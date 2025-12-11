https://sarabic.ae/20251211/الصين-تعترض-بشدة-على-أي-اتصال-إسرائيلي-مع-تايوان-بعد-أنباء-عن-زيارة-سرية-1108060817.html
أعربت الصين عن "اعتراضها الشديد" على أي اتصال رسمي بين إسرائيل وتايوان، وذلك عقب تقرير نشر، اليوم الخميس، يفيد بأن نائب وزير خارجية تايوان، فرانسوا وو، قام بزيارة سرية إلى إسرائيل مؤخرا.
وقال متحدث باسم السفارة الصينية لدى إسرائيل: "يعترض الجانب الصيني بشدة على أي شكل من أشكال التبادل الرسمي مع السلطات التايوانية، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ لمبدأ الصين الواحدة"، في إشارة إلى مبدأ بكين بوجود "صين واحدة"، فقط وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وفقا لصحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف البيان: "نحث الجانب الإسرائيلي مجددا على الالتزام التام بمبدأ الصين الواحدة، وتصحيح أي تصرفات خاطئة، والكف عن إرسال أي إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان، وذلك حفاظا على المصالح العامة للعلاقات الصينية الإسرائيلية من خلال إجراءات ملموسة".
وتعترف إسرائيل رسميا ببكين فقط وليس بتايبيه، وزيارات كبار الدبلوماسيين التايوانيين إلى دول مثل إسرائيل نادرة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وأفادت 3 مصادر لوسائل إعلام غربية، بأن نائب وزير خارجية تايوان، فرانسوا وو، أجرى زيارة غير معلنة إلى إسرائيل مؤخرا، حيث سعت تايوان إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع تل أبيب.
وأضافت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن السفارة الصينية امتنعت عن التعليق، عما إذا كانت على علم بالزيارة المزعومة، فيما لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية على الفور على طلب للتعليق.