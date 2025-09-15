https://sarabic.ae/20250915/الشرطة-الإسرائيلية-تداهم-مكتب-وزيرة-في-حكومة-نتنياهو-1104861857.html
داهمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، في إطار تحقيق موسع يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري. 15.09.2025, سبوتنيك عربي
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن وحدات مكافحة الاحتيال اعتقلت محاميا بارزا يشتبه بتلقيه رشاوى وتورطه في غسل أموال، كما فتشت منازل مقربين من الوزيرة، حيث عثر في أحدها على مختبر لتصنيع المخدرات.وأشارت الصحيفة إلى أن غولان، المنتمية لحزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وافقت على المثول للتحقيق بعد ظهر الاثنين.التحقيقات تركزت حول شبهات "استلام أموال عامة بطرق احتيالية، وتوظيف وهمي، واستخدام منظمات غير ربحية كغطاء لصرف الأموال بشكل غير قانوني".ولفتت الصحيفة إلى أن الوزيرة نفت جميع الاتهامات، ووصفت التسجيلات التي نشرتها وسائل الإعلام بأنها "مزورة".وفي الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على غزة، تواجه في الداخل خلافات بين المعارضة والحكومة حول طريقة إدارة البلاد عسكريا واقتصاديا، كما يواجه رئيس الحكومة تحقيقات لا تزال قائمة في قضايا فساد.
