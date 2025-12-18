الصين تعلق على واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة في العالم بين أمريكا وتايوان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
09:18 GMT
36 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
11:29 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
ذكاء صناعي يحاكي الدماغ البشري، ولماذا يخرج دماغنا عن الخدمة مع الإرهاق
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:03 GMT
28 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: إيران تعتبر أنها مع روسيا في خندق واحد
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوداني: الأزمة الإنسانية في السودان هي الأسوأ في العالم
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ظواهر مناخية متطرفة تضرب العالم، وتطبيقات مذهلة للكيمياء
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
لافروف يعلن أن مؤتمر القاهرة لتعزيز الشراكة مع أفريقيا سيبحث الاستعداد للقمة الثالثة عام 2026
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
13:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
17:33 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبير: القوات الروسية هي التي تفرض المعادلة السياسية التي تتفاعل اليوم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالة الإعلان عن أكبر صفقة غاز بين مصر وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251218/الصين-تعلق-على-واحدة-من-أكبر-صفقات-بيع-الأسلحة-في-العالم-بين-أمريكا-وتايوان-1108305382.html
الصين تعلق على واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة في العالم بين أمريكا وتايوان
الصين تعلق على واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة في العالم بين أمريكا وتايوان
سبوتنيك عربي
ردت بكين، اليوم الخميس، على إعلان أمريكا عزمها بيع أسلحة متطورة لتايوان، بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، في "واحدة من أضخم صفقات بيع الأسلحة في العالم"، بحسب... 18.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-18T15:14+0000
2025-12-18T15:14+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_840766f6d1aa6f903ad8ec912f989449.jpg
وأعربت وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، عن إدانتها الشديدة لتلك الخطوة، معتبرة أنها "تمثل انتهاكا صارخا لمبدأ "الصين الواحدة"، وللبيانات المشتركة الثلاثة بين بكين وواشنطن".وأكدت الوزارة أن "الصفقة تعد تعديا على سيادة الصين وأمنها وسلامة أراضيها، وتقوّض السلام والاستقرار في مضيق تايوان، كما تبعث بإشارات خاطئة وخطيرة إلى القوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان".وأوضحت أن "قضية تايوان تمثل جوهر المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر الأول، الذي لا يجوز تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية"، محذرة من "التقليل من عزيمة وقدرة الحكومة والشعب الصينيين على حماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية".ودعت الصين أمريكا إلى الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة، والوفاء بتعهدات قادتها، والتوقف فورا عن تسليح تايوان، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها".وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة أمريكية تقدم للجزيرة. وتعد هذه الصفقة الثانية من نوعها في عهد ترامب، وتأتي في وقت تصعّد فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، التي ترفض حكومتها مزاعم بكين بالسيادة.وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
https://sarabic.ae/20251211/الصين-تعترض-بشدة-على-أي-اتصال-إسرائيلي-مع-تايوان-بعد-أنباء-عن-زيارة-سرية-1108060817.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/08/1070979108_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_dfdd23aa8446acaabd96fd051d64c913.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الصين تعلق على واحدة من أكبر صفقات بيع الأسلحة في العالم بين أمريكا وتايوان

15:14 GMT 18.12.2025
© AP Photo / NOEL CELISإنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
© AP Photo / NOEL CELIS
تابعنا عبر
ردت بكين، اليوم الخميس، على إعلان أمريكا عزمها بيع أسلحة متطورة لتايوان، بقيمة تصل إلى 11 مليار دولار، في "واحدة من أضخم صفقات بيع الأسلحة في العالم"، بحسب إعلام أمريكي.
وأعربت وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، عن إدانتها الشديدة لتلك الخطوة، معتبرة أنها "تمثل انتهاكا صارخا لمبدأ "الصين الواحدة"، وللبيانات المشتركة الثلاثة بين بكين وواشنطن".
وأكدت الوزارة أن "الصفقة تعد تعديا على سيادة الصين وأمنها وسلامة أراضيها، وتقوّض السلام والاستقرار في مضيق تايوان، كما تبعث بإشارات خاطئة وخطيرة إلى القوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان".
وشددت وزارة الخارجية الصينية على أن "تسليح تايوان لن يغير المسار الحتمي لفشل مخططات الاستقلال، بل سيؤدي فقط إلى تصعيد التوتر وتسريع مخاطر الصراع العسكري في مضيق تايوان"، مؤكدة أن "محاولات استخدام تايوان لاحتواء الصين محكوم عليها بالفشل".
وأوضحت أن "قضية تايوان تمثل جوهر المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر الأول، الذي لا يجوز تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكية"، محذرة من "التقليل من عزيمة وقدرة الحكومة والشعب الصينيين على حماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية".
ودعت الصين أمريكا إلى الالتزام بمبدأ "الصين الواحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة، والوفاء بتعهدات قادتها، والتوقف فورا عن تسليح تايوان، مؤكدة أنها "ستتخذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع عن سيادتها وأمنها ووحدة أراضيها".
تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
الصين "تعترض بشدة" على أي اتصال إسرائيلي مع تايوان بعد أنباء عن زيارة سرية
11 ديسمبر, 17:03 GMT
وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، عن صفقة أسلحة لتايوان بقيمة 11.1 مليار دولار، وهي أكبر صفقة أسلحة أمريكية تقدم للجزيرة.
وتعد هذه الصفقة الثانية من نوعها في عهد ترامب، وتأتي في وقت تصعّد فيه بكين ضغوطها العسكرية والدبلوماسية على تايوان، التي ترفض حكومتها مزاعم بكين بالسيادة.
وتعتبر بكين أن تايوان جزءا من الأراضي الصينية وتهدد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر، بينما يعتبر الحزب "الديمقراطي التقدمي" الحاكم في الجزيرة أنها "دولة مستقلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала