https://sarabic.ae/20251222/استطلاع-الصينيون-يعتبرون-العلاقات-الأهم-لبلادهم-مع-أمريكا-وروسيا-وأوروبا-في-المرتبة-الثالثة-1108447901.html

استطلاع: الصينيون يعتبرون العلاقات الأكثر أهمية لبلادهم مع أمريكا وروسيا.. وأوروبا ثالثا

استطلاع: الصينيون يعتبرون العلاقات الأكثر أهمية لبلادهم مع أمريكا وروسيا.. وأوروبا ثالثا

سبوتنيك عربي

اعتبر المواطنون الصينيون أن العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية هي الأهم بالنسبة للبلاد، فيما حلّ الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثالثة، وفق... 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T05:14+0000

2025-12-22T05:14+0000

2025-12-22T05:20+0000

العالم

الصين

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104419028_0:320:3070:2047_1920x0_80_0_0_bc2ca1139a3ec8d296cd4e6f108dcbf7.jpg

وأجرى مركز الأبحاث التابع للصحيفة الاستطلاع، خلال الفترة من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وشارك فيه أكثر من 3.5 آلاف شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عامًا، من 280 مدينة صينية.وأشارت الصحيفة إلى أن "العلاقات الصينية - الأمريكية احتلت المرتبة الأولى من حيث الأهمية لدى المواطنين الصينيين على مدار العشرين عامًا الماضية، غير أنها تراجعت إلى المركزين الثالث والرابع في عامي 2021 و2022".ونوّهت غلى أنه "في عامي 2023 و2024 عادت إلى المرتبة الثانية، بعد تعزز العلاقات الصينية - الروسية، قبل أن تستعيد الصدارة هذا العام. ومنذ عام 2014 وحتى عام 2020، احتلت العلاقات بين الصين وروسيا الاتحادية، باستمرار المرتبة الثانية من حيث الأهمية".وذكرت "غلوبال تايمز" أن العلاقات الصينية - الروسية، تحتل المرتبة الأولى باعتبارها "أهم العلاقات مع دولة مجاورة" في نظر الجمهور الصيني للعام الـ17 على التوالي.

https://sarabic.ae/20251218/الصين-تعلق-على-واحدة-من-أكبر-صفقات-بيع-الأسلحة-في-العالم-بين-أمريكا-وتايوان-1108305382.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية