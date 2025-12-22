https://sarabic.ae/20251222/المفوضية-الأوروبية-ترحب-بالجهود-الهادفة-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1108460863.html
المفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، عن بيان لقصر الإليزيه أن الرئاسة الفرنسية رحبت بتأكيد الكرملين استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحة أن باريس ستحدد خلال الأيام المقبلة الصيغة الأمثل للمضي قدمًا نحو هذه الخطوة.
صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني، اليوم الاثنين، بأن المفوضية الأوروبية ترحب بأي جهود تهدف إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، وذلك تعليقا على مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية استئناف الحوار مع روسيا.
وقال العوني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، تعليقا على مقترح ماكرون بشأن إمكانية استئناف الحوار مع روسيا: "نواصل التنسيق مع الدول الأعضاء في سياق اتصالاتها الثنائية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا، ونرحب بأي جهود سلام".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح، في وقت سابق، بأن من مصلحة أوروبا وأوكرانيا أن "يجدوا أرضية مناسبة لاستئناف الحوار مع روسيا"، مشيرا إلى أنه يجب على الأوروبيين أن يتوصلوا إلى طريقة لتحقيق ذلك خلال الأسابيع المقبلة.
ومن جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت الماضي، على هامش فعاليات المؤتمر الثاني لـ"منتدى الشراكة الروسية الأفريقية" بالقاهرة، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل إذا كان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستعدًا للحوار"، مؤكدًا انفتاح موسكو على الحوار الصادق والقائم على الاحترام المتبادل.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، عن بيان لقصر الإليزيه أن الرئاسة الفرنسية رحبت بتأكيد الكرملين استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحة أن باريس ستحدد خلال الأيام المقبلة الصيغة الأمثل للمضي قدمًا نحو هذه الخطوة.