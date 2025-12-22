المفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
4 أفلام عربية مرشحة لجائزة الأوسكار
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سافونوف يقود باريس للفوز بلقب الانتركونتينينتال.. و٧ ملايين دولار لبطل كأس الأمم الأفريقية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: المستقبل الاقتصادي في أوروبا مظلم
12:10 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات جراحة البدانة ونحت الجسم... حلول مجدية أم مؤقتة؟
12:39 GMT
21 د
ملفات ساخنة
لبنان يعلن أول إطار قانوني شامل لاسترداد الودائع المصرفية
13:29 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
خطوط التماس
الإمبراطورية الرومانية
17:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
وعبء مالي ضخم على أوروبا حال استمرار دعم أوكرانيا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعم الروسي أحدث توازنا في معادلة القوى بالداخل السوري
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
10:44 GMT
16 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
منتدى الشراكة "الروسية الأفريقية" ... روسيا عازمة على إطلاق العنان لإمكانات التعاون مع الدول الأفريقية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصين... قوة صناعية كبرى وسوق استهلاكية عملاقة
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:33 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
17:42 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: روسيا جدية في موقفها من تسوية الأزمة الأوكرانية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاربة "داعش" هي وسيلة أما الغاية فهي السيطرة وإعادة التموضع الجيوسياسي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251222/المفوضية-الأوروبية-ترحب-بالجهود-الهادفة-لتحقيق-السلام-في-أوكرانيا-1108460863.html
المفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا
المفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني، اليوم الاثنين، بأن المفوضية الأوروبية ترحب بأي جهود تهدف إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، وذلك تعليقا على مقترح... 22.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-22T13:09+0000
2025-12-22T13:09+0000
العالم
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102395/13/1023951384_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_48666b80622f5a0eddcf030beb570094.jpg
وقال العوني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، تعليقا على مقترح ماكرون بشأن إمكانية استئناف الحوار مع روسيا: "نواصل التنسيق مع الدول الأعضاء في سياق اتصالاتها الثنائية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا، ونرحب بأي جهود سلام".ونقلت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، عن بيان لقصر الإليزيه أن الرئاسة الفرنسية رحبت بتأكيد الكرملين استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحة أن باريس ستحدد خلال الأيام المقبلة الصيغة الأمثل للمضي قدمًا نحو هذه الخطوة.
https://sarabic.ae/20251222/موسكو-روسيا-تظهر-أقصى-درجات-ضبط-النفس-ردا-على-تحركات-الناتو-الاستفزازية-1108460337.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102395/13/1023951384_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8ba786cbffaf33d7e7d7835999312888.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية ترحب بالجهود الهادفة لتحقيق السلام في أوكرانيا

13:09 GMT 22.12.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية أنور العوني، اليوم الاثنين، بأن المفوضية الأوروبية ترحب بأي جهود تهدف إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، وذلك تعليقا على مقترح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إمكانية استئناف الحوار مع روسيا.
وقال العوني، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، تعليقا على مقترح ماكرون بشأن إمكانية استئناف الحوار مع روسيا: "نواصل التنسيق مع الدول الأعضاء في سياق اتصالاتها الثنائية الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا، ونرحب بأي جهود سلام".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح، في وقت سابق، بأن من مصلحة أوروبا وأوكرانيا أن "يجدوا أرضية مناسبة لاستئناف الحوار مع روسيا"، مشيرا إلى أنه يجب على الأوروبيين أن يتوصلوا إلى طريقة لتحقيق ذلك خلال الأسابيع المقبلة.

مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2025
موسكو: روسيا تظهر أقصى درجات ضبط النفس ردا على تحركات الناتو الاستفزازية
12:43 GMT

ومن جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت الماضي، على هامش فعاليات المؤتمر الثاني لـ"منتدى الشراكة الروسية الأفريقية" بالقاهرة، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل إذا كان نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، مستعدًا للحوار"، مؤكدًا انفتاح موسكو على الحوار الصادق والقائم على الاحترام المتبادل.

ونقلت وسائل إعلام فرنسية، أمس الأحد، عن بيان لقصر الإليزيه أن الرئاسة الفرنسية رحبت بتأكيد الكرملين استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحوار مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، موضحة أن باريس ستحدد خلال الأيام المقبلة الصيغة الأمثل للمضي قدمًا نحو هذه الخطوة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала