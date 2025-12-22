عربي
استطلاع: الصينيون يعتبرون العلاقات الأكثر أهمية لبلادهم مع أمريكا وروسيا.. وأوروبا ثالثا
استطلاع: الصينيون يعتبرون العلاقات الأكثر أهمية لبلادهم مع أمريكا وروسيا.. وأوروبا ثالثا
اعتبر المواطنون الصينيون أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية هي الأهم بالنسبة للبلاد، فيما حلّ الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة، وفق... 22.12.2025
العالم
الصين
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
وأجرى مركز الأبحاث التابع للصحيفة الاستطلاع، خلال الفترة من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وشارك فيه أكثر من 3.5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عامًا، من 280 مدينة صينية.وأشارت الصحيفة إلى أن "العلاقات الصينية - الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الأهمية لدى المواطنين الصينيين على مدار العشرين عامًا الماضية، غير أنها تراجعت إلى المركزين الثالث والرابع في عامي 2021 و2022".ونوّهت غلى أنه "في عامي 2023 و2024 عادت إلى المرتبة الثانية، بعد تعزز العلاقات الصينية - الروسية، قبل أن تستعيد الصدارة هذا العام. ومنذ عام 2014 وحتى عام 2020، احتلت العلاقات بين الصين وروسيا الاتحادية، باستمرار المرتبة الثانية من حيث الأهمية".وذكرت "غلوبال تايمز" أن العلاقات الصينية - الروسية، تحتل المرتبة الأولى باعتبارها "أهم العلاقات مع دولة مجاورة" في نظر الجمهور الصيني للعام الـ17 على التوالي.
تابعنا عبر
اعتبر المواطنون الصينيون أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية هي الأهم بالنسبة للبلاد، فيما حلّ الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة، وفق نتائج استطلاع رأي أجرته صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية الحكومية.
وأجرى مركز الأبحاث التابع للصحيفة الاستطلاع، خلال الفترة من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وشارك فيه أكثر من 3.5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عامًا، من 280 مدينة صينية.

وبحسب نتائج الاستطلاع، أجاب 54 بالمئة من المشاركين، عند سؤالهم عن "أي العلاقات الثنائية التالية للصين تعد الأكثر أهمية للبلاد"، بأن "العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية هي الأهم"، فيما اختار 47 بالمئة العلاقات مع روسيا الاتحادية، أما العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي، فاختارها 32 بالمئة من المستطلعين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "العلاقات الصينية - الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الأهمية لدى المواطنين الصينيين على مدار العشرين عامًا الماضية، غير أنها تراجعت إلى المركزين الثالث والرابع في عامي 2021 و2022".
ونوّهت غلى أنه "في عامي 2023 و2024 عادت إلى المرتبة الثانية، بعد تعزز العلاقات الصينية - الروسية، قبل أن تستعيد الصدارة هذا العام. ومنذ عام 2014 وحتى عام 2020، احتلت العلاقات بين الصين وروسيا الاتحادية، باستمرار المرتبة الثانية من حيث الأهمية".
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
الصين تعلق على واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة في العالم بين أمريكا وتايوان
18 ديسمبر, 15:14 GMT

ووفقا لنتائج الدراسة، جاءت العلاقات الصينية - الروسية في مقدمة العلاقات مع الدول المجاورة من حيث الأهمية في نظر الرأي العام الصيني، حيث اختارها قرابة 60 بالمئة من المشاركين كأولوية. في المقابل، اختار 42 بالمئة العلاقات مع اليابان، فيما فضّل 36 بالمئة العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا.

وذكرت "غلوبال تايمز" أن العلاقات الصينية - الروسية، تحتل المرتبة الأولى باعتبارها "أهم العلاقات مع دولة مجاورة" في نظر الجمهور الصيني للعام الـ17 على التوالي.
