خبير: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين يهدد مسار المفاوضات

خبير: الهجوم الأوكراني على مقر إقامة بوتين يهدد مسار المفاوضات

حذّر الخبير العسكري الروسي، ألكسندر ستيبانوف، من أن الهجوم الأوكراني على مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمثل تصعيدا خطيرا قد يقوض التقدم المحقق في مسار... 29.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال ستيبانوف لوكالة "سبوتنيك": "من الواضح أن هذا هو نهج القوى الهدّامة، العولميين المتطرفين، الذين يركزون على المزيد من التصعيد، وعلى توسيع نطاقه باستمرار على طول الحدود الروسية. لذلك، تلجأ إلى خطوات متدرجة تستهدف تقويض مسار التفاوض بين الأطراف المعنية".وأضاف: "من الواضح أن مجرمي الحرب الذين في السلطة، والفئة الأوسع من الإرهابيين الدوليين، لا يملكون الحق تقرير مصير السكان أو إدارة شؤونهم. لذا، يمكن الاستنتاج بشكل قاطع أن التفاوض مع هذه الفئة من موقع رسمي أمر مستحيل ولا يندرج ضمن أي إطار معياري للعلاقات الدولية".وختم ستيبانوف بالقول إن مسار الأحداث، يتجه نحو تعقيد إضافي في العملية التفاوضية، وقال: "بشكل عام، تتخذ عملية التفاوض منحى سلبيًا. يتمثل السيناريو في قيام روسيا الاتحادية بتنفيذ عمليات هجومية بهدف القضاء نهائيا على العوامل التي تشكل تهديداً من جانب أوكرانيا بالقوة. وقد يشمل ذلك تصفية الكيانات الإجرامية الموجودة حالياً في أوكرانيا، والتي تسعى إلى دفعها نحو التصعيد وتفاقم احتمالية نشوب صراع في شرق أوروبا".وأكمل: "لذا، فإلى جانب استخدام القوة، يجب علينا بالطبع محاسبة جميع صانعي القرار داخل هذه الجماعة الإرهابية الإجرامية، والقضاء عليهم عن بُعد وبشكل مُستهدف، باستخدام وسائل مُتعددة، بما في ذلك أسلحة بعيدة المدى عالية الدقة، فضلاً عن محاسبة المُختصين المُكلفين بتنفيذ هذه الإجراءات".

