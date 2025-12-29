https://sarabic.ae/20251229/الدوما-الروسي-يعلق-على-محاولة-كييف-مهاجمة-مقر-إقامة-بوتين-1108702451.html
الدوما الروسي يعلق على محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين
صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، أن محاولة نظام كييف الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود ليست مجرد...
2025-12-29T17:31+0000
2025-12-29T17:31+0000
2025-12-29T17:31+0000
وقال سلوتسكي للصحفيين: "هذا ليس مجرد استفزاز ضد روسيا، بل هو أيضا تقويض لجهود حفظ السلام الأمريكية. ليس من المستغرب أن يصف الرئيس الأمريكي تصرفات كييف بأنها "جنون"، متعهدا بإعادة النظر في نهجه تجاه العمل مع الوفد الأوكراني".وأعرب سلوتسكي عن ثقته بأن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية لا محالة.وأوضح قائلا: "بما في ذلك، كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيتم تغيير الموقف التفاوضي".وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".وأكد لافروف قائلا: "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد".
الدوما الروسي يعلق على محاولة كييف مهاجمة مقر إقامة بوتين
صرح ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، أن محاولة نظام كييف الهجوم على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقاطعة نوفغورود ليست مجرد استفزاز ضد روسيا فحسب، بل هي أيضاً تقويض لجهود حفظ السلام الأمريكية.
وقال سلوتسكي للصحفيين: "هذا ليس مجرد استفزاز ضد روسيا، بل هو أيضا تقويض لجهود حفظ السلام الأمريكية. ليس من المستغرب أن يصف الرئيس الأمريكي تصرفات كييف بأنها "جنون"، متعهدا بإعادة النظر في نهجه تجاه العمل مع الوفد الأوكراني".
وأشار إلى أن هجوم "بانديرا" بطائرات مسيرة على مقر إقامة رئيس الدولة كان عملا من أعمال الإرهاب الحكومي، ودليلا على معاناة وتدهور نظام فلاديمير زيلينسكي بشكل كامل، وأن "حزب الحرب" الأوروبي كان شريكا مباشرا له.
وأعرب سلوتسكي عن ثقته بأن روسيا ستتخذ إجراءات انتقامية لا محالة.
وأوضح قائلا: "بما في ذلك، كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سيتم تغيير الموقف التفاوضي
".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أوكرانيا شنت هجوما إرهابيا بطائرات مسيرة على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في مقاطعة نوفغورود، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت جميع الطائرات المسيرة التي هاجمت مقر الرئاسة.
وقال لافروف للصحفيين: "في ليلة 28-29 ديسمبر/كانون الأول 2025، شن نظام كييف هجوما إرهابيا باستخدام 91 طائرة مسيرة بعيدة المدى على مقر إقامة الرئيس الروسي في مقاطعة نوفغورود".
وأكد لافروف قائلا: "لن تمر مثل هذه التصرفات المتهورة دون رد".