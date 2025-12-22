https://sarabic.ae/20251222/موسكو-روسيا-تظهر-أقصى-درجات-ضبط-النفس-ردا-على-تحركات-الناتو-الاستفزازية-1108460337.html

موسكو: روسيا تظهر أقصى درجات ضبط النفس ردا على تحركات الناتو الاستفزازية

موسكو: روسيا تظهر أقصى درجات ضبط النفس ردا على تحركات الناتو الاستفزازية

سبوتنيك عربي

أكد سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أن روسيا سترد بالمثل إذا بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تجاربها النووية. 22.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-22T12:43+0000

2025-12-22T12:43+0000

2025-12-22T12:57+0000

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وقال ريابكوف، خلال كلمة له في جلسة لـ"نادي فالداي الدولي للحوار": "إذا عادت الولايات المتحدة إلى تجاربها النووية واسعة النطاق والمتفجرة، فإننا نحتفظ بحقنا في الرد بالمثل".وخلال جلسة حوارية بعنوان "الاستقرار غير الاستراتيجي - 2025: عام الأمن الدولي"، صرح ريابكوف، بأن "روسيا لم تتلق بعد ردًا أمريكيًا جديًا على اقتراحها بالالتزام بالحدود المنصوص عليها في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (نيو ستارت) بعد انتهاء سريان مدتها".وأكد ريابكوف أن "مخاطر كبيرة لاحتمال نشوب صدام عسكري بين روسيا والناتو ما تزال قائمة، بسبب الأعمال العدائية للدول الأوروبية. حتى مع السياسة الأمريكية الأكثر توازنًا، التي تُظهرها واشنطن تجاه روسيا، ما تزال هناك مخاطر كبيرة لحدوث صدام بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بسبب الإجراءات غير المناسبة والعدائية للدول الأوروبية".ووفقا لسيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، فإن روسيا تظهر أقصى درجات ضبط النفس، ردًا على تحركات الناتو الاستفزازية وترسل إشارات تحذيرية إلى خصومها.وأكد ريابكوف أن "نجاح الحوار الجاري بين روسيا والولايات المتحدة، ليس أمرا محسوما مسبقا".وقال ريابكوف، في مقابلة مع قناة "أي بي سي نيوز": "إذا أردنا التوصل إلى حل مستدام حقيقي يعالج الأسباب الجذرية للنزاع، فكلما طال انتظارنا، ازداد الأمر صعوبة. كنا قريبين جدًا من حل كل شيء في عام 2022، لكن الأمور الآن أكثر تعقيدًا، والاختلافات في المقاربات واضحة، لكن هذا يعني أنه يجب علينا ببساطة مضاعفة جهودنا لتجاوز هذه الخلافات، ونحن على استعداد للقيام بذلك".وأضاف: "نحن على ثقة تامة بأننا على أعتاب حل لهذه الأزمة الرهيبة".

https://sarabic.ae/20251222/بوتين-بلدان-رابطة-الدول-المستقلة-تدعو-إلى-تشكيل-نظام-عالمي-جديد-متعدد-الأقطاب-1108458588.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم