خبير: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين يهدد مسار المفاوضات

00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
خطوط التماس
الدولة البيزنطية من الفتوحات العربية الى معركة ملاذكرد ضد السلاجقة
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
11:49 GMT
11 د
من الملعب
الجولة الأولى من كأس الأمم الأفريقية 2025 .. الكبار يتفوقون.. وسهام الانتقاد توجه للركراكي وحسام حسن!
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:03 GMT
22 د
ملفات ساخنة
الصومال يطلب اجتماعا عاجلا لجامعة الدول العربية لبحث الاعتراف الاسرائيل بإقليم "صومالي لاند" الانفصالي
17:25 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
تحذير أممي من التصعيد في حضر موت والمهرة.. واجتماع طارئ للجامعة العربية لرفض الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ترامب سينساق هذه المرة ويوافق على مطلب إسرائيل بتوسيع الخط الأصفر؟ ... يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حظر الحجاب للناشئات يُعيد الجدل حول حقوق المعتقدات في أوروبا
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
10:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
غارات جوية أمريكية تستهدف معسكرات تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في نيجيريا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
17:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
ابتكار أدق شريحة حوسبة كمومية على الإطلاق، ولماذا يشيخ دماغ الرجل أسرع من دماغ المرأة
17:25 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: مفاوضات ترامب-زيلينسكي جرت بصعوبة والأمور المهمة ما زالت عالقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
من يقف وراء ظهور قضية استعادة دولة الجنوب العربي في اليمن؟ يجيب خبراء
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
خبير: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين يهدد مسار المفاوضات
وقال ستيبانوف لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن هذا هو نهج القوى الهدّامة، العولميين المتطرفين، الذين يركزون على المزيد من التصعيد، وعلى توسيع نطاقه باستمرار على طول الحدود الروسية. لذلك، تلجأ إلى خطوات متدرجة تستهدف تقويض مسار التفاوض بين الأطراف المعنية".وأضاف: "من الواضح أن مجرمي الحرب الذين في السلطة، والفئة الأوسع من الإرهابيين الدوليين، لا يملكون الحق تقرير مصير السكان أو إدارة شؤونهم. لذا، يمكن الاستنتاج بشكل قاطع أن التفاوض مع هذه الفئة من موقع رسمي أمر مستحيل ولا يندرج ضمن أي إطار معياري للعلاقات الدولية".وختم ستيبانوف بالقول إن مسار الأحداث، يتجه نحو تعقيد إضافي في العملية التفاوضية، وقال: "بشكل عام، تتخذ عملية التفاوض منحى سلبيًا. يتمثل السيناريو في قيام روسيا الاتحادية بتنفيذ عمليات هجومية بهدف القضاء نهائيا على العوامل التي تشكل تهديداً من جانب أوكرانيا بالقوة. وقد يشمل ذلك تصفية الكيانات الإجرامية الموجودة حالياً في أوكرانيا، والتي تسعى إلى دفعها نحو التصعيد وتفاقم احتمالية نشوب صراع في شرق أوروبا".وأكمل: "لذا، فإلى جانب استخدام القوة، يجب علينا بالطبع محاسبة جميع صانعي القرار داخل هذه الجماعة الإرهابية الإجرامية، والقضاء عليهم عن بُعد وبشكل مُستهدف، باستخدام وسائل مُتعددة، بما في ذلك أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، فضلاً عن محاسبة المُختصين المُكلفين بتنفيذ هذه الإجراءات".
https://sarabic.ae/20251229/الخارجية-الروسية-نظام-كييف-سيحاسب-على-جرائمه-1108703090.html
https://sarabic.ae/20251229/لافروف-أوكرانيا-شنت-هجوما-إرهابيا-بطائرات-مسيرة-على-مقر-إقامة-بوتين-في-مقاطعة-نوفغورود--عاجل-1108695390.html
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
حصري
حذّر الخبير العسكري الروسي، ألكسندر ستيبانوف، من أن الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل تصعيدا خطيرا قد يقوض التقدم المحقق في مسار المفاوضات، مشيرا إلى أن الحادثة قد تدفع موسكو وواشنطن إلى إعادة تقييم مواقفهما من العملية السياسية والتعاون العسكري مع كييف.
وقال ستيبانوف لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن هذا هو نهج القوى الهدّامة، العولميين المتطرفين، الذين يركزون على المزيد من التصعيد، وعلى توسيع نطاقه باستمرار على طول الحدود الروسية. لذلك، تلجأ إلى خطوات متدرجة تستهدف تقويض مسار التفاوض بين الأطراف المعنية".

وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، التي أكد فيها أن الأسلوب الذي ينتهجه نظام كييف منذ فترة طويلة يؤدي إلى نزع الشرعية عنه، وقال: "أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن هذه المنهجية، التي يتبنّاها نظام كييف منذ فترة طويلة، تجرده بوضوح من شرعيته".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: نظام كييف سيحاسب على جرائمه
18:14 GMT
وأضاف: "من الواضح أن مجرمي الحرب الذين في السلطة، والفئة الأوسع من الإرهابيين الدوليين، لا يملكون الحق تقرير مصير السكان أو إدارة شؤونهم. لذا، يمكن الاستنتاج بشكل قاطع أن التفاوض مع هذه الفئة من موقع رسمي أمر مستحيل ولا يندرج ضمن أي إطار معياري للعلاقات الدولية".

وفي ما يتعلق بالموقف الأمريكي، تطرق الخبير الروسي إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي شدد فيها على صحة قرار عدم تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، معتبرًا أن هذه التصريحات تحمل طابعا سياسيا وشعبويا، خاصة أن فكرة تزويد كييف بهذه الصواريخ طرحت سابقا في سياق المبادرات الأمريكية.

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: كييف حاولت مهاجمة مقر الرئاسة الروسية باستخدام طائرات مسيرة
15:21 GMT
وختم ستيبانوف بالقول إن مسار الأحداث، يتجه نحو تعقيد إضافي في العملية التفاوضية، وقال: "بشكل عام، تتخذ عملية التفاوض منحى سلبيًا. يتمثل السيناريو في قيام روسيا الاتحادية بتنفيذ عمليات هجومية بهدف القضاء نهائيا على العوامل التي تشكل تهديداً من جانب أوكرانيا بالقوة. وقد يشمل ذلك تصفية الكيانات الإجرامية الموجودة حالياً في أوكرانيا، والتي تسعى إلى دفعها نحو التصعيد وتفاقم احتمالية نشوب صراع في شرق أوروبا".
وأكمل: "لذا، فإلى جانب استخدام القوة، يجب علينا بالطبع محاسبة جميع صانعي القرار داخل هذه الجماعة الإرهابية الإجرامية، والقضاء عليهم عن بُعد وبشكل مُستهدف، باستخدام وسائل مُتعددة، بما في ذلك أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، فضلاً عن محاسبة المُختصين المُكلفين بتنفيذ هذه الإجراءات".
