الخارجية الروسي وسط الصورة التذكارية قبل انطلاق المؤتمر الوزاري لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية" في القاهرة.
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في القاهرة يومي 19 و20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري. وسيكون هذا أول حدث من نوعه يُعقد في أفريقيا.
ويعقد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية وحضور واسع على المستوى الوزاري، إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية.
ويأتي المؤتمر استكمالًا للزخم الذي أُرسيت دعائمه خلال المؤتمر الوزاري الأول في سوتشي، في نوفمبر 2024، حيث تركز النسخة الحالية على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، ودعم السلم والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتم إنشاء شكل جديد للحوار، وهو منتدى "الشراكة الروسية الأفريقية"، في عام 2019. تضمن قمتين، في مدينة سوتشي عام 2019، وفي سان بطرسبورغ عام 2023، بالإضافة إلى المؤتمر الوزاري الأول في نوفمبر 2024.
لافروف يصل إلى القاهرة للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمنتدى الشراكة الروسية الأفريقية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
