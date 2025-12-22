موسكو: لا مكان لأوروبا في مباحثات روسيا والولايات المتحدة حول قضايا البنية الأمنية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/موسكو-لا-مكان-لأوروبا-في-مباحثات-روسيا-والولايات-المتحدة-حول-قضايا-البنية-الأمنية-1108449409.html
موسكو: لا مكان لأوروبا في مباحثات روسيا والولايات المتحدة حول قضايا البنية الأمنية
موسكو: لا مكان لأوروبا في مباحثات روسيا والولايات المتحدة حول قضايا البنية الأمنية
سبوتنيك عربي
أعلن مكسيم بوياكيفيتش، القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الاثنين، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تبحثان قضايا... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T07:05+0000
2025-12-22T07:05+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بوياكيفيتش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "توجد بالفعل قنوات اتصال بين موسكو وواشنطن، وتُناقش عبر هذه القنوات قضايا البنية الأمنية، بما في ذلك البعد الأوروبي، وهذا حوار موسّع".وغادر المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، مدينة ميامي الأمريكية، بعد سلسلة من المحادثات مع الوفد الأمريكي، تناولت مسار التسوية في أوكرانيا، وفق ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".ووصل دميترييف إلى ميامي أول أمس السبت، وتوجّه فورًا إلى عقد محادثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووصف دميترييف هذه اللقاءات لاحقًا بأنها بنّاءة.دميترييف: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء
https://sarabic.ae/20251222/استطلاع-الصينيون-يعتبرون-العلاقات-الأهم-لبلادهم-مع-أمريكا-وروسيا-وأوروبا-في-المرتبة-الثالثة-1108447901.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_0722e86c63dfc2c7083a1a15d2cc0288.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

موسكو: لا مكان لأوروبا في مباحثات روسيا والولايات المتحدة حول قضايا البنية الأمنية

07:05 GMT 22.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatovمبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . Evgeny Biyatov
تابعنا عبر
أعلن مكسيم بوياكيفيتش، القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الاثنين، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تبحثان قضايا البنية الأمنية بما فيها البعد الأوروبي، لكن أوروبا ليس لها مكان في هذا الحوار.
وقال بوياكيفيتش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "توجد بالفعل قنوات اتصال بين موسكو وواشنطن، وتُناقش عبر هذه القنوات قضايا البنية الأمنية، بما في ذلك البعد الأوروبي، وهذا حوار موسّع".

وفي الوقت ذاته، أكد الدبلوماسي الروسي، أنه "للأسف، لا يوجد حاليًا مكان لأوروبا نفسها في هذا الحوار".

وغادر المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، مدينة ميامي الأمريكية، بعد سلسلة من المحادثات مع الوفد الأمريكي، تناولت مسار التسوية في أوكرانيا، وفق ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
أعضاء حرس الشرف يتجهون نحو مدرج المطار استعدادًا للترحيب بوصول رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا إلى مطار بكين الدولي. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
استطلاع: الصينيون يعتبرون العلاقات الأكثر أهمية لبلادهم مع أمريكا وروسيا.. وأوروبا ثالثا
05:14 GMT

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن "الكرملين يتوقع عودة دميترييف اليوم الاثنين، على أن يقدّم تقريرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الاتصالات التي أجراها مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية في ميامي".

ووصل دميترييف إلى ميامي أول أمس السبت، وتوجّه فورًا إلى عقد محادثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووصف دميترييف هذه اللقاءات لاحقًا بأنها بنّاءة.
دميترييف: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء
