موسكو: لا مكان لأوروبا في مباحثات روسيا والولايات المتحدة حول قضايا البنية الأمنية
دميترييف: محادثات ميامي بشأن أوكرانيا تسير بشكل بناء
أعلن مكسيم بوياكيفيتش، القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اليوم الاثنين، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، تبحثان قضايا البنية الأمنية بما فيها البعد الأوروبي، لكن أوروبا ليس لها مكان في هذا الحوار.
وقال بوياكيفيتش في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "توجد بالفعل قنوات اتصال بين موسكو وواشنطن، وتُناقش عبر هذه القنوات قضايا البنية الأمنية، بما في ذلك البعد الأوروبي، وهذا حوار موسّع".
وفي الوقت ذاته، أكد الدبلوماسي الروسي، أنه "للأسف، لا يوجد حاليًا مكان لأوروبا نفسها في هذا الحوار".
وغادر المدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، مدينة ميامي الأمريكية، بعد سلسلة من المحادثات مع الوفد الأمريكي، تناولت مسار التسوية في أوكرانيا، وفق ما أفاد به مراسل "سبوتنيك".
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، إن "الكرملين يتوقع عودة دميترييف اليوم الاثنين، على أن يقدّم تقريرًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول الاتصالات التي أجراها مع ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية في ميامي".
ووصل دميترييف إلى ميامي أول أمس السبت، وتوجّه فورًا إلى عقد محادثات مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ووصف دميترييف هذه اللقاءات لاحقًا بأنها بنّاءة.