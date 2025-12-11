الصين "تعترض بشدة" على أي اتصال إسرائيلي مع تايوان بعد أنباء عن زيارة سرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
حصاد الأسبوع
خبيرة: تصنيف "الأونروا" كجهة مرتبطة بالإرهاب سيكون له تأثير كارثي على أكثر من 6 ملايين لاجئ
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تجبر واشنطن إسرائيل على وقف اعتداءاتها على سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251211/الصين-تعترض-بشدة-على-أي-اتصال-إسرائيلي-مع-تايوان-بعد-أنباء-عن-زيارة-سرية-1108060817.html
الصين "تعترض بشدة" على أي اتصال إسرائيلي مع تايوان بعد أنباء عن زيارة سرية
الصين "تعترض بشدة" على أي اتصال إسرائيلي مع تايوان بعد أنباء عن زيارة سرية
سبوتنيك عربي
أعربت الصين عن "اعتراضها الشديد" على أي اتصال رسمي بين إسرائيل وتايوان، وذلك عقب تقرير نشر، اليوم الخميس، يفيد بأن نائب وزير خارجية تايوان، فرانسوا وو، قام... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T17:03+0000
2025-12-11T17:03+0000
الصين
أخبار تايوان
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102406/29/1024062907_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_f095c578f9f5ebdd5ae859fa8c81e198.jpg
وقال متحدث باسم السفارة الصينية لدى إسرائيل: "يعترض الجانب الصيني بشدة على أي شكل من أشكال التبادل الرسمي مع السلطات التايوانية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبدأ الصين الواحدة"، في إشارة إلى مبدأ بكين بوجود "صين واحدة"، فقط وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وتعترف إسرائيل رسميا ببكين فقط وليس بتايبيه، وزيارات كبار الدبلوماسيين التايوانيين إلى دول مثل إسرائيل نادرة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.وأفادت 3 مصادر لوسائل إعلام غربية، بأن نائب وزير خارجية تايوان، فرانسوا وو، أجرى زيارة غير معلنة إلى إسرائيل مؤخرا، حيث سعت تايوان إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع تل أبيب.وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن السفارة الصينية امتنعت عن التعليق، عما إذا كانت على علم بالزيارة المزعومة، فيما لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.
https://sarabic.ae/20250915/نتنياهو-قطر-والصين-تحاولان-حصار-إسرائيل-سياسيا-ولكن-أمريكا-معنا-1104877590.html
الصين
أخبار تايوان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102406/29/1024062907_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_5db2390c509487a7c5779be08759c5b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار تايوان, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار تايوان, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

الصين "تعترض بشدة" على أي اتصال إسرائيلي مع تايوان بعد أنباء عن زيارة سرية

17:03 GMT 11.12.2025
© Photo / AMIR COHENتل أبيب
تل أبيب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2025
© Photo / AMIR COHEN
تابعنا عبر
أعربت الصين عن "اعتراضها الشديد" على أي اتصال رسمي بين إسرائيل وتايوان، وذلك عقب تقرير نشر، اليوم الخميس، يفيد بأن نائب وزير خارجية تايوان، فرانسوا وو، قام بزيارة سرية إلى إسرائيل مؤخرا.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية لدى إسرائيل: "يعترض الجانب الصيني بشدة على أي شكل من أشكال التبادل الرسمي مع السلطات التايوانية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبدأ الصين الواحدة"، في إشارة إلى مبدأ بكين بوجود "صين واحدة"، فقط وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف البيان: "نحث الجانب الإسرائيلي مجددا على الالتزام التام بمبدأ الصين الواحدة، وتصحيح أي تصرفات خاطئة، والكف عن إرسال أي إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان، وذلك حفاظا على المصالح العامة للعلاقات الصينية الإسرائيلية من خلال إجراءات ملموسة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
نتنياهو: قطر والصين تحاولان "حصار" إسرائيل سياسيا ولكن أمريكا معنا
15 سبتمبر, 16:35 GMT
وتعترف إسرائيل رسميا ببكين فقط وليس بتايبيه، وزيارات كبار الدبلوماسيين التايوانيين إلى دول مثل إسرائيل نادرة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وأفادت 3 مصادر لوسائل إعلام غربية، بأن نائب وزير خارجية تايوان، فرانسوا وو، أجرى زيارة غير معلنة إلى إسرائيل مؤخرا، حيث سعت تايوان إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع تل أبيب.
وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن السفارة الصينية امتنعت عن التعليق، عما إذا كانت على علم بالزيارة المزعومة، فيما لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала