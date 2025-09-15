عربي
أمساليوم
بث مباشر
نتنياهو: قطر والصين تحاولان "حصار" إسرائيل سياسيا ولكن أمريكا معنا
جاء ذلك خلال حديثه إلى وفد من 250 مشرعا أمريكيا، في وزارة الخارجية الإسرائيلية.وقال نتنياهو للوفد، وهو أكبر وفد من المشرعين من دولة واحدة يزور إسرائيل على الإطلاق: "نقدر دعمكم ونعتز به"، مضيفا أن "هناك جهودا لحصار [هذا الدعم]"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في حين حاولت إيران "فرض حصار عسكري على إسرائيل من خلال شبكتها من وكلائها الإرهابيين، واستطاعت إسرائيل التخلص من هذا الحصار"، فإنه سيتعين علينا القيام بعدة خطوات للتخلص من هذا الحصار الذي تُدبّره بعض الدول".وبعد حديثه للمشرعين الأمريكيين، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باللغة العبرية في تصريحات لقناة "i24 News" الإخبارية الإسرائيلية: "تجري محاولة الآن لفرض حصار على إسرائيل من قبل جهات ودول مختلفة بقيادة قطر، أولا، حصار إعلامي مُموّل بمبالغ طائلة، من قطر ومن دول أخرى مثل الصين".وتابع: "في السنوات القادمة، سنحتاج إلى تعزيز صناعاتنا العسكرية المستقلة حتى نتمتع باستقلالية في مجال الأسلحة، واقتصاد قائم على الأسلحة، والقدرة الصناعية على إنتاجها. ولهذا السبب سنكسر هذا الحصار".وتعليقا على تصريحات نتنياهو، ثارت عاصفة في الساحة السياسية، إذ قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "هذا تصريح جنوني. العزلة ليست قرارا مصيريا، بل هي نتاج سياسة خاطئة وفاشلة لنتنياهو وحكومته، فهم يُحوّلون إسرائيل إلى دولة من دول العالم الثالث، ولا يسعون حتى لتغيير الوضع".وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
نتنياهو: قطر والصين تحاولان "حصار" إسرائيل سياسيا ولكن أمريكا معنا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن الصين وقطر تقودان حملة إعلامية غربية لـ"حصار" إسرائيل، عبر تقويض دعم حلفائها.
جاء ذلك خلال حديثه إلى وفد من 250 مشرعا أمريكيا، في وزارة الخارجية الإسرائيلية.
وقال نتنياهو للوفد، وهو أكبر وفد من المشرعين من دولة واحدة يزور إسرائيل على الإطلاق: "نقدر دعمكم ونعتز به"، مضيفا أن "هناك جهودا لحصار [هذا الدعم]"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه في حين حاولت إيران "فرض حصار عسكري على إسرائيل من خلال شبكتها من وكلائها الإرهابيين، واستطاعت إسرائيل التخلص من هذا الحصار"، فإنه سيتعين علينا القيام بعدة خطوات للتخلص من هذا الحصار الذي تُدبّره بعض الدول".
وأشار إلى أن "الصين وقطر تُدبّران هجوما على إسرائيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الغربي وأمريكا، وسيتعين علينا مواجهته، وسنواجهه بأساليبنا الخاصة".
وبعد حديثه للمشرعين الأمريكيين، أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باللغة العبرية في تصريحات لقناة "i24 News" الإخبارية الإسرائيلية: "تجري محاولة الآن لفرض حصار على إسرائيل من قبل جهات ودول مختلفة بقيادة قطر، أولا، حصار إعلامي مُموّل بمبالغ طائلة، من قطر ومن دول أخرى مثل الصين".
وتابع: "في السنوات القادمة، سنحتاج إلى تعزيز صناعاتنا العسكرية المستقلة حتى نتمتع باستقلالية في مجال الأسلحة، واقتصاد قائم على الأسلحة، والقدرة الصناعية على إنتاجها. ولهذا السبب سنكسر هذا الحصار".
وأضاف نتنياهو: "هل حققوا عزلة عالمية لإسرائيل؟ لا، فأمريكا معنا، وكذلك دول أخرى كثيرة، لكن لدينا حاليا مشكلة متمركزة في أوروبا الغربية، ونعمل وسنواصل العمل لرفع هذا الحصار، وكما نجحنا في الحصار العسكري، سننجح أيضا في الحصار السياسي".
وتعليقا على تصريحات نتنياهو، ثارت عاصفة في الساحة السياسية، إذ قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: "هذا تصريح جنوني. العزلة ليست قرارا مصيريا، بل هي نتاج سياسة خاطئة وفاشلة لنتنياهو وحكومته، فهم يُحوّلون إسرائيل إلى دولة من دول العالم الثالث، ولا يسعون حتى لتغيير الوضع".
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، تنفيذ هجوم جوي استهدف قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، قائلا إن هؤلاء القادة "يتحملون المسؤولية المباشرة عن ارتكاب مجزرة السابع من أكتوبر (تشرين الأول 2023) وإدارة الحرب ضد إسرائيل".
وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، بيانا مشتركا حول ترتيب تنفيذ عملية اغتيال قيادات "حماس" في الدوحة، الثلاثاء الماضي، وأنها "جاءت بعد تشاور ودعم كامل من الأجهزة الأمنية الإسرائيلية"، وأطلق الجيش الإسرائيلي على العملية اسم "قمة النار".
ويأتي هذا الهجوم الإسرائيلي، بعد أيام من تهديد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بتصفية قيادات حركة حماس في الخارج، في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة. وشهد العام الماضي سلسلة من الاغتيالات الإسرائيلية استهدفت قادة بارزين من "حماس" في قطاع غزة وإيران ولبنان.
